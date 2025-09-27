పిచ్చుకలపై ప్రేమతో- 24 వేలకుపైగా గూళ్లను తయారు చేసి పంపిణీ
పిచ్చుకల సంరక్షణ కోసం గూళ్లు తయారు చేస్తున్న నెల్లై మూర్తి
Published : September 27, 2025 at 7:05 PM IST
Moorthy Sparrow Conservation : పదవీ విరమణ తర్వాత ఎవరైనా ప్రశాంతమైన జీవితం గడపాలనుకుంటారు. జీవిత భాగస్వామి, పిల్లలు, మనవాళ్లతో సంతోషంగా గడపాలని కోరుకుంటారు. తమిళనాడులోని తిరునెల్వేలికి చెందిన 73 ఏళ్ల నెల్లై మూర్తి మాత్రం ఇందుకు భిన్నం. ప్రభుత్వ ఉద్యోగిగా పదవీ విరమణ చేసిన ఆయన తన తదుపరి జీవితాన్ని పిచ్చుకల సంరక్షణ కోసం కేటాయించారు. మారుతున్న జీవనశైలి కారణంగా అరుదుగా కనిపిస్తున్న పిచ్చుకల కోసం పెద్దసంఖ్యలో గూళ్లు తయారు చేసి పంపిణీ చేస్తున్నారు. గత ఏడేళ్లలో 24 వేల కంటే ఎక్కువ గూళ్లను పాఠశాలలకు, ప్రజలకు పంపిణీ చేశారు. అంతేకాకుండా తిరునెల్వేలి వ్యాప్తంగా 50 వేల తాటి విత్తనాలు నాటారు.
తిరునెల్వేలిలోని విక్రమసింగపురానికి చెందిన మాజీ జిల్లా డిప్యూటీ డైరెక్టర్ మూర్తి (73) 2009లో పదవీ విరమణ చేశారు. ఆ తర్వాత తన జీవితాన్ని పర్యావరణానికి అంకితం చేశారు. ఒకప్పుడు ఇళ్లలో సహజంగా పిచుకలు కనిపించేవి. ఉదయం వేళల్లో, అది కీచ్ కీచ్ శబ్దంతో మన ఇళ్లలో స్వేచ్ఛగా తిరుగుతుంది. కానీ మానవుల ఆధునిక జీవనశైలి, ఇతర కారణాల వల్ల ఇప్పుడు పిచ్చుకలు చాలా అరుదుగా మారాయి. పిచ్చుకలు అంతరించిపోతున్నాయని గ్రహించిన మూర్తి రోజూ పిచ్చుకలకు ఆహారం పెట్టేవారు. కాలక్రమేణా, అనేక పిచ్చుకలు ఆహారం కోసం తన ఇంటికి రావడం ప్రారంభించాయి. ఇది చూసిన మూర్తి, పిచ్చుకలు తన ఇంట్లో ఉండటానికి గూళ్లు ఏర్పాటు చేశారు. పిచ్చుకలు సంతోషంగా వాటిలో ఉండటం చూసి, ఈ సమాజంలోని ప్రతి ఒక్కరూ మనలాగే పిచ్చుకల పెంపకంలో పాల్గొనాలని మూర్తి భావించారు. దీని కోసం, పిచ్చుక గూళ్లను తయారు చేసి ప్రజలకు ఉచితంగా అందించడం ప్రారంభించారు.
విద్యార్థులకు ఉచితంగా పిచ్చుక గూళ్లు
ఆ సమయంలో, మూర్తి స్నేహితుడు అయిన పాఠశాల ఉపాధ్యాయుడు, విద్యార్థులు పిచ్చుకల పెంపకాన్ని చేపట్టేలా చేయాలని సూచించారు. అప్పటి నుంచి, తన ఇంట్లో పిచ్చుక గూళ్లను కార్డ్బోర్డ్ పెట్టెలు, సూది, దారంతో గూళ్లను తయారు చేసి ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ పాఠశాల విద్యార్థులకు ఉచితంగా అందిస్తున్నారు. పిచ్చుకలు ఉండటానికి కార్డ్బోర్డ్ పెట్టెల్లో అందమైన గూళ్లను తయారు చేసి, నేరుగా పాఠశాలలకు వెళ్లి విద్యార్థులకు ఇస్తున్నారు. అంతేకాకుండా వారితో 'ప్రకృతిని రక్షిందాం. పర్యావరణను కాపాడుకుందా. పిచ్చుకులను కాపాడుకుందాం' అని ప్రతిజ్ఞ చేపిస్తారు.
పిచ్చుకల ఆహారం కోసం ఫించన్ డబ్బులు
ఆయన విద్యార్థులకు మాత్రమే కాకుండా పొరుగువారికి, గ్రామస్థులకు కూడా పిచ్చుక గూళ్లను పంపిణీ చేస్తున్నారు. అంతేకాకుండా పిచ్చుకలను రక్షించడానికి అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. గత 7 సంవత్సరాల్లో మూర్తి 24,000 గూళ్లను తయారు చేసి ప్రజలకు ఉచితంగా పంపిణీ చేశారు. పిచ్చుక గూళ్ల తయారీకి వాడే వస్తువుల కోసం, పిచ్చుకలకు గింజలు జల్లడం కోసం తన పెన్షన్ నుంచి ప్రతినెలా రూ.10 వేలు ఖర్చు చేస్తున్నారు. ప్రకృతి పట్ల అభిరుచితో, సమాజానికి ప్రయోజనం చేకూర్చాలనే ఆశయంతో ఈ కార్యక్రమాలు చేస్తున్నట్టు నెల్లై మూర్తి వివరించారు.
పిచ్చుకల గూళ్ల మాత్రమే కాకుండా తాటి విత్తనాల నాటకం కూడా మూర్తి చేపట్టారు. ప్రతి సంవత్సరం 10,000 విత్తనాల నాటాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. గత ఐదేళ్లలో జిల్లా వ్యాప్తంగా నదులు, చెరువులు దగ్గర 50,000 విత్తనాలను నాటారు. అందుకోసం అవసరమైన తాటి విత్తనాలను స్థానిక ప్రజలు, రైతుల నుంచి కొనుగోలు చేసి నాటేవారు. ఈ కార్యక్రమంలో విద్యార్థులు, వాలంటీర్లు కూడా పాలుపంచుకున్నారు.