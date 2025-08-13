Road Accident : రాజస్థాన్లో బుధవారం తెల్లవారజామున ఘోర రోడ్డుప్రమాదం జరిగింది. వ్యాను, కంటైనర్ ఢీకొన్న ఘటనలో 10 మంది అక్కడికక్కడే మృతిచెందారు. మరో 20 మందికి పైగా తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. మృతుల్లో ముగ్గురు మహిళలు, ఏడుగురు పిల్లలు ఉన్నారు. దౌసా-మనోహర్పూర్ రోడ్డులోని బాపి సమీపంలో ఈ ప్రమాదం జరిగింది.
ఘోర రోడ్డుప్రమాదం- 10 మంది మృతి! - RAJASTHAN ROAD ACCIDENT
వ్యాను- కంటైనర్ ఢీ-మృతుల్లో ఏడుగురు పిల్లలు
Published : August 13, 2025 at 7:20 AM IST
