'ట్రాఫిక్ మ్యాన్' ప్రయత్నంతో తగ్గిన రోడ్డు ప్రమాదాలు- 4 లక్షల మందికి రూల్స్ పై అవగాహన - TRAFFIC MAN INSPIRATIONAL STORY

లక్షలాది మందికి ట్రాఫిక్ రూల్స్ నేర్పిన ట్రాఫిక్ మ్యాన్ మహేష్ మిశ్రా- సొంత ఖర్చుతో వందలాది అవగాహనా శిబిరాలు- ఎంతోమంది రోడ్డు ప్రమాద బాధితులకూ చేయూత

Traffic Man Mahesh Mishra Inspirational Story
Traffic Man Mahesh Mishra Inspirational Story (Etv Bharat)
Published : August 23, 2025 at 12:40 PM IST

Traffic Man Mahesh Mishra Inspirational Story : మన దేశంలో ఏడాదికేడాది రోడ్డు ప్రమాద ఘటనలు పెరుగుతున్నాయి. వీటికి ప్రధాన కారణం అతివేగమే. పాదచారులు, వాహనదారులు ట్రాఫిక్ నియమాలను పాటించకపోవడం అనేది మరొక ముఖ్య కారణం. కారణం ఏదైనప్పటికీ ప్రతిరోజూ ఎంతోమంది రోడ్డు ప్రమాదాల్లో ప్రాణాలు కోల్పోతుండటం కలచివేసే అంశం.

ఈ ప్రాణనష్టాన్ని ఆపడం కోసం ఒక ట్రాఫిక్ మ్యాన్ ఉద్యమ స్ఫూర్తితో గత 20 ఏళ్లుగా ప్రజలకు ట్రాఫిక్ రూల్స్‌పై అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. ఆయన సొంత ఖర్చుతో వందలాది ట్రాఫిక్ అవగాహన శిబిరాలను నిర్వహించి లక్షలాది మంది ప్రజలను చైతన్యపరిచారు. తన శాలరీలోని కొంత భాగాన్ని వెచ్చించి రోడ్లపై ప్రమాదకరంగా ఉండే గుంతలను సైతం పూడ్చారు. ఈ విశిష్ట సేవలకుగానూ ఇటీవలే రాష్ట్రపతి పతకాన్ని అందుకున్న ట్రాఫిక్‌ మ్యాన్ డాక్టర్ మహేష్ మిశ్రాపై ‘ఈటీవీ భారత్’ కథనమిది.

డ్యూటీ + సామాజిక బాధ్యత
ఛత్తీస్‌గఢ్ కొరియా జిల్లాలోని ఖైరీ అనే చిన్న గ్రామంలో ట్రాఫిక్ మ్యాన్ డాక్టర్ మహేష్ మిశ్రా నివసిస్తున్నారు. ట్రాఫిక్ మ్యాన్‌గా ఈ జిల్లాలో అందరికీ ఆయన సుపరిచితులు. ఎందుకంటే గత 20 ఏళ్లుగా మహేష్ మిశ్రా ఇదే సేవను అందిస్తున్నారు. పోలీసు శాఖలోని హోంగార్డుల వ్యవస్థ గురించి మనకు తెలుసు. ఛత్తీస్‌గఢ్‌లో ఈ హోంగార్డులనే నగర్ సైనిక్ అని పిలుస్తుంటారు.

Traffic Man Mahesh Mishra Inspirational Story
సత్కారం అందుకుంటున్న మహేశ్ (ETV Bharat)

డాక్టర్ మహేష్ మిశ్రా నగర్ సైనిక్ హోదాలో కొరియా జిల్లా కేంద్రంలో ట్రాఫిక్ విధులను నిర్వర్తిస్తుంటారు. ఈ డ్యూటీని ఆయన ఒక సామాజిక బాధ్యతగా భావించారు. ట్రాఫిక్ నిర్వహణతో పాటు వాహనదారులు, పాదచారులకు ట్రాఫిక్ రూల్స్‌ను వివరించే పనిని కూడా మహేష్ మిశ్రా చేస్తారు. ఎవరైనా రోడ్డు ప్రమాదం బారినపడినా మానవతా కోణంలో వెంటనే సాయాన్ని అందిస్తారు. డ్యూటీకి అదనంగా సామాజిక బాధ్యతతో చేస్తున్న ఇలాంటి పనులే ఆయన్ని అందరి నడుమ ప్రత్యేకంగా నిలుపుతున్నాయి.

ట్రాఫిక్ మ్యాన్ మహేష్ మిశ్రా సేవలు ఎన్నో!
ప్రజలకు రోడ్డు భద్రతా నియమాలపై అవగాహన పెరిగితే, ప్రమాదాలు తగ్గిపోతాయి అనేది ట్రాఫిక్ మ్యాన్ మహేష్ మిశ్రా అభిప్రాయం. అందుకే ఆయన ఇప్పటివరకు సొంత ఖర్చుతో 500కుపైగా ట్రాఫిక్ రూల్స్ అవగాహనా శిబిరాలను నిర్వహించారు. వాటి ద్వారా 4 లక్షల మందికిపైగా ప్రజలకు ట్రాఫిక్ నియమాలపై అవగాహన కల్పించారు. రోడ్డు ప్రమాదాల్లో గాయపడిన ఎంతోమందికి మహేష్ మిశ్రా తనవంతుగా సహాయం చేశారు. రాత్రివేళల్లో వీధి కుక్కలు రోడ్డు ప్రమాదాల్లో చనిపోతుండటం ఆయన మదిని కలచివేసింది. అందుకే సొంత ఖర్చుతో రేడియం స్టిక్కర్లను తయారు చేయించి, వీధి కుక్కల మెడలో కట్టించారు. రోడ్లపై ఉండే ప్రమాదకరమైన గుంతలను తన సొంత ఖర్చుతో పూడ్చారు.

Traffic Man Mahesh Mishra Inspirational Story
మహేశ్ మిశ్రా (ETV Bharat)

మహేష్ మిశ్రా చేసిన ఈ సేవల వల్ల కొరియా జిల్లా కేంద్రం, శివారు ప్రాంతాల్లో రోడ్డు ప్రమాదాలు గణనీయంగా తగ్గాయి. తద్వారా ప్రజలకూ ఆయన చేరువ అయ్యారు. కొరియా జిల్లా కేంద్రంలో ఫ్రెండ్లీ పోలీసింగ్‌కు మారుపేరుగా నిలిచారు. ఇందుకుగానూ మహేష్ మిశ్రాను పలుమార్లు కొరియా జిల్లా ఎస్పీ, కలెక్టర్, స్థానిక ఎమ్మెల్యే కూడా అభినందించారు. ఆయన్ని జిల్లాకే గర్వకారణమైన వ్యక్తిగా అభివర్ణించారు. ట్రాఫిక్ మ్యాన్ డాక్టర్ మహేష్ మిశ్రా 2 దశాబ్దాల సుదీర్ఘ సేవా ప్రస్థానానికి ఎట్టకేలకు ఇటీవలే విశిష్ట గుర్తింపు లభించింది. ఈ ఏడాది స్వాతంత్య్ర దినోత్సవాల సందర్భంగా ఛత్తీస్‌గఢ్ సీఎం విష్ణుదేవ్ సాయ్ ఆయనకు రాష్ట్రపతి పతకాన్ని ప్రదానం చేశారు.

ప్రెసిడెంట్ మెడల్‌‌తో నా బాధ్యత మరింత పెరిగింది : ట్రాఫిక్ మ్యాన్ మహేష్ మిశ్రా
"ప్రెసిడెంట్ మెడల్‌ను అందుకోవడాన్ని చాలా గౌరవప్రదమైన విషయంగా నేను భావిస్తున్నాను. దీనివల్ల నాపై సామాజిక బాధ్యత మరింత పెరిగింది. ఇకపై నా డ్యూటీని మరింత మెరుగ్గా చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాను. నా జిల్లా ప్రజలకు సేవ చేయడానికి సదా సిద్ధంగా ఉంటాను" అని ట్రాఫిక్ మ్యాన్ డాక్టర్ మహేష్ మిశ్రా తెలిపారు.

మహేష్ మిశ్రా నుంచి అందరూ ప్రేరణ పొందాలి : కొరియా జిల్లా కలెక్టర్ చందన్ త్రిపాఠి
"డాక్టర్ మహేష్ మిశ్రా సాధించిన ఈ విజయం కొరియా జిల్లా పేరు, ప్రతిష్టలను మరింత పెంచింది. మనం ఆయన నుంచి ప్రేరణ పొంది, మరింత అంకితభావంతో డ్యూటీలు చేయాలి. మహేష్ మిశ్రాకు ఉజ్వల భవిష్యత్తు ఉండాలని మేం కోరుకుంటున్నాం" అని కొరియా జిల్లా కలెక్టర్ చందన్ త్రిపాఠి తెలిపారు.

