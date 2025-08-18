Rajnath Singh Speaks Kharge on VP Candidate : ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా సీపీ రాధాకృష్ణన్ను ప్రకటించిన ఎన్డీఏ ఆ ఎన్నికను ఏకగ్రీవం చేయాలని భావిస్తోంది. ఎన్డీఏ కూటమి ఆ దిశగా ప్రయత్నాలు మెుదలుపెట్టింది. ఈ మేరకు కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గేకు కేంద్ర రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్సింగ్ ఫోన్ చేసినట్లు సంబంధిత వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. ఎన్డీఏ ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థికి మద్దతివ్వాలని ఖర్గేను రాజ్నాథ్ కోరినట్లు సమాచారం.
రెండు సార్లు కోయంబత్తూరు నుంచి లోక్సభ ఎంపీగా విధులు నిర్వర్తించిన సీపీ రాధాకృష్ణన్ను ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకోవాలని ఇప్పటికే విపక్షాలను నడ్డా కోరారు. మరోవైపు ఎన్డీఏ తరఫున ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికను రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్సింగ్ పర్యవేక్షిస్తారని తెలిసింది. పోలింగ్ ఏజెంట్గా పార్లమెంటరీ వ్యవహారాలశాఖ మంత్రి కిరణ్ రిజిజు వ్యవహరిస్తారని సమాచారం. సీపీ రాధాకృష్ణన్ తమిళనాడకు చెందిన వ్యక్తి కావడం వల్ల ఆ రాష్ట్రంలోని అధికార డీఎంకే నుంచి మద్దతు లభిస్తుంనది బీజేపీ భావిస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే విపక్షాలు ఎలాంటి వైఖరిని అనుసరిస్తాయన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది.
ఉమ్మడి అభ్యర్థిపై ఇండియా నేతలు భేటీ
మరోవైపు అధికార ఎన్డీఏ తన అభ్యర్థిగా సీపీ రాధాకృష్టన్ను ఎంపిక చేయండతో విపక్ష ఇండియా కూటమి నేతలు కూడా తమ అభ్యర్థిని బరిలోకి దించే అంశంపై చర్చించే అవకాశం ఉంది. సోమవారం ఉదయం 10 గంటలకు రాజ్యసభ విపక్ష నేత మల్లికార్జున ఖర్గే కార్యాలయంలో కూటమి పార్లమెంటరీ పక్ష నేతలు సమావేశం కానున్నారని సంబంధిత వర్గాలు తెలిపాయి. ఇక రాజకీయేతర నేపథ్యం నుంచి వచ్చిన అభ్యర్థిని ఉమ్మడిగా బరిలోకి దించుతామని ఇండియా కూటమి నేతలు ఇప్పటికే ప్రకటించారు.
In his long years in public life, Thiru CP Radhakrishnan Ji has distinguished himself with his dedication, humility and intellect. During the various positions he has held, he has always focused on community service and empowering the marginalised. He has done extensive work at… pic.twitter.com/WrbKl4LB9S— Narendra Modi (@narendramodi) August 17, 2025
స్వాగతించిన ఎన్డీఏ నేతలు
ఇదిలా ఉండగా, ఉపరాష్ట్ర ఎన్నికల్లో ఎన్డీఏ అభ్యర్థిగా సీపీ రాధాకృష్ణన్ను ఎంపిక చేయడాన్ని కూటమి నేతలు స్వాగతించారు. సుదీర్ఘ ప్రజా జీవితంలో రాధాకృష్ణన్ అంకితభావం, వినయంతో ప్రత్యేకంగా నిలిచారని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ కొనియాడారు. వివిధ హోదాల్లో బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నప్పుడు నిరంతరం సమాజసేవ, అణుగారిన వర్గాలకు సాధికారత కల్పించడంపైనే దృష్టిసారించారని తెలిపారు. ఈ మేరకు సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్లో పోస్టు చేశారు. రాధాకృష్ణన్కు ఎంపీగా, వివిధ రాష్ట్రాలకు గవర్నర్గా పనిచేసిన అనుభవం ఉందని ప్రధాని తెలిపారు. ఎంపీగా ఉన్నప్పుడు పార్లమెంటులో ప్రజా సమస్యలను బలంగా వినిపించేవారని పేర్కొన్నారు. రాధాకృష్ణన్ అనుభవం ఎగువసభ గౌరవాన్ని పెంచడంతో పాటు, కొత్త మైలు రైళ్లు చేరుకోవడానికి దోహదం చేస్తుందని విశ్వసిస్తున్నానని కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా ఎక్స్లో పోస్టు చేశారు.
துணை ஜனாதிபதி தேர்தலுக்கான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி வேட்பாளராக பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ள மகாராஷ்டிர ஆளுநர் திரு.சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள்.— Amit Shah (@AmitShah) August 17, 2025
நாடாளுமன்ற உறுப்பினராகவும், பல்வேறு மாநிலங்களின் ஆளுநராகவும் உங்கள் பணி அரசியலமைப்பு கடமைகளை திறம்பட நிறைவேற்றுவதில்… pic.twitter.com/hanFwy3qxW
ఎన్డీఏ ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా సీపీ రాధాకృష్ణన్
ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికకు నోటిఫికేషన్ జారీ- సెప్టెంబర్ 9న పోలింగ్!