Jammu Floods : జమ్మూకశ్మీర్లో కుండపోత వర్షాలతో వచ్చిన ఆకస్మిక వరదలు భారీ నష్టాన్ని మిగిల్చాయి. తావి, రావి, చీనాబ్, ఉఝ్ నదులు ఉప్పొంగి వంతెనలు, రహదారులను ధ్వంసం చేశాయి. పలు ప్రాంతాల్లో ఇళ్లు ఇంకా జలదిగ్బంధంలో ఉన్నాయి. వరద తగ్గిన ప్రాంతాల్లో విద్యుత్, నీటి సరఫరాను పునరుద్ధరించేందుకు యుద్ధ ప్రాతిపదికన పనులు సాగుతున్నాయి. గత 24 గంటల్లో జమ్మూలో అత్యధికంగా 38 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. వర్షాలు, వరదలు, కొండచరియలు విరిగిపడ్డ ఘటనల్లో మృతుల సంఖ్య 36కి చేరింది. వైష్ణోదేవి ఆలయం వద్ద కొండచరియలు విరిగిపడిన ఘటనలోనే 32 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు.
జమ్మూకశ్మీర్లో రెండు రోజులు కురిసిన కుండపోత వర్షానికి జనజీవనం స్తంభించింది. వర్షం తగ్గుముఖం పట్టడంతో సహాయచర్యలను ముమ్మరం చేశారు. జమ్మూ డివిజన్లోని నదుల్లో ప్రవాహం క్రమంగా తగ్గుతోంది. ఆకస్మిక వరదలధాటికి వంతెనలు, రహదారులు, భవనాలు, ఇళ్లు దెబ్బతిన్నాయి. లోతట్టు ప్రాంతాల నుంచి 10వేల మందికిపైగా ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు. ప్రతికూల వాతావరణం కారణంగా గురువారం కూడా పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించారు. వరదల కారణంగా కిశ్త్వాడ్ జిల్లాలో 10ఇళ్లు కొట్టుకుపోయాయి. జమ్మూ-శ్రీనగర్ జాతీయ రహదారిని వరుసగా రెండో రోజు మూసివేశారు.
VIDEO | Jammu and Kashmir flash floods: Army and Air Force carry out a joint operation to rescue trapped workers from Ravi river in Kathua.
58 రైళ్లు రద్దు
జమ్మూ-కట్రా స్టేషన్ల మధ్య నడిచే 58 రైళ్లను రద్దు చేసినట్లు ఉత్తర రైల్వే తెలిపింది. 64 రైళ్ల గమ్యస్థానాలను కుదించింది. అన్ని నెట్వర్క్ల పరిధిలో ఫోన్, అంతర్జాల సేవలను పునరుద్ధరించారు. వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో జమ్మూకశ్మీర్ ముఖ్యమంత్రి ఒమర్ అబ్దుల్లా పర్యటించారు. సహాయక చర్యలను వేగవంతం చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. సహాయక చర్యల కోసం చినూక్, MI-17 హెలికాఫ్టర్లను జమ్ముకశ్మీర్లోని పలు సైనిక స్థావరాల్లో సిద్ధంగా ఉంచారు. వైష్ణోదేవి ఆలయం వద్ద కొండచరియలు విరిగిపడిన ఘటనలో సహాయ చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. వరుసగా రెండో రోజూ ఆలయ సందర్శనను అధికారులు రద్దు చేశారు. వైష్ణోదేవి ఆలయం వద్ద గాయపడి కట్రా ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న క్షతగాత్రులను జమ్మూకశ్మీర్ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ మనోజ్ సిన్హా పరామర్శించారు. మెరుగైన వైద్యం అందించాలని వైద్యులను ఆదేశించారు.
VIDEO | Himachal Pradesh flood fury: Pong Dam region severely affected; NDRF and SDRF teams carry out rescue and relief operations.
కశ్మీర్ లోయలో అర్ధరాత్రి కురిసిన వర్షానికి అనంత్నాగ్ జిల్లాలో జీలం నది ప్రమాదకర స్థాయిలో ప్రవహిస్తోంది. జీలం నది ఉద్ధృతికి అనంత్నాగ్, శ్రీనగర్లోని పలు చోట్ల నివాస ప్రాంతాల్లోకి వరద నీరు చేరింది. సహాయ బృందాలు వెంటనే రంగంలోకి దిగాయి. గత 24 గంటల్లో జమ్మూలో అత్యధికంగా 38 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. 1910 నుంచి ఇదే అత్యధికమని వాతావరణశాఖ తెలిపింది.
VIDEO | Srinagar, J&K: Water level in Jhelum River rises due to continuous rainfall across Kashmir.
రాష్ట్రపతి ముర్ము, ప్రధాని మోదీలు దిగ్భ్రాంతి
వైష్ణోదేవి ఆలయం వద్ద కొండచరియలు విరిగిపడిన ఘటనపై రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము, ప్రధాని మోదీలు దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. జమ్మూలో వరద పరిస్థితులను ప్రధాని మోదీకి వివరించానని సీఎం ఒమర్ అబ్దుల్లా తెలిపారు. ఎన్డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బందిని, సహాయక సామగ్రిని తరలించినందుకు ప్రధానికి కృతజ్ఞతలు తెలిపినట్లు చెప్పారు. అండగా ఉంటామని ప్రధాని మోదీ భరోసా ఇచ్చారని ఒమర్ అబ్దుల్లా తెలిపారు.
Office of Chief Minister, J&K (@CM_JnK) posts,— Press Trust of India (@PTI_News) August 27, 2025
" chief minister visited the 4th tawi bridge at bagwati nagar, jammu to take stock of the extensive damage caused to it." pic.twitter.com/THxPzXYTMa
#WATCH | Jammu: J&K CM Omar Abdullah took stock of the situation near the fourth Tawi bridge, which was heavily damaged in the floods following incessant heavy rainfall. J&K CM Omar Abdullah spoke with PM Modi and provided him with details about the situation
J&K CM Omar Abdullah spoke with PM Modi and provided him with details about the situation pic.twitter.com/cOToWo3elT
వరదల్లో చిక్కుకున్న వారిని కాపాడిన సైన్యం
మరోవైపు పంజాబ్లో వరదల్లో చిక్కుకున్న 22మంది CRPF జవాన్లు, ముగ్గురు పౌరులను సైన్యం సాహసోపేతంగా రక్షించింది. వారిని హెలికాప్టర్లో తరలించిన కొన్ని నిమిషాలకే ఆ భవనం ధ్వంసమైంది. ఎడతెరిపిలేని వానలతో పంజాబ్లోని సుల్తేజ్, బియాస్, రావి నదులు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తుండగా పలు ప్రాంతాల్లో ఆకస్మిక వరదలు పోటెత్తాయి. జమ్మూకశ్మీర్ సరిహద్దులోని లఖన్పూర్ ప్రాంతంలో 25 మంది ఓ భవనంలో చిక్కుకుపోయారు. అత్యంత ప్రతికూల పరిస్థితుల మధ్య హెలికాప్టర్ సాయంతో సైన్యం సహాయక చర్యలు చేపట్టి వారిని భవనం ఖాళీ చేయించింది. తర్వాత నిమిషాల వ్యవధిలోనే ఆ భవనం కూలిపోయింది.