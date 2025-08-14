ETV Bharat / bharat

'నిద్రలేస్తే ఇనుప రాడ్​తో కొడతా'!- మాజీ జడ్జి ఇంటిని దోచేసిన ముగ్గురు దొంగలు! - ROBBERY IN RETIRED JUDGE HOME

మాజీ న్యాయమూర్తి ఇంట్లో దొంగతనం- సీసీటీవీ దృశ్యాలు వైరల్‌

Robbery In Retired Judge Home
Robbery In Retired Judge Home (X POST GRAB)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 14, 2025 at 12:18 PM IST

Robbery In Retired Judge Home : మాజీ న్యాయమూర్తి ఇంట్లో ముగ్గురు దొంగలు హల్‌చల్ చేశారు. పెద్ద మొత్తంలో నగదు, బంగారు ఆభరణాలను దోచుకెళ్లారు. ఇంట్లో అంతా నిద్రిస్తుండగా చోరీకి పాల్పడ్డారు. ఒకడు దోచేస్తుంటే, మరొకడు నిద్రపోతున్న మాజీ న్యాయమూర్తి లేస్తే ఇనుప రాడ్​తో కొట్టేందుకు పడక వద్ద సిద్ధంగా ఉన్నాడు. ఇంకొకడు బయట కాపలా కాశాడు. మధ్యప్రదేశ్​లోని ఇందౌర్​లో జరిగిన ఆ ఘటనకు సంబంధించిన సీసీటీవీ దృశ్యాలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి.

పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఇందౌర్​ నగరంలోని విజయ్ నగర్​లో నివసిస్తున్న మాజీ న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ రమేశ్‌ గార్గ్‌, ఆయన కుటుంబ సభ్యులు నిద్రిస్తున్న సమయంలో ఇంట్లోకి దొంగలు చొరబడ్డారు. గురువారం తెల్లవారుజామున 3:30 గంటల ప్రాంతంలో ఘటన జరిగింది. మొత్తం ముగ్గురు దొంగలు వచ్చినట్లు కెమెరాలో రికార్డయిన దృశ్యాలు ద్వారా వెల్లడైంది.

అందులో ఒకరు మాజీ జడ్జి రూమ్‌లోకి వెళ్లి ఆయనకు మెలకువ వస్తే కొట్టేందుకు సిద్ధంగా ఇనుప రాడ్‌ చేతిలో పట్టుకున్నాడు. 'నిద్రలేస్తే రాడ్​తో కొడతా' ఆన్నట్లు ఆ వీడియోలో కనపడుతుంది. ఈ క్రమంలో మరో వ్యక్తి డబ్బు నగలను దోచుకుంటున్నాడు. ఆ సమయంలో మూడో వ్యక్తి బయట కాపలా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే దొంగలు రూ.లక్షల విలువైన బంగారు నగలు, ఖరీదైన వస్తువులతో పాటు డబ్బులు కూడా కాజేశారు. ఈ ఘటన విజయ్ నగర్ పరిసరాల్లో సంచలనం సృష్టించింది.

ప్రముఖ నివాసితులు ఉండే ఆ ప్రాంతంలో భద్రత గురించి ఆందోళనలు తలెత్తాయి. రిటైర్డ్ న్యాయమూర్తి ఇంటిని లక్ష్యంగా చేసుకోవడం పోలీసులు ముమ్మర దర్యాప్తు చేపట్టారు. విజయ్ నగర్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. నిందితులను గుర్తించడానికి అధికారులు ప్రస్తుతం సమీపంలోని సీసీటీవీ ఫుటేజ్‌లను పరిశీలిస్తున్నారు.

రికార్డయిన దృశ్యాలు స్వాధీనం చేసుకోవడంతో పాటు దర్యాప్తునకు ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేసినట్లు పోలీసు అధికారి ఉమాకాంత్‌ చౌదరి పేర్కొన్నారు. అదే రోజున ఆ ప్రాంతంలో మరికొన్ని చోట్ల కూడా దొంగతనాలు జరిగినట్లు ఫిర్యాదులు అందాయని తెలిపారు. ఇదే ముఠా గతంలో పలుచోట్ల చోరీలకు పాల్పడినట్లు ప్రాథమిక దర్యాప్తులో తేలిందని వెల్లడించారు. పలువురు అనుమానితులను అదుపులోకి తీసుకున్నామని చెప్పారు. ప్రస్తుతం విచారిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు పోలీసులు.

