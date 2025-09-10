160సెకన్లలో హనుమాన్ చాలీసా పఠనం - మూడేళ్ల జాన్వీకి ప్రపంచ రికార్డులు దాసోహం!
అద్భుతమైన జ్ఞాపకశక్తితో మైమరపిస్తున్న చిన్నారి జాన్వీ
Published : September 10, 2025 at 10:52 AM IST
ఆమె వయసు మూడేళ్లే. కానీ జ్ఞాపక శక్తి మాత్రం అమోఘం. ప్లే స్కూల్ చదివే వయసులో హిందువుల ఆధ్యాత్మిక ధ్యానశ్లోకమైన హనుమాన్ చాలీసాను పఠిస్తోంది. అది కూడా 2 నిమిషాల 40 సెకన్లలోనే. కేవలం అదొక్కటే కాదు. సంస్కృతంలోని అనేక శ్లోకాలను గుర్తుంచుకుంటుంది. అదే సమయంలో అద్భుతమైన ప్రతిభతో లండన్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్, వెబ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ లో చోటు సంపాదించుకుంది మధ్యప్రదేశ్కు చెందిన జాన్వీ.
అమ్మమ్మే తొలి గురువు
Child Reading Hanuman Chalisa : రత్లాంకు చెందిన ఆ చిన్నారి వయసు మూడు సంవత్సరాల మూడు నెలలు. సంస్కృతంలోని కష్టమైన శ్లోకాలను, హనుమాన్ చాలీసాను తన తడబాటు నాలుకతో పఠిస్తోంది. 8-9 నెలల వయసులో మాట్లాడటం నేర్చుకున్నప్పుడు ఆమె పదునైన జ్ఞాపకశక్తి గురించి కుటుంబసభ్యులకు తెలిసింది. దీని తర్వాత, ఆమె అమ్మమ్మ తొలి గురువు అయ్యింది.
ఏం చదివినా వెంటనే గుర్తుంచుకుని!
మాట్లాడటం నేర్చుకున్నప్పటి నుంచి తన అమ్మమ్మ నుంచి ఏదో ఒకటి నేర్చుకుంటోంది జాన్వీ. గాయత్రి మంత్రం, గణేష్ వందన శ్లోకాలతో ఆమె శిక్ష ప్రారంభమైంది. దీంతో ఆమె జ్ఞాపకశక్తిని చూసి కుటుంబసభ్యులు, చిన్నారి ముందు హనుమాన్ చాలీసా పారాయణం చేయడం ప్రారంభించాం. కొన్ని రోజుల్లోనే, జాన్వీ హనుమాన్ చాలీసాను కంఠస్థం చేసుకుంది. ఒకసారి చదివినా ఆమెకు బాగా గుర్తుండిపోతుంది. ఇప్పుడు ఆమెను నర్సరీలో చేర్చారు తల్లిదండ్రులు.
జాన్వీని తండ్రిని సంప్రదించినా ప్రతినిధి!
అయితే ఇంత చిన్న వయసులో హనుమాన్ చాలీసా పారాయణం చేసినా రికార్డులు లేవని లండన్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ జ్యూరీ సభ్యుడు శైలేంద్ర సింగ్ తెలుసుకున్నారు. ఆ తర్వాత అమ్మాయి తండ్రి నరేంద్ర సోనిని సంప్రదించారు. ఆ విషాయాన్ని నరేంద్ర తెలిపారు. తనను శైలేంద్ర సింగ్ ఇటీవల కాంటాక్ట్ అయ్యారని తెలిపారు. ఆ తర్వాత తన బృందం ముందు హనుమాన్ చాలీసా పారాయణం చేయమని అడిగినట్లు చెప్పారు.
ఇప్పుడు రామ చరితమానస్పై ఫోకస్
వారి ముందు 2 నిమిషాల 40 సెకన్లలో జాన్వీ ఆపకుండా హనుమాన్ చాలీసా పారాయణం పూర్తి చేసిందని తెలిపారు. తద్వారా రికార్డు సాధించినట్లు చెప్పారు. జాన్వీ ఇప్పుడు రామ చరితమానస్ ద్విపదలు, శ్లోకాలను కంఠస్థం చేస్తోందని పేర్కొన్నారు. చిన్నారి ప్రత్యేక విజయానికి గాను స్వర్ణకార సంఘం, రత్లాం కలెక్టర్, పోలీసు సూపరింటెండెంట్ జాన్వీని సత్కరించారు. బాలిక అద్భుతమైన జ్ఞాపకశక్తిని చూసి ఆశ్చర్యపోయారు.
ఆ వయసులో ఇట్టే గుర్తుండిపోతుంది
అయితే జాన్వీ అద్భుతమైన జ్ఞాపకశక్తిపై నిపుణులు అదితి మిశ్రా మాట్లాడారు. "పాఠశాల విద్య ప్రారంభించే ముందు 1 నుంచి 5 సంవత్సరాల వయసు గల పిల్లలు పరిశీలన ద్వారా నేర్చుకుంటారు. వారు కుటుంబంలో తమ చుట్టూ చూసే, విన్న వాటి నుంచి నేర్చుకోవడం ప్రారంభిస్తారు. ఆ సమయంలో వారి జ్ఞాపకశక్తి కూడా పెరుగుతుంది. కొంతమంది పిల్లలకు జ్ఞాపకశక్తి ఎక్కువగా ఉంటుంది. జాన్వీకి కష్టమైన సంస్కృత శ్లోకాలను కంఠస్థం చేసే ప్రతిభ కూడా దీనికి ఉదాహరణ" అని తెలిపారు.
స్కేటింగ్లో ఆద్య పతకాల పంట - భారతజట్టు తరఫున ఒలింపిక్స్ ఆడాలనేదే లక్ష్యం