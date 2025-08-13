Travel Tourism Fair 2025 : మహారాష్ట్ర ముంబయిలో జరిగిన ప్రముఖ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం ఫెయిర్లో రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ సందడి చేసింది. బెస్ట్ బూత్ డెకరేషన్ అవార్డును రామోజీ స్టాల్ అందుకుంది. రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ అందించే సమచారాంతో కూడిన కరపత్రాలు, ఎల్ఈడీ స్క్రీన్లతో చిత్రాలు, ఆకర్షణీయంగా అలకరించారు. బెస్ట్ స్టాల్తో పాటు అందరి ప్రశంసలు అందుకుంది. పర్యాటకాన్ని ప్రోత్సహించే ఉద్దేశంతో ఆగస్టు 11 నుంచి 13 వరకు మూడు రోజుల పాటు జియో వరల్డ్ సెంటర్లో ప్రదర్శనను నిర్వహించారు. దేశవ్యాప్తంగా వేలాది మంది ఔత్సాహికులతో పాటు ట్రావెల్ కంపెనీలు, ఎజెన్సీలు, హోటల్ గ్రూపులు పాల్గొన్నాయి. ఈ పండుగల సీజన్లో టూరిస్టుల కోసం ప్రత్యేక ఫెస్టివల్ ఆఫర్లు, ప్రత్యేక ప్యాకేజీలను అందిస్తోందని నిర్వాహకులు చెప్పారు. ఈ ప్రదర్శనలో పాల్గొన్న ట్రావెల్ ఏజెంట్లు, ఔత్సాహికులు నిర్వాహకులను అనేక ప్రశ్నలు అడిగి తమ అభిప్రాయాలు పంచుకున్నారు.
"మూడు రోజల పాటు సాగిన ఈ ఎగ్జిబిషన్లో చాలా మంది రామోజీ గ్రూప్ స్టాల్ను సందర్శించారు. వీరితో పాటు చాలా ట్రావెల్ ఎజెన్సీలు సైతం రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ కోసం సమాచారాన్ని అడిగి తెలుసుకున్నాయి. రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో చూడాల్సిన ప్రదేశాలు ఏంటి? బాహుబలి సెట్స్తో పాటు అడ్వెంచర్ స్పోర్ట్ ఎలాంటివి ఉన్నాయి? అడిగి తెలుసుకున్నారు. చాలా మందికి రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో ఇలాంటి సదుపాయాలు ఉన్నాయని తెలియదు. వారందరికి ఇందుకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని అందించాం. ఔత్సాహికులతో పాటు ట్రావెల్ ఎజెన్సీల నుంచి మంచి స్పందన వచ్చింది."
--మోబిన్ మోఘరాజ్, రామోజీ గ్రూప్ సేల్స్