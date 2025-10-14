వెల్లివిరిసిన మతసామరస్యం- దీపావళికి హిందువులకు ముస్లింలు పత్తి పంపిణీ- తరాలుగా కొనసాగుతున్న సంప్రదాయం
మధ్యప్రదేశ్లో వెల్లివిరిసిన మతసామరస్యం- హిందువులకు పత్తిని పంపీణి చేస్తోన్న ముస్లింలు
Published : October 14, 2025 at 5:42 PM IST
Muslims Distribute Cotton To Hindus : భారతదేశ ప్రజలు దీపావళిని అంగరంగ వైభవంగా జరుపుకుంటారు. దేశంలో ఇదొక అతిపెద్ద పండుగ అని చెప్పొచ్చు. అన్ని వర్గాల ప్రజలు దీపాల పండుగను ప్రజలు ఆనందంగా చేసుకుంటారు. అయితే మధ్యప్రదేశ్లోని ఓ గ్రామంలో హిందువులతో పాటు ముస్లింలు కూడా దీపావళిలో భాగమవుతారు. దీంతో అక్కడ మత సామరస్యం వెల్లివిరుస్తోంది. ఈ క్రమంలో రత్లాం జిల్లాలోని ఐదు గ్రామాల్లో జరిగే దీపావళి పర్వదినాన జరిగే వేడుకలపై ఈటీవీ భారత్ స్పెషల్ స్టోరీ.
వ్యాపారం కాదు- సంప్రదాయాన్ని కాపాడడం కోసమే!
రత్లాం జిల్లాలోని సెమ్లియా గ్రామంలో మత సామరస్యం వెల్లివిరిస్తోంది. అక్కడి ఉన్న ముస్లిం ప్రజలు దీపావళి పర్వదినాన్ని ఘనంగా జరుపుకుంటారు. సమీపంలోని ఐదు గ్రామాల ప్రజలకు దీపాలు వెలిగించడం కోసం ఉపయోగించే ఒత్తులను తయారుచేసేందుకు పత్తి పంపిణీ చేస్తూ పండగలో పాలుపంచుకుంటున్నారు. ఇదేదో వ్యాపారం కోసం కాకుండా, తరతరాలుగా ఇదే సంప్రదాయాన్ని అక్కడ ఉన్న ముస్లిం కుటుంబాలు కొనసాగిస్తున్నాయి. దీంతో వారు చూపిస్తున్న మత సామరస్యంపై ప్రశంసలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.
గోవర్ధన పూజల కోసం పత్తి వాడకం
సెమ్లియా గ్రామంలో గఫుర్ ఖాన్ మన్సూరి, రంజాని మన్సూరి, ఇషాక్ షా, యూసుఫ్ మన్సూరి కుటుంబాలు తమ పూర్వీకుల బాధ్యతలను కొనసాగిస్తున్నారు. ఇంటింటికీ పత్తిని పంపిణీ చేస్తున్నారు. తాను చుట్టుపక్కల గ్రామాలలో దీపావళి ఒత్తుల కోసం పత్తిని పంపిణీ చేయడం ప్రారంభిస్తానని యూసుఫ్ మన్సూరి తెలిపాడు. ప్రజలు దీపాల ఒత్తులు తయారు చేయడానికి తానిచ్చే పత్తిని ఉపయోగిస్తారని చెప్పాడు. కొత్త పత్తిని గోవర్ధన పూజకు కూడా వాడుతారని వెల్లడించాడు. సెమ్లిమా సమీపంలోని ఐదు గ్రామాలకు తాము పత్తిని పంపిణీ చేస్తామని స్పష్టం చేశాడు. ఈ సంప్రదాయం తరతరాలుగా వస్తోందన్నాడు.
పత్తి ఇచ్చినందుకు ధాన్యాలు, డబ్బులు
కాగా, సెమ్లిమా గ్రామంలోని ముస్లిం కుటుంబాలు పత్తిని కొనుగోలు చేసి, అమ్ముతుంటాయి. అలాగే పత్తితో దుప్పట్లు తయారు చేసి విక్రయిస్తుంటాయి. ఇదే అక్కడి ముస్లింల సంప్రదాయ వృత్తి. కానీ ఇప్పుడు కాలం మారింది. ఈ వ్యాపారం, చేతిపనులు అంతరించిపోయే దశలో ఉన్నాయి. ఇదే విషయంపై యూసుఫ్ మన్సూర్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు.
"గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఇప్పటికీ కాటన్ పరుపులు, దుప్పట్లు వాడుతున్నారు. అవి అక్కడ ప్రాచుర్యం పొందాయి కూడా. అందుకే మాకు కొంత ఉపాధి లభిస్తుంది. అదనంగా మేము దీపావళికి ఇంటింటికీ పత్తిని పంపిణీ చేస్తాం. అందుకు బదులుగా ప్రజలు స్వచ్ఛందంగా ధాన్యాలు లేదా డబ్బును విరాళంగా ఇస్తారు. నేను, నా వర్గం ప్రజలు దీపావళి పండుగ కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నాం. ఇలా దీపావళికి పత్తిని పంచే సంప్రదాయం గత నాలుగు తరాలుగా జరుగుతోంది" అని యూసుఫ్ మన్సూర్ వెల్లడించాడు.
మన్సూరి కుటుంబం సెమ్లియా గ్రామంలోనే కాకుండా, ఘత్వాస్, కలోరి, నెగడ బార్బోడ్నా, గుణవాద్ వంటి చుట్టుపక్కల గ్రామాలలో కూడా పత్తిని పంపిణీ చేస్తోంది. ఇదే విషయంపై సెమ్లియా గ్రామ మాజీ సర్పంచ్ నరేంద్ర జైన్ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. "ప్రతి పండుగను తమ గ్రామస్థులు, ప్రాంతవాసులు మతపరమైన ఐక్యత, మత సామరస్యంతో జరుపుకుంటారు. అన్ని మతాలు, వర్గాల ప్రజలు అన్ని పండుగలను గౌరవిస్తారు. అలాగే పర్వదినాలను జరుపుకుంటారు" అని నరేంద్ర జైన్ తెలిపారు.
మరోవైపు, మన్సూరి ఫ్యామిలీ దీపావళి సందర్భంగా పత్తిని పంపిణీ చేయడంపై సెమ్లియా సహా సమీప గ్రామస్థులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. "మన్సూరి కుటుంబం గత కొన్ని తరాలుగా ఇక్కడ పత్తిని పంపిణీ చేస్తోంది. వారి పత్తి లేకుండా దీపావళి అసంపూర్ణంగా ఉంటుంది." అని సెమ్లియా గ్రామస్థుడు ఆనంద్ పాల్ సింగ్ రాథోడ్ అభిప్రాయపడ్డాడు.
కాగా, భారతదేశంలోని గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో పండుగల స్ఫూర్తి, ప్రాముఖ్యత ఇంకా సజీవంగా ఉంది. పలు ప్రాంతాల్లో పండగల సమయంలో మత సామరస్యం వెల్లివిరుస్తుంటుంది. దీపావళి సమయంలో తమ పూర్వీకులు తీసుకొచ్చిన సంప్రదాయన్ని యూసుఫ్ మన్సూరి ఇంకా కొనసాగిస్తున్నారు, సైకిళ్లపై ఇంటింటికీ వెళ్లి పత్తిని పంపిణీ చేసే బాధ్యతను తీసుకుంటున్నారు. గ్రామస్థులు కూడా యూసుఫ్ను గౌరవంతో చూస్తున్నారు.