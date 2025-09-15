ETV Bharat / bharat

భర్త మరణంతో శిల్పిగా మారిన మహిళ- ఇప్పుడు ఆమె విగ్రహాలకు ఫుల్ క్రేజ్​- గృహణి పోరాట స్ఫూర్తి కథ!

ఝార్ఖండ్​లో ఏకైక మహిళా శిల్పిగా మాధవి పాల్- భర్త మరణంతో అనుకోకుండా శిల్పిగా మారిన వైనం

Sculptor Madhavi Pal Inspiring Story
Sculptor Madhavi Pal Inspiring Story (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 15, 2025 at 8:43 PM IST

Sculptor Madhavi Pal Inspiring Story : మనిషి జీవితంలో జరిగిన కొన్ని సంఘటనలు జీవన గమనాన్నే మార్చేస్తాయి. ఒక్కసారిగా కష్టాల సుడిగుండంలోకి నెట్టేస్తాయి. వాటన్నింటినీ తట్టుకుని నిలబడితేనే విజయ తీరానికి చేరుకోగమని నిరూపించింది ఝార్ఖండ్​కు చెందిన మహిళా శిల్పి మాధవి పాల్. ఆ రాష్ట్రంలో ఏకైక మహిళా శిల్పిగా నిలిచింది. ఈ క్రమంలో ఆమె జీవితంలో పడ్డ కష్టాలేంటి? సాధించిన విజయాలేంటి? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.

ఆమె తయారుచేసిన విగ్రహాలకు ఫుల్ డిమాండ్
మరికొద్ది రోజుల్లో దుర్గానవరాత్రి ఉత్సవాలు ప్రారంభం కానున్నాయి. ఈ పండగ కోసం యావత్ దేశంలోని భక్తులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. దుర్గమ్మ విగ్రహాలను ఏర్పాటు చేసేందుకు ఏర్పాట్లు చేసుకుంటున్నారు. అయితే రాంచీకి చెందిన మాధవి పాల్ అనే మహిళా శిల్పి తీర్చిదిద్దిన దుర్గా మాత విగ్రహాలు చూపరులను ఆకట్టుకున్నాయి. వాటిని కొనేందుకు ప్రజలు ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారు. విగ్రహాలను తయారు చేయడం ద్వారా మాధవీ పాల్ జీవనోపాధిని పొందుతోంది. గృహిణి నుంచి శిల్పిగా మారిన ఆమె పోరాటం పలువురి స్ఫూర్తిదాయకం.

అనుకోకుండా శిల్పిగా మారిన మాధవి
తన అద్భుతమైన కళతో విగ్రహాలకు ప్రాణం పోయడంలో మాధవి పాల్ దిట్ట. ఝార్ఖండ్​లో ఏకైక మహిళా శిల్పి కూడా ఆమే. అనుకోని పరిస్థితుల కారణంగా శిల్పిగా మారిన మాధవి ప్రస్తుతం రాణిస్తోంది. ఆమె భర్త బాబు పాల్ కూడా శిల్పి. ఆయన 2012లో గుండెపోటుతో అకాల మరణం చెందాడు. ఆ తర్వాత, మాధవి పాల్ తమ కళా వారసత్వాన్ని కాపాడుకోవడానికి, తన ఇద్దరు పిల్లలను చదివించడానికి శిల్పిగా మారింది. గృహిణి బాధ్యతలు నుంచి శిల్పకారిణి అవతారం ఎత్తింది. తన భర్తతో కలిసి పనిచేసే ఇతర సిబ్బంది కుటుంబాలకు ఎలాంటి సమస్యలు రాకుండా ఉండేందుకు ఆమె ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.

Sculptor Madhavi Pal
మాధవి పాల్ రూపొందించిన అమ్మవారి విగ్రహం (ETV Bharat)

తొలినాళ్లలో ఇబ్బందులు
శిల్పిగా కెరీర్ ప్రారంభించిన తొలినాళ్లలో మాధవి పాల్ చాలా సమస్యలను ఎదుర్కొంది. ఆమె భర్త వద్ద పనిచేసే సిబ్బంది అందరూ మాధవిని వదిలిపెట్టి వెళ్లిపోయారు. అటువంటి పరిస్థితిలో ఆమె స్వయంగా తన అంకితభావంతో శిల్పకళలోని సూక్ష్మ నైపుణ్యాలను నేర్చుకుంది. ఇప్పుడు అద్భుతంగా విగ్రహాలను చెక్కుతోంది. దీంతో ఆమెకు స్థానికంగా మంచి పేరు వచ్చింది. అలాగే మాధవి పాల్ ఇద్దరూ పిల్లలు కూడా స్థిరపడ్డారు. చెన్నైలో కొడుకు, బెంగళూరులో కూతురు ఉద్యోగం చేస్తున్నారు.

Sculptor Madhavi Pal
విగ్రవానికి రంగులు వేస్తున్న మాధవి పాల్​ (ETV Bharat)

గొప్ప శిల్పి భార్య
మాధవి భర్త బాబు పాల్​ను స్థానికులు ముద్దుగా "బాబు దా" అని పిలుచుకునేవారు. రాంచీలో గొప్ప శిల్పిగా ఆయనకు మంచి పేరుంది. బాబు పాల్ వద్ద చాలా మంది పనిచేసేవారు. బంగాల్​లోని కోల్​కతాకు చెందిన బాబు రాంచీలో స్థిరపడ్డారు. కాగా, బాబు పాల్ మరణించిన తర్వాత ఈ 12-13 ఏళ్లలో మాధవి శిల్పాలు చెక్కడంలో ఆరితేరింది. మంచి శిల్పిగా పేరు తెచ్చుకుంది. దుర్గా పూజ, కాళీ పూజ, విశ్వకర్మ పూజ, సరస్వతి పూజ, గణేశ్ చతుర్ది వంటి అన్ని పండుగలలో మాధవి తీర్చిదిద్దిన విగ్రహాలు ప్రత్యేకంగా ఉంటాయి.

Sculptor Madhavi Pal
భర్తతో మాధవి పాల్​ (ETV Bharat)

'శిల్ప కళాకారులను ప్రభుత్వం పట్టించుకోవట్లేదు'
ఝార్ఖండ్​లోని శిల్పులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఎటువంటి గౌరవం లభించడం లేదని మాధవి ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. శిల్పుల గురించి ప్రభుత్వం పట్టించుకోవట్లేదని తెలిపింది. బంగాల్‌ సర్కార్ కళాకారులకు సహాయం చేస్తుందని, కానీ ఝార్ఖండ్ ప్రభుత్వం తమను పట్టించుకోవట్లేదని వాపోయింది. ప్రతి నెలా రెంట్ చెల్లించి అద్దె భూమిలో శిల్పాలు తయారు చేస్తున్నామని వెల్లడించింది. ప్రభుత్వం క్రీడాకారులకు, ఇతర కళాకారులకు సహాయం అందిస్తోందని, బహుశా శిల్పులు ప్రభుత్వ అజెండాలో లేకపోవచ్చని అభిప్రాయపడింది. జీవిత చక్రాన్ని లాగడానికి తాను శిల్పిగా మారానని చెబుతోంది. కానీ శిల్పుల పట్ల ప్రభుత్వ ఉదాసీనత కారణంగా కొత్త తరం వారు ఈ కళను స్వీకరించడానికి ఇష్టపడరని వాపోయింది. శిల్పులు తయారు చేసిన విగ్రహాలను అందరూ ప్రశంసిస్తారని, కానీ కళాకారుల బాధను ఎవరూ పట్టించుకోరని ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది.

"2012 సెప్టెంబర్ 17న నా భర్త గుండెపోటుతో మరణించాడు. ఆ సమయంలో నేను అంతా కోల్పోయినట్లు అనిపించింది. ఆ తర్వాత దుర్గా మాత నాకు ధైర్యాన్ని ఇచ్చింది. నా పిల్లల భవిష్యత్తును నిర్మించేంత బలం నాకు ఇచ్చింది. నా భర్త జీవించి ఉన్నంత కాలం శిల్ప కళ గురించి నాకు పూర్తిగా తెలియదు. నా భర్త మరణం తర్వాత ఇద్దరు పిల్లలను బాగా పెంచడం, చదివించడం కోసం శిల్పిగా ప్రయాణం మొదలుపెట్టాను" అని మాధవి పాల్ తెలిపారు.

Sculptor Madhavi Pal
ఈటీవీ భారత్​తో మాట్లాడుతున్న మహిళా శిల్పి మాధవి పాల్ (ETV Bharat)

