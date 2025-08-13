ETV Bharat / bharat

ట్రావెల్ టూరిజం ఫెయిర్​లో రామోజీ ఫిల్మ్​ సిటీకి అవార్డ్​- స్టాల్​కు ప్రశంసలు

ట్రావెల్​ అండ్ టూరిజం ఫెయిర్​లో రామోజీ ఫిల్మ్​ సిటీ సందడి

travel tourism fair 2025
ట్రావెల్ ఫెయిర్​లో రామోజీ ఫిల్మ్​ సిటీ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 13, 2025 at 8:39 PM IST

Travel Tourism Fair 2025 : మహారాష్ట్ర ముంబయిలో జరిగిన ప్రముఖ ట్రావెల్​ అండ్ టూరిజం ఫెయిర్​లో రామోజీ ఫిల్మ్​ సిటీ సందడి చేసింది. బెస్ట్ బూత్​ డెకరేషన్​ అవార్డును రామోజీ స్టాల్​ అందుకుంది. రామోజీ ఫిల్మ్​ సిటీ అందించే సమచారాంతో కూడిన కరపత్రాలు, ఎల్​ఈడీ స్క్రీన్లతో చిత్రాలు, ఆకర్షణీయంగా అలకరించారు. బెస్ట్ స్టాల్​తో పాటు అందరి ప్రశంసలు అందుకుంది. పర్యాటకాన్ని ప్రోత్సహించే ఉద్దేశంతో ఆగస్టు 11 నుంచి 13 వరకు మూడు రోజుల పాటు జియో వరల్డ్ సెంటర్​లో ప్రదర్శనను నిర్వహించారు. దేశవ్యాప్తంగా వేలాది మంది ఔత్సాహికులతో పాటు ట్రావెల్ కంపెనీలు, ఎజెన్సీలు, హోటల్​ గ్రూపులు పాల్గొన్నాయి. ఈ పండుగల సీజన్​లో టూరిస్టుల కోసం ప్రత్యేక ఫెస్టివల్ ఆఫర్లు, ప్రత్యేక ప్యాకేజీలను అందిస్తోందని నిర్వాహకులు చెప్పారు. ఈ ప్రదర్శనలో పాల్గొన్న ట్రావెల్ ఏజెంట్లు, ఔత్సాహికులు నిర్వాహకులను అనేక ప్రశ్నలు అడిగి తమ అభిప్రాయాలు పంచుకున్నారు.

"మూడు రోజల పాటు సాగిన ఈ ఎగ్జిబిషన్​లో చాలా మంది రామోజీ గ్రూప్​ స్టాల్​ను సందర్శించారు. వీరితో పాటు చాలా ట్రావెల్ ఎజెన్సీలు సైతం రామోజీ ఫిల్మ్​ సిటీ కోసం సమాచారాన్ని అడిగి తెలుసుకున్నాయి. రామోజీ ఫిల్మ్​ సిటీలో చూడాల్సిన ప్రదేశాలు ఏంటి? బాహుబలి సెట్స్​తో పాటు అడ్వెంచర్​ స్పోర్ట్​ ఎలాంటివి ఉన్నాయి? అడిగి తెలుసుకున్నారు. చాలా మందికి రామోజీ ఫిల్మ్​ సిటీలో ఇలాంటి సదుపాయాలు ఉన్నాయని తెలియదు. వారందరికి ఇందుకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని అందించాం. ఔత్సాహికులతో పాటు ట్రావెల్ ఎజెన్సీల నుంచి మంచి స్పందన వచ్చింది."

--మోబిన్ మోఘరాజ్​, రామోజీ గ్రూప్​ సేల్స్

