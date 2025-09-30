దసరా రోజు రావణుడికి పూజలు- ఈ గ్రామ ప్రజల రూటే సపరేటు!
అక్కడ దసరా రోజు రావణుడు, మండోదరిలకు పూజ- భూమిలోపల పెద్ద ఆలయం- ఎన్నిసార్లు పడినా లేచే వృక్షం- ఆ గ్రామం గురించి మీకు తెలుసా?
September 30, 2025
Ravan Worship In Dahod Gujarat : మన దేశంలో జరుపుకునే అతిపెద్ద పండుగల్లో దసరా ఒకటి. ఈ రోజు ఊరూవాడా రావణ దహనం చేయడం అనాదిగా వస్తున్న ఆచారమే. కానీ ఓ గ్రామంలో మాత్రం దసరా నాడు రావణుడిని ప్రత్యేకంగా పూజిస్తారు. అంతేకాదు రావణుడి భార్య మండోదరికి కూడా పూజలు నిర్వహిస్తారు. ఏంటీ ఆశ్చర్యంగా ఉందా? ఇది నిజం.
గుజరాత్, దాహోద్ జిల్లాలోని గడోయి గ్రామంలో దసరా రోజు రావణుడిని ప్రత్యేకంగా, చాలా భక్తిశ్రద్ధలతో పూజిస్తారు. ఇది ఎలా చేస్తారంటే? గడోయి గ్రామంలోని ఓ చెట్టు కింద రావణ, మండోదరి విరిగిన విగ్రహాలు ఉంటాయి. దసరా నాడు ఆ చుట్టుపక్కల గ్రామాల నుంచి చాలా మంది భక్తులు అక్కడకు వచ్చి ధూప, దీప, నైవేద్యాలు సమర్పించి వారిద్దరినీ పూజిస్తారు. హారతి ఇస్తారు.
రావణుడు మరణించింది ఇక్కడే!
ఒక కథనం ప్రకారం, వేల సంవత్సరాల క్రితం రావణుడు, అతని భార్య మండోదరి భూమికి చివరి అంచును చూడడానికి బయలుదేరారు. అలా చాలా దూరం ప్రయాణించినవారు గడోయి గ్రామంలోని ఓ చెట్టు కింద బస చేసి, విశ్రాంతి తీసుకున్నారు. అయితే ఈ సమయంలోనే రావణుడు అక్కడ ప్రాణాలు విడిచాడు. తరువాత అతను అక్కడ ఉన్న భూమిలో కలిసిపోయాడు. దీనికి గుర్తురాగానే అక్కడ ఆలయం స్థాపించబడింది. ప్రస్తుతం ఇక్కడ రావణ, మండోదరిలకు చెందిన విరిగిన విగ్రహాలు, శివలింగం ఉంది. అంతేకాదు ఆ ప్రాంతంలో అనేక చెక్కబడిన రాళ్లు మనకు కనిపిస్తాయి.
భూమి కింద పెద్ద ఆలయం!
"ఈ ప్రాంతంలో భూమి కింద పెద్ద ఆలయం ఉంది. అది పూర్తిగా భూమిలో పాతిపెట్టబడింది. పురావస్తు శాఖ ఆ ప్రదేశాన్ని తవ్వితే, కచ్చితంగా ఒక పెద్ద ఆలయం బయటపడుతుంది. ఇక్కడ ఉన్న చెట్టు చాలా పురాతనమైనది. దాని వేరులు చాలా దూరం వ్యాపించి ఉంటాయి. ఇప్పటి వరకు ఈ చెట్టును రెండు, మూడు సార్లు నరికివేశారు. అయినా సరే అది తిరిగి లేచి నిలబడింది" అని స్థానికులు చెబుతున్నారు.
కేదార్నాథ్లో 21 అవతారాల్లో అమ్మవారు!
నవరాత్రులు జరుగుతన్న వేళ ఉత్తరాఖండ్లోని కేదార్నాథ్లో అమ్మవారి పూజలు బ్రహ్మాండంగా చేస్తారు. కానీ కేదార్నాథ్కు వెళ్లాలంటే పర్వత మార్గాల్లో, వాతావరణ సవాళ్లను ఎదుర్కొంటూ, సుదీర్ఘ ప్రయాణం చేయాల్సి ఉంటుంది. చాలా మందికి ఇలా వెళ్లడం వీలుపడదు. అందుకే దుర్గా కమిటీ బలౌదబజార్లో కేదార్నాథ్ ప్రతిరూపాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. అంతేకాదు కమిటీ సభ్యులు నవరాత్రి వేళ భక్తుల కోసం కేదర్నాథ్ ఆలయంలో జ్యోతిర్లింగాలను, దుర్గాదేవి 21 రూపాలను ప్రతిష్టించారు. ఈ నవరాత్రి 9 రోజులు ఇక్కడ శివునికి, రావణుడికి భజనలు, కీర్తనలు వినిపిస్తారు. విద్యార్థులు వేదికపై నృత్యాలు, కళాప్రదర్శనలు చేస్తారు. కనుక భక్తులు నేరుగా ఇక్కడకే వచ్చి దర్శనాలు చేసుకోవచ్చని నిర్వాహకులు తెలిపారు.
గొప్ప శివభక్తుడు
వాల్మీకి రాసిన రామాయణం ప్రకారం, శ్రీరాముని భార్య సీతాదేవిని, లంకాధిపతి అయిన రావణుడు అపహరిస్తాడు. దీనితో రాముడు తన తమ్ముడు లక్ష్మణుడితో కలిసి వానరుల సాయంతో లంకకు వెళ్తాడు. సీతను అప్పగించమని రావణుడిని అడుగుతాడు. కానీ రావణుడు అందుకు అంగీకరించడు. దీనితో భయంకరమైన యుద్ధం జరుగుతుంది. ఆ యుద్ధంలో రావణుడి తమ్ముడైన కుంభకర్ణుడు, కుమారుడైన ఇంద్రజిత్తు మరణిస్తారు. చివరికి రావణుడే స్వయంగా యుద్ధరంగంలోకి వస్తాడు. అప్పుడు శ్రీరాముడు పదితలల రావణుడిని సంహరించి, సీతను విడిపిస్తాడు. లంకను రావణుడిని తమ్ముడైన విభీషణుడికి అప్పగించి, తిరిగి అయోధ్యకు చేరుకుంటాడు. ఈ విధంగా రామాయణం సుఖాంతం అవుతుంది. అయితే రావణుడు రాక్షసుడు అయినప్పటికీ, అతను గొప్ప శివభక్తుడని, ఆయన శివుని ఆత్మలింగం కూడా సంపాదించాడని రామాయణంలో ఉంది.
