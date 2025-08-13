ETV Bharat / bharat

ఘోర రోడ్డుప్రమాదం- 10 మంది మృతి! - RAJASTHAN ROAD ACCIDENT

వ్యాను- కంటైనర్​ ఢీ-మృతుల్లో ఏడుగురు పిల్లలు

Dausa Road Accident
Dausa Road Accident (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 13, 2025 at 7:20 AM IST

1 Min Read

Road Accident : రాజస్థాన్‌లో బుధవారం తెల్లవారజామున ఘోర రోడ్డుప్రమాదం జరిగింది. వ్యాను, కంటైనర్‌ ఢీకొన్న ఘటనలో 10 మంది అక్కడికక్కడే మృతిచెందారు. మరో 20 మందికి పైగా తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. మృతుల్లో ముగ్గురు మహిళలు, ఏడుగురు పిల్లలు ఉన్నారు. దౌసా-మనోహర్‌పూర్‌ రోడ్డులోని బాపి సమీపంలో ఈ ప్రమాదం జరిగింది.

Road Accident : రాజస్థాన్‌లో బుధవారం తెల్లవారజామున ఘోర రోడ్డుప్రమాదం జరిగింది. వ్యాను, కంటైనర్‌ ఢీకొన్న ఘటనలో 10 మంది అక్కడికక్కడే మృతిచెందారు. మరో 20 మందికి పైగా తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. మృతుల్లో ముగ్గురు మహిళలు, ఏడుగురు పిల్లలు ఉన్నారు. దౌసా-మనోహర్‌పూర్‌ రోడ్డులోని బాపి సమీపంలో ఈ ప్రమాదం జరిగింది.

For All Latest Updates

TAGGED:

CONTAINER ROAD ACCIDENTRAJASTHAN ROAD ACCIDENTROAD ACCIDENT INCIDENT RAJASTHANDAUSA ACCIDENTRAJASTHAN ROAD ACCIDENT

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

పొలానికి మందులు పిచికారీ చేస్తున్నారా? - రైతన్నలూ ఈ జాగ్రత్తలు మరవకండి

మధురమైన జ్ఞాపకాలు ఈ 'రెజిన్​ ఆర్ట్​'లో దాచుకుంటే - జీవితాంతం మీ వెంటే!

ములుగుకు కొత్త అందాలు - సందర్శకులను కట్టిపడేస్తున్న లక్నవరం సరస్సు, బొగత జలపాతాలు

శనగలతో అద్దిరిపోయే "చాట్" - బఠాణీతో చేసే దానికంటే ​కమ్మగా ఉంటుంది!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.