వేదికపై సీతారాములుగా స్వయంవరం- పెళ్లి చేసుకుని భార్యాభర్తలుగా జీవనం- అప్పటి నుంచి ఏటా!
శ్రీరామ క్లబ్ ఛారిటబుల్ ట్రస్ట్ 75 సంవత్సరాలుగా రామ్లీలాను ప్రదర్శన
Published : September 28, 2025 at 12:32 PM IST
Married Couple In Ramleela Roles : అధర్మంపై ధర్మం సాధించిన విజయానికి గుర్తుగా దసరా పండుగను జరుపుకుంటారు. అందులో భాగంగానే రాముని జీవితం ఆధారంగా రామ్లీలా నాటకాన్ని ప్రదర్శిస్తారు. నాటకీయ, జానపద ప్రదర్శనల్లో నటీనటులు పాల్గొని తమ ప్రదర్శనతో అందరినీ అలరింపజేస్తారు. అయితే రాముడు, సీత పాత్రల్లో నటించిన ఇద్దరు వ్యక్తులు కొన్నాళ్ల క్రితం వివాహం చేసుకున్నారు. ఆ తర్వాత కూడా అవే పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఇక్కడ మరో విశేషమేమింటంటే, వాళ్ల వివాహ బంధానికి గుర్తుగా జన్మించిన కుమారుడు కూడా నాటకంలో భాగమయ్యాడు.
75 సంవత్సరాలుగా రామ్లీలాను ప్రదర్శన
హరియాణాలోని సిర్సా పట్టణంలోని శ్రీరామ క్లబ్ ఛారిటబుల్ ట్రస్ట్ 75 సంవత్సరాలుగా రామ్లీలా ప్రదర్శనను నిర్వహిస్తోంది. ఈ సందర్భంగా శ్రీరామ క్లబ్ నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో శ్రీరాముని పాత్రలో నటించే రిషబ్ గాబా, సీత పాత్రలో నటించే సిల్కీని 2017లో నటించారు. నాటకంలో భాగంగా స్వయంవర సమయంలో వారు దండలు మార్చుకున్నారు.
ఆ తర్వాత నిజజీవితంలో కూడా దండలు మార్చుకుని వివాహ బంధంలోకి అడుగుపెట్టారు. అప్పటి నుంచి ఏటా వాళ్లే రాముడు, సీత పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. వారి ఆరేళ్ల కుమారుడు హరిదిక్ గాబా కూడా బాల రాముడి పాత్రలో నటిస్తున్నాడు. ఈ క్లబ్లోని చాలా మంది సభ్యులు వారసత్వంగా తమ పాత్రలను పోషిస్తున్నారు. రిషబ్ గాబా తండ్రి గుల్షన్ గాబా 50 సంవత్సరాలుగా శ్రీరామ క్లబ్లో సేవలందిస్తున్నారు. ఆయన రెండు సంవత్సరాల క్రితం రాముని తండ్రి దశరథుడి పాత్రను పోషించారు.
ఈ సందర్భంగా రాముని పాత్రలో నటించిన రిషబ్ గాబా మాట్లాడారు. తాను 11 సంవత్సరాల క్రితం 2014లో రామ్ క్లబ్లో చేరానని, అప్పటినుంచి రాముని పాత్రలో నటిస్తున్నానని చెప్పారు. తమ తల్లిదండ్రుల ప్రేరణతోనే రాముని పాత్ర పోషిస్తున్నానని తెలిపారు. అదే విధంగా ఎనిమిది సంవత్సరాల క్రితం సీత పాత్ర పోషించే సియాను వివాహం చేసుకున్నానని తెలిపారు. అయితే రామ క్లబ్లో స్వయంవరం ద్వారా తన వివాహంలో కూడా జరుగుతుందని తాను ఎప్పుడూ ఊహించలేదని వివరించారు.
మరోవైపు సీత పాత్ర పోషించే సియా గాబా కూడా తన వివాహం మరచిపోలేని చిరస్మరణీయ క్షణమని, తాను సీతా దేవి పాత్రలో ఎనిమిది సంవత్సరాలుగా నటిస్తున్నానని తెలిపారు. ఇదిలా ఉండగా రిషబ్ గాబా, సియా చాలా కాలంగా ప్రైవేటు పాఠశాలల్లో ఉపాధ్యాయులుగా పనిచేశారు. ప్రస్తుతం వారి స్వంత వ్యాపారాలను కొనసాగిస్తున్నారు.
అదే సమయంలో గౌరవ్ మెహతా అనే వ్యక్తి లక్ష్మణుని పాత్రలో, ఆయన భార్య ఊర్మిళ లక్ష్మణుని భార్య పాత్రలో నటిస్తున్నారు. గతంలో మోహతా తండ్రి కూడా లక్ష్మణుని పాత్రలో నటించారు. ఇప్పుడు మెహతా కుమరుడు రామ్లీలాలో పాత్ర పోషిస్తున్నాడని తెలిపారు. ఇదిలా ఉండగా గతంలో రామ్లీలాలో పురుషులు మాత్రమే మహిళలు పాత్రలు పోషించేవారు. కానీ 2017 నుంచి మహిళలు కూడా అందులో పాల్గొంటున్నారు. రామ్లీలా ప్రారంభం నుంచి రాముడు, లక్ష్మణుడు పాత్రల్లో నటించే వారు పది రోజులు ఉపవాసం ఉంటూ నేలపై నిద్రపోతారు. అలాగే వారు సేవించే భోజనాల్లో కూడా ఉల్లిపాయలు, వెల్లుల్లి లేని ఆహారాన్ని తీసుకుంటారు.
అక్కడ మహిళలే శిల్పులు- వర్షం నీటితో దుర్గమ్మకు అభిషేకం- 300ఏళ్లుగా ఇదే సంప్రదాయం!
అమ్మవారి చేతుల్లో ఎనిమిది ఆయుధాలు- కానీ అవి ఎవరికీ కనిపించవ్- ఈ గుడి గురించి మీకు తెలుసా?