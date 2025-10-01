ETV Bharat / bharat

స్క్రాప్​తో రోల్స్ రాయిస్ కారు తయారీ- పది పాసైన కుర్రాడి వినూత్న ఆవిష్కరణ- యూట్యూబ్ చూసి మరీ!

10వ తరగతి పాసైన కుర్రాడి వినూత్న ఆవిష్కరణ- స్క్రాప్​తో రోల్స్ రాయిస్ కారు తయారీ- యువకుడిపై ప్రశంసలు

Rolls Royce Car Making From Scrap
Rolls Royce Car Making From Scrap (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 1, 2025 at 12:54 PM IST

Rolls Royce Car Making From Scrap : అనుకున్నది సాధించాలంటే చదువుతో సంబంధం లేదని నిరూపించాడు హరియాణాకు చెందిన 18 ఏళ్ల యువకుడు. కష్టపడే మనస్తత్వం, మంచి ఆలోచన ఉంటే చాలని రుజువు చేశాడు. పదో తరగతి వరకు చదివిన కుర్రాడు స్క్రాప్ మెటీరియల్స్​ను ఉపయోగించి రోల్స్ రాయిస్ లాంటి కారును తయారు చేశాడు. దానిని తన అభిమాన బాలీవుడ్ హీరో అక్షయ్ కుమార్​కు బహుమతిగా ఇవ్వాలనుకుంటున్నాడు. ఈ క్రమంలో కారు తయారీకి యువకుడికి ఎంత ఖర్చు అయ్యింది? ఎన్ని రోజుల్లో వాహనాన్ని తయారు చేశాడు? వంటి వివరాలను ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

తన అభిమాన హీరో కోసం కారు తయారీ
రోహ్​తక్​కు సమీపంలోని మహం ఖేరి చెందిన పంకజ్ నగర్ (18) అనే యువకుడు పదో తరగతి వరకు చదువుకున్నాడు. అతడి తల్లిదండ్రుల కూలీలు. సినీనటుడు అక్షయ్ కుమార్​కు పంకజ్ చిన్నప్పటి నుంచి వీరాభిమాని. అక్షయ్ కుమార్​ను కలవాలి అతడికి కోరికగా ఉండేది. దీంతో స్క్రాప్ మెటీరియల్స్ సేకరించి, కేవలం నాలుగు నెలల్లోనే ఇంట్లో రోల్స్ రాయిస్ లాంటి కారును తయారు చేశాడు. ఈ కారు రూపురేఖలు రోల్స్ రాయిస్​ను పోలి ఉండటంతో దాని పక్కన బ్రాండెడ్ రోల్స్ రాయిస్ కారును పార్క్ చేస్తే ఏది నిజమైనదో పోల్చుకోవడం కష్టం. అంతలా కష్టపడి కారును తీర్చిదిద్దాడు పంకజ్.

రోల్స్ రాయిస్ కారు (ETV Bharat)
స్క్రాప్​ కారును తీసుకున్న పంకజ్ (ETV Bharat)

రూ.4 లక్షలు ఖర్చు
పంకజ్ ఈ రోల్స్ రాయిస్ కారును తయారుచేయడానికి దాదాపు రూ.4 లక్షలు ఖర్చు చేశాడు. రేయింబవళ్లు శ్రమించి అక్షయ్ కుమార్ కోసం ఈ కారును అందంగా తీర్చిదిద్దాడు. ఈ రోల్స్ రాయిస్ కారులో ఏసీతో సహా అన్ని లగ్జరీ సౌకర్యాలు ఉన్నాయి. ఈ వాహనాన్ని ముంబయికి తీసుకెళ్లి అక్షయ్ కుమార్​కు బహుమతిగా ఇవ్వాలని యోచిస్తున్నాడు. అలాగే పంకజ్ ప్రత్యేక రోల్స్ రాయిస్ కారును చూడటానికి సుదూర ప్రాంతాల నుంచి ప్రజలు తరలివస్తున్నారు. అద్భుతంగా కారును తయారుచేసిన పంకజ్​పై వారు ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.

పంకజ్ (ETV Bharat)
రోల్స్ రాయిస్ కారు (ETV Bharat)

చిన్నప్పటి నుంచే మెకానిక్ పనులపై ఆసక్తి
పంకజ్ చిన్నప్పడు చిన్న మోటార్లను అసెంబుల్ చేసేవాడు. విరిగిన బొమ్మ కార్లను కూడా రిపేర్ చేసేవాడు. పంకజ్​కు చదువుపై చిన్నప్పటి నుంచి ఆసక్తి అంతంతమాత్రమే. పెద్దయ్యాక మెకానిక్ కావాలని ఆశపడేవాడు. సరిగ్గా చదవకపోవడంతో ఇంట్లోవారు పంకజ్​ను కొట్టేవారు. అయినా అతడు చదువుపై ఆసక్తి చూపలేదు. ఆఖరికి పంకజ్ కుటుంబం అతడ్ని ఇబ్బంది పెట్టడం మానేసింది. ఆ తర్వాత పంకజ్ రోహ్​తక్​లోని తన మామ దగ్గర మెకానిక్, డెంటింగ్, పెయింటింగ్ నేర్చుకున్నాడు. రూ.40,000 పెట్టి ఒక జంక్ కారు కొని, దాని బాడీ పార్ట్స్ అన్నీ ఒక్కొక్కటిగా మార్చాడు. దిల్లీ నుంచి కొన్ని పార్ట్స్ తెచ్చి ఇంట్లో మరికొన్ని పార్ట్స్ తయారు చేశాడు. క్రమంగా కారు మొత్తం లుక్​ని మార్చేశాడు. అందుకు అతడికి దాదాపు రూ.4 లక్షలు ఖర్చయ్యింది. ఈ కారును తయారుచేసిన తర్వాత పంకజ్​పై అతడి కుటుంబానికి నమ్మకం పెరిగింది. తమ బిడ్డ గొప్ప మెకానిక్ అవుతాడని విశ్వసిస్తున్నారు.

స్క్రాప్​తో కారు తయారీ (ETV Bharat)
రోల్స్ రాయిస్​ కారులో పంకజ్ (ETV Bharat)

'యూట్యూబ్ చూసినప్పుడు ఈ ఆలోచన వచ్చింది'
"ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ చూసిన తర్వాత స్క్రాప్ నుంచి రోల్స్ రాయిస్ తయారు చేయాలనే ఆలోచన నాకు వచ్చింది. రాజులు, చక్రవర్తుల వాడిన కారు రోల్స్ రాయిస్. అందుకే దాన్ని తయారుచేశాను. ఈ కారును నా అభిమాన నటుడు అక్షయ్ కుమార్​కు బహుమతిగా ఇవ్వాలనుకున్నాను. నేను పదోతరగతి వరకు చదివాను. మొదట నా కలను కూలీలుగా పనిచేసే తల్లిదండ్రులతో పంచుకున్నాను. నా దగ్గర కారు తయారీకి డబ్బు లేదు. నా తండ్రి అప్పు తీసుకొని మరీ నా కలను నెరవేర్చుకోవడానికి డబ్బు ఇచ్చాడు" అని పంకజ్ తెలిపాడు.

పంకజ్ (ETV Bharat)
రోల్స్ రాయిస్ కారు (ETV Bharat)

'మొదట్లో ఒప్పుకోలేదు- తర్వాత డబ్బు ఇచ్చాం'
పంకజ్ మొదట అక్షయ్ కుమార్​ను కలవాలని పట్టుపట్టాడని అతడి తండ్రి కర్మవీర్ తెలిపాడు. ఆ తర్వాత అక్షయ్ కుమార్ కోసం రోల్స్ రాయిస్ కారును తయారుచేయాలని నిర్ణయించుకున్నాడని వెల్లడించాడు. తమ వద్ద డబ్బు లేకపోవడంతో అందుకు నిరాకరించామని స్పష్టం చేశాడు. పంకజ్ ఎంతకి పట్టువదలకపోవడంతో అప్పు తీసుకుని మరి డబ్బులు ఇచ్చానని చెప్పాడు. "పంకజ్ ఈ కారును ముంబయికి తీసుకెళ్లాలనుకుంటున్నాడు. అందుకు అతడి వద్ద డబ్బు లేదు. రోల్స్ రాయిస్ కారును ముంబయికి రవాణా చేయడానికి రూ.60,000 వేలు ఖర్చవుతుంది. ఇంకా డబ్బు సర్దుబాటు కాలేదు. మేము డబ్బు సేకరించి కారును ముంబయికి తరలించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం." అని కర్మవీర్ పేర్కొన్నాడు.

రోల్స్ రాయిస్ కారు (ETV Bharat)
రోల్స్ రాయిస్ కారు (ETV Bharat)

