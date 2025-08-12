ETV Bharat / bharat

ఆ ఖైదీలను వెంటనే విడుదల చేయాలి : రాష్ట్రాలకు సుప్రీం కీలక ఆదేశాలు - SC ON LIFE IMPRISONMENT

శిక్ష అనుభవిస్తున్న జీవిత ఖైదీలపై సుప్రీం కీలక వ్యాఖ్యలు- ఇదే కొనసాగితే దోషి జైల్లోనే మరణిస్తాడన్న సర్వోన్నత న్యాయస్థానం

SC On Life Imprisonment
SC On Life Imprisonment (ETV Bharat)
SC On Life Imprisonment: వివిధ కేసుల్లో శిక్ష అనుభవిస్తున్న ఖైదీలకు సంబంధించి సుప్రీంకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. నిర్ణీత శిక్ష వ్యవధిని పూర్తి చేసుకున్న ఖైదీలను వెంటనే విడిచిపెట్టాలని మంగళవారం పేర్కొంది. ఈ మేరకు అన్ని రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలను ఆదేశించింది. శిక్షాకాలం పూర్తి చేసుకున్న ఖైదీలు ఇంకా జైల్లోనే ఉండటంపై సర్వోన్నత న్యాయస్థానం ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. ఇదే వైఖరి కొనసాగితే దోషి జైల్లోనే మరణిస్తాడని జస్టిస్‌ కేవీ విశ్వనాథన్‌, జస్టిస్‌ బీవీ నాగరత్నలతో కూడిన ధర్మాసనం అభిప్రాయపడింది.

2002లో దిల్లీలో నితీశ్‌ కటారా అనే వ్యాపారవేత్త హత్య కేసులో దోషిగా తేలిన సుఖ్‌దేవ్‌ పెహెల్వాన్‌కు ఈ ఏడాది మార్చితో శిక్షాకాలం పూర్తైంది. అయితే శిక్షాకాలం పూర్తికావడంతో తనను విడుదల చేయాలంటూ పెహెల్వాన్‌ సుప్రీంను ఆశ్రయించాడు. దీనిపై విచారణ చేపట్టిన సుప్రీంకోర్టు, ఆయనతో సహా నిర్ణీత జైలు శిక్ష పూర్తైన దోషులను వెంటనే విడుదల చేయాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది. మరోవైపు, తాజా తీర్పు కాపీలను అన్ని రాష్ట్రాల హోంశాఖ కార్యదర్శులకు పంపించాలని రిజిస్ట్రీని సుప్రీం ఆదేశించింది.

ఇది ఎలాంటి ప్రవర్తన?- సుప్రీం ఆగ్రహం
ఈ ఏడాది మార్చిలో తన 20 ఏళ్ల శిక్షాకాలం పూర్తి అయ్యిందని పెహల్వాన్​ సుప్రీం కోర్టును ఆశ్రయించారు. దీంతో ఈ విషయంపై తదుపరి నిర్ణయం తీసుకునే వరకు ఆయన్ని మూడు నెలల పాటు తాత్కాలికంగా విడుదల చేసింది. అయితే జులై 29న సుప్రీం కోర్టు ఆయన్ని విడుదలకు చేయాలని ఆదేశించింది. కానీ శిక్షా సమీక్షా బోర్డు ఆయన్ని ప్రవర్తనను కారణంగా చూపుతూ అడ్డుకుంది. దీంతో ఈ వ్యవహారంపై సుప్రీం కోర్టు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ "ఇది ఎలాంటి ప్రవర్తన?" అని ప్రశ్నించింది.

ఇదిలా ఉండగా దిల్లీ ప్రభుత్వం తరఫున అదనపు సొలిసిటర్ జనరల్ అర్చన పాఠక్ దవే వాదిస్తూ, 20 ఏళ్ల జైలు శిక్ష పూర్తైన తర్వాతనే అతను విడుదలకు అర్హుడని పేర్కొన్నారు. జీవితఖైదు శిక్ష కొనసాగుతుందని తెలిపారు. అయితే పెహల్వాన్ తరఫున సీనియర్ అడ్వొకేట్ సిద్ధార్థ్ మృదుల్ వాదిస్తూ, కోర్టు విధించిన శిక్ష గడువు మార్చి 9తో ముగిసిందని, దాని తర్వాత ఖైదీని జైలులో ఉంచడం చట్ట విరుద్ధమని అన్నారు.

