బిహార్ ఎన్నికలపై 'RSS' నజర్- BJP మద్దతుగా 'ఆపరేషన్ త్రిశూల్'- ఓటర్లను ఆకర్షించేనా?
త్వరలో బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు-బీజేపీకి మద్దతుగా పరోక్షంగా ప్రచారం ప్రారంభించిన ఆర్ఎస్ఎస్
Published : October 5, 2025 at 5:41 PM IST
RSS Master Plan Bihar Polls : త్వరలో బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనున్న నేపథ్యంలో బీజేపీకి మద్దతుగా ప్రచారం చేసేందుకు రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక్ సంఘ్ (ఆర్ఎస్ఎస్) వ్యూహాలను సిద్ధం చేస్తోంది. బిహార్లో బీజేపీకి పరోక్షంగా అనుకూలమైన వాతావరణాన్ని సృష్టించడానికి ప్రయత్నిస్తోంది. ఈ క్రమంలో 'ఆపరేషన్ త్రిశూల్' అనే ప్రత్యేక ప్రచారాన్ని ప్రారంభించింది. ఈ క్రమంలో 'ఆపరేషన్ త్రిశూల్' అంటే ఏమిటి? బిహార్లో బీజేపీకి మద్దతుగా ఆర్ఎస్ఎస్ ప్రచారం చేస్తుందా? ఆ క్యాంపెన్ ఏ మేర సత్ఫలితాలను ఇస్తుంది? వంటి విషయాలు తెలుసుకుందాం.
ఎన్నికలను ఆర్ఎస్ఎస్ కేవలం రాజకీయ కార్యకలాపంగా చూడదని, దేశ నిర్మాణానికి ఒక అవకాశంగా చూస్తుందని విశ్లేషకులు అంటున్నారు. ఈ లక్ష్యంతో బీజేపీకి ఎన్నికల్లో అనుకూలమైన వాతావరణాన్ని సృష్టించడానికి సంఘ్ పరివార్ అవిశ్రాంతంగా కృషి చేస్తుంది. ఓటర్లను పోలింగ్ బూత్ లకు తీసుకురావడానికి పనిచేస్తుంది. రాబోయే బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల కోసం బీజేపీ మద్దతుతో ఆపరేషన్ త్రిశూల్ను చేపట్టేందుకు ఆర్ఎస్ఎస్ సిద్ధమవుతోంది. ఆపరేషన్ త్రిశూల్లో భాగంగా ఆర్ఎస్ఎస్ వాలంటీర్లు అట్టడుగు స్థాయిలో చురుకుగా పనిచేయడానికి సమాయత్తమయ్యారు. బీజేపీ విధానాలు, ప్రభుత్వ పనితీరుపై అసంతృప్తిగా ఉన్న ఓటర్ల జాబితాను కూడా సిద్ధం చేస్తున్నారు. ఇంకా జాతీయవాదం, హిందూత్వ సిద్ధాంతాలకు ఆకర్షితులైన బూత్ స్థాయిలో ఓటర్లను సంప్రదించడానికి ఆర్ఎస్ఎస్ వాలంటీర్లు సిద్ధమవుతున్నారు.
ఆపరేషన్ త్రిశూల్ అంటే ఏమిటి?
ఆపరేషన్ త్రిశూల్ అంటే ఆర్ఎస్ఎస్లో 3 భిన్న అర్ధాలు ఉన్నాయి. అందులో మొదటిది, ప్రతి ఇంటికి చేరుకుని ఆర్ఎస్ఎస్ భావజాలాన్ని వ్యాప్తి చేయడం, ఆ ఇంట్లోని వారిని బీజేపీకి ఓటే వేసేలా ప్రేరేపించడం. రెండోది, బూత్ స్థాయిలో ఓటర్ల భాగస్వామ్యాన్ని నిర్ధరించడం, ముఖ్యంగా ఆర్ఎస్ఎస్ బలహీనంగా ఉన్న ప్రాంతాలపై దృష్టి సారించడం. మూడోది, బీజేపీ నాయకులు, ఆర్ఎస్ఎస్ వాలంటీర్ల మధ్య సమన్వయం కుదర్చడం. ఇలా ఆపరేషన్ త్రిశూల్కు పలు అర్థాలు ఉన్నాయి.
గ్రౌండ్ లెవెల్లో కార్యక్రమాలు
ఆపరేషన్ త్రిశూల్ కాకుండా, ఆర్ఎస్ఎస్ ఇతర గ్రౌండ్ లెవల్ ప్రచారాలు, సమన్వయ కార్యక్రమాలను కూడా నిర్వహిస్తుంది. ఎన్నికల సమయంలో ఆర్ఎస్ఎస్ వాలంటీర్లు బూత్ స్థాయిలో పని చేస్తారు. ప్రతి ఇంట్లోని ఓటర్లను సంప్రదిస్తారు. జాతీయ సమస్యల గురించి ఓటర్లలో అవగాహన పెంచుతారు. బీజేపీ భావజాలం, ప్రభుత్వ పని తీరును ఓటర్లకు వివరిస్తారు. అలాగే ఆర్ఎస్ఎస్ అనుబంధ సంస్థలై ఏబీవీపీ, బజరంగ్ దళ్, వీహెచ్పీ, మజ్దూర్ సంఘ్ వంటివి కూడా సమావేశాలు నిర్వహించి ఎన్నికల వ్యూహాలను రూపొందిస్తాయి. ఈ సంస్థలు నిర్దిష్ట ఓటరు సమూహాల నుంచి మద్దతును సమీకరిస్తాయి. ఆర్ఎస్ఎస్ వాలంటీర్లు బీజేపీ బలంగా ఉన్న, బలహీనంగా ఉన్న బూత్లను గుర్తిస్తారు. ఆ తర్వాత వారు ఓటర్ల జాబితాలను సమీక్షించి, బీజేపీ మద్దతుదారులు బయటకు వచ్చి పెద్ద సంఖ్యలో ఓటు వేసేలా చూస్తారు. పోలింగ్ రోజున ఆర్ఎస్ఎస్ వాలంటీర్లు ఈ ఓటర్లను బూత్లకు రప్పించడానికి చురుగ్గా పనిచేస్తారు.
రాజకీయ నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం
ఎన్నికలకు ముందు ఆర్ఎస్ఎస్, బీజేపీ నాయకులు మధ్య సమన్వయ సమావేశాలు జరుగుతాయి. ఆ సమయంలో సంఘ్ స్థానిక సమస్యలు, అభ్యర్థుల ప్రజాదరణ, ప్రజాభిప్రాయం వంటి క్షేత్ర స్థాయి పరిస్థితులను బీజేపీ నాయకులతో పంచుకుంటుంది. ఇది కమలం పార్టీ తన వ్యూహాలను మార్చుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. హిందూత్వం, జాతీయవాదం, సంస్కృతి వంటి సైద్ధాంతిక అంశాలపై ప్రజాభిప్రాయాన్ని రూపొందించడంలో ఆర్ఎస్ఎస్ కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. సమాజంలోని ప్రతి వర్గాన్ని చేరుకోవడానికి సంఘ్ పరివార్ ప్రయత్నిస్తుంది. బీజేపీకి అనుకూలంగా బలమైన సైద్ధాంతిక వాతావరణాన్ని సృష్టిస్తుంది. గ్రామీణ, అణవర్గాల ప్రజల పునరావాసం, విద్య, ఆరోగ్యం వంటి వాటి కోసం పాటుపడడంతో ఆ వర్గాలకు ఆర్ఎస్ఎస్పై విశ్వసనీయత ఉంది. ఈ విశ్వసనీయత పరోక్షంగా బీజేపీకి రాజకీయంగా ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది.
ఆర్ఎస్ఎస్ ప్రతి ఇంటికి ఎలా చేరుతుంది?
ఆర్ఎస్ఎస్లోని ఎక్కువ మంది వాలంటీర్లు ఎన్నికల్లో భాగమవుతారు. ఎన్నికలకు ముందు వారు జాతీయవాద, హిందూ సిద్ధాంతాలను ఇష్టపడే స్థానికులతో సమావేశాలు నిర్వహిస్తారు. ఆ తర్వాత ఓటర్లను ఆకట్టుకునేందుకు వ్యూహాన్ని రూపొందిస్తారు. ఇలా నగర, జిల్లా స్థాయిల్లోనూ సమావేశాలు నిర్వహించి బీజేపీ బలోపేతానికి సంఘ్ వాలంటీర్లు పరోక్షంగా కృషి చేస్తారు. అయితే కొంతమంది నాయకులు ఎన్నికల తర్వాత తమను పట్టించుకోరని ఒక ఆర్ఎస్ఎస్ కార్యకర్త ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఎన్నికలకు ముందు తాము పూర్తి శక్తితో పని చేస్తామన్నారు. కానీ విజయం తర్వాత నాయకులు తమను మరచిపోతారన్నారు.
బీజేపీ కోసం ఆర్ఎస్ఎస్ పనిచేయదు : సీనియర్ జర్నలిస్ట్ సంజీవ్
ఆర్ఎస్ఎస్ ఎప్పుడూ భారతీయ జనతా పార్టీ కోసం ప్రచారం చేయదని పాంచజన్య సీనియర్ జర్నలిస్ట్, బ్యూరో చీఫ్ సంజీవ్ కుమార్ తెలిపారు. సంఘ్ పరివార్ ఎప్పుడూ ఏ పార్టీ కోసం రాజకీయంగా ప్రచారం చేయదన్నారు. ఆర్ఎస్ఎస్ది సైద్ధాంతిక యుద్ధమని పేర్కొన్నారు. "భారతీయ జనతా పార్టీ కోసం ప్రచారం చేయాలని లేదా వారి కోసం ఓట్లు అడగాలని తమ వాలంటీర్లకు ఆర్ఎస్ఎస్ ఎప్పుడూ సందేశాన్ని పంపదు. సంఘ్ కార్యకర్తలు సమాజంలో తమ భావజాలాన్ని వ్యాప్తి చేస్తారు. ఉత్తమ అభ్యర్థులకు ఓటు వేయడానికి ప్రజలను ప్రేరేపిస్తారు. ఆర్ఎస్ఎస్ వాలంటీర్లు ఎప్పుడూ పార్టీ జెండాలు, బ్యానర్లు లేదా కరపత్రాలతో ప్రచారం చేయరు. వారు తమ సందేశాన్ని ప్రజలతో పంచుకుంటారు. సమాజం, దేశం కోసం మంచి పని చేస్తున్న వారికి ఓటు వేయండని ప్రజలకు పిలుపునిస్తారు'' అని సంజీవ్ పేర్కొన్నారు.
'అసంతృప్తులను శాంతింపజేస్తారు'
చాలా మంది నాయకులు ఆర్ఎస్ఎస్ను వీడి బీజేపీలో చేరుతారని సీనియర్ జర్నలిస్ట్ ప్రవీణ్ బాగి వివరించారు. ఎన్నికల సమయంలో పార్టీ నుంచి ఒక నియోజకవర్గంలో ఒక అభ్యర్థికి టికెట్ మంజూరు అవుతుందని, అయినప్పటికీ ఆ సీటు కోసం పలువురు పోటీదారులు ఉంటారని గుర్తు చేసుకున్నారు. అలా పార్టీపై అలకబూనినారు, రెబల్స్ గా మారే బీజేపీ నాయకులను శాంతింపజేయడంలో ఆర్ఎస్ఎస్ కీలక పాత్ర పోషిస్తుందన్నారు. "అసంతృప్త నాయకులకు కూడా వారి సొంత ఓటు బ్యాంకు ఉంటుంది. పార్టీపై కోపంగా ఉన్న నేత స్వతంత్రంగా లేదా మరొక పార్టీ నుంచి ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తే బీజేపీ అభ్యర్థి ఓడిపోవచ్చు. అటువంటి పరిస్థితిలో అసంతృప్తి నేతను శాంతింపజేయడమనే పెద్ద బాధ్యతను ఆర్ఎస్ఎస్ తీసుకుంటుంది." అని ప్రవీణ్ బాగి అభిప్రాయపడ్డారు. ప్రజాస్వామ్యాన్ని మెరుగుపరచడం, ఎన్నికలలో ప్రజల భాగస్వామ్యాన్ని పెంచడం సంఘ్ యొక్క అతిపెద్ద పాత్ర అని ఆర్ఎస్ఎస్ బిహార్-ఝార్ఖండ్ ప్రచార చీఫ్ రాజేశ్ పాండే తెలిపారు. సంఘ్ పరివార్ వాలంటీర్లు ప్రజాస్వామ్యాన్ని బలోపేతం చేయడానికి, ఓటర్ల సంఖ్యను పెంచడానికి, జాతీయభావాన్ని పెంచేందుకు కృషి చేస్తారని వెల్లడించారు.