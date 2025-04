ETV Bharat / bharat

JEE ఫలితాలు విడుదల- 110మంది ఫోర్జరీ - JEE MAINS DOCUMENT FRAUD

JEE Mains Document Fraud ( ETV Bharat )

JEE Mains Document Fraud : జేఈఈ మెయిన్ పరీక్ష ఫలితాలను నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ- ఎన్​టీఏ విడుదల చేసింది. ఈ సందర్భంగా ​​పరీక్షల్లో 110మంది ఫోర్జరీ చేసినట్లు గుర్తించామని పేర్కొంది. అందుకే వారి ఫలితాలను విత్​హెల్డ్​ చేసినట్లు వెల్లడించింది. కాగా, శనివారం వెల్లడైన జేఈఈ మెయిన్ ఫలితాల్లో 24మంది అభ్యర్థులు 100శాతం స్కోరు సాధించారు. ఇందులో తెలంగాణ నుంచి బనిబ్రత మాజీ, హర్ష్​ ఎ.గుప్తా, అజయ్​ రెడ్డి ఉండగా, ఏపీ నుంచి సాయి మనోజ్ఞ గుత్తికొండ ఉన్నారు. ఇక అత్యధిక టాప్​ స్కోర్లు సాధించిన రాష్ట్రాల్లో రాజస్థాన్​ మొదటి స్థానంలో ఉంది. అయితే ప్రస్తుత ఫలితాల్లో ఇచ్చిన సాధారణ పర్సంటైల్​, జేఈఈ అభ్యర్థులు సాధించిన మార్కుల పర్సంటేజ్​తో సమానం కాదని ఎన్​టీఏ అధికారులు తెలిపారు. రెండు సెషన్లలో జరిగిన పరీక్షలో విద్యార్థులు సాధించిన మార్కులను 0-100 మధ్య స్కోరుగా మారుస్తారని తెలిపారు. జేఈఈ (మెయిన్‌) సెషన్‌ 1, 2 పరీక్షల్లో విద్యార్థులు సాధించిన ఉత్తమ స్కోరును పరిగణనలోకి తీసుకొని ర్యాంకులు కేటాయించారు. అలా జేఈఈ (మెయిన్) పేపర్​1, పేపర్​2లో వచ్చిన ఫలితాల ఆధారంగా అభ్యర్థులను జేఈఈ (అడ్వాన్స్​డ్​)కు ఎంపిక చేస్తారు. ఆ తర్వాత సామాజిక వర్గాల వారీగా రిజర్వేషన్లకు అనుగుణంగా మొత్తం 2.50లక్షల మందిని జేఈఈ అడ్వాన్స్‌డ్‌ రాసేందుకు అర్హత కల్పిస్తారు. జేఈఈ అడ్వాన్స్‌డ్‌లో సత్తా చాటిన విద్యార్థులకు జోసా కౌన్సిలింగ్‌ ద్వారా ప్రతిష్ఠాత్మక ఐఐటీల్లో ఇంజినీరింగ్‌ కోర్సుల్లో ప్రవేశాలు కల్పిస్తారు. ఇందుకోసం మే 18న జరిగే జేఈఈ (అడ్వాన్స్‌డ్‌) పరీక్షకు ఏప్రిల్‌ 23 నుంచి మే 2 వరకు ఆన్‌లైన్‌ దరఖాస్తులు స్వీకరించనున్నారు. కాగా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ఎన్‌ఐటీలు, ట్రిపుల్‌ ఐటీల్లో బీఈ/బీటెక్‌ కోర్సుల్లో ప్రవేశాల కోసం ఏప్రిల్‌ 2, 3, 4, 7, 8 తేదీల్లో పేపర్‌ -1 పరీక్షలు జరిగాయి.

