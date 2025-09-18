ప్రధాని మోదీతో రామోజీ గ్రూప్ ఛైర్మన్ కిరణ్ భేటీ
ఈటీవీ 30 ఏళ్ల సంబరాల వేళ- ప్రధాని మోదీతో రామోజీ గ్రూప్ ఛైర్మన్ కిరణ్ భేటీ
Published : September 18, 2025 at 6:23 PM IST
Ramoji Group Chairman Meets Modi : వ్యవసాయదారులకు పంటల సాగు గురించి సమస్త సమాచారాన్ని అందించే అన్నదాత కార్యక్రమంపై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రశంసలు కురిపించారు. గతంలో ఈటీవీ గుజరాతీలో ప్రసారమయ్యే అన్నదాత ప్రోగ్రాం అంటే తనకెంతో ఇష్టమని మోదీ అన్నారు. ఈనాడు దినపత్రిక 50 సంవత్సరాలు, ఈటీవీ 30 వసంతాలు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా రామోజీ గ్రూప్ సంస్థల సీఎండీ సీహెచ్ కిరణ్, ఈటీవీ సీఈవో బాపినీడు దిల్లీలో ప్రధాని నివాసంలో పీఎం మోదీని కలిసి జ్ఞాపికలను అందజేశారు.
ఈ విషయాన్ని ప్రధాని మోదీ ప్రస్తావించారు. ఈటీవీ తెలుగులో అన్నదాత కార్యక్రమం ఇప్పటికీ ప్రసారమవుతోందని ఈ సందర్భంగా సీహెచ్ కిరణ్ ప్రధాని మోదీకి వివరించారు. ప్రధానిని శాలువాతో సత్కరించి ఈనాడు 50 ఏళ్లు, ఈటీవీ 30 ఏళ్ల మెమెంటోలను సీహెచ్ కిరణ్, బాపినీడు ప్రదానం చేశారు. రామోజీ గ్రూప్ సంస్థల ఛైర్మన్ దివంగత రామోజీరావుతో తనకు ఉన్న అనుబంధాన్ని ప్రధాని మోదీ గుర్తు చేసుకున్నారు.
ఈ సమావేశంలో ప్రియాఫుడ్స్ ఇటీవల సబల మిల్లెట్స్ ఉత్పత్తులను ఆవిష్కరించినట్లు మోదీకి సీహెచ్ కిరణ్ వివరించారు. ఈ తృణధాన్యాల ఉత్పత్తులపై విలువైన సలహాలివ్వాలని మోదీని కోరగా అందుకు ప్రధాని అంగీకరించినట్లు కిరణ్ వెల్లడించారు. చిరు ధాన్యాల రైతులను ప్రోత్సహించడం ద్వారా పేద రైతులకు రామోజీ గ్రూప్ ఊతమివ్వడంపై ప్రధాని సంతోషం వ్యక్తం చేశారని, శుభాకాంక్షలు తెలిపారని సీహెచ్ కిరణ్ తెలిపారు