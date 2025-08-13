ETV Bharat / bharat

పిల్లలు ఫోన్​లో గేమ్​ ఆడితే తల్లిదండ్రులకు రూ.3000 జరిమానా - గ్రామపెద్దల తీర్మానం - FINE FOR PLAYING MOBILE GAMES

పిల్లలు స్మార్ట్​ ఫోన్​కు బానిసలు కావొద్దని విన్నూతమైన ఆలోచన చేసిన గ్రామపెద్దలు- ఫైన్​ నిర్ణయంతో చాలా మందిలో మార్పు!

Fine For Playing Mobile Games
Fine For Playing Mobile Games (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 13, 2025 at 12:14 PM IST

2 Min Read

Fine For Playing Mobile Games : 'స్మార్ట్​ ఫోన్​' ఇది లేని ఇళ్లు లేదు. తెలియని పిల్లాడు లేడు. చిన్నతనం నుంచే ఫోన్​ను ఆపరేట్​ చేయడం, అందులో గేమ్స్​ ఆడడం పిల్లలకు పరిపాటిగా మారింది. కొంతమంది పిల్లలైతే ఫోన్​ ఇవ్వకపోతే భోజనం చేయనని మారాం చేస్తుంటారు. మొబైల్​కు బానిసలవడం వల్ల పిల్లల ఎదుగుదలలో సమస్యలు వస్తాయని డాక్టర్లు పదేపదే చెబుతున్నా తల్లిదండ్రులు పట్టించుకోవడం లేదు. అయితే ఈ సమస్యకు విన్నూతమైన ఆలోచన చేశారు ఓ గ్రామస్తులు.

ఎవరైన పిల్లలు ఫోన్​లో గేమ్​ ఆడితే వారి తల్లిదండ్రులకు రూ.3000 జరిమానా విధిస్తామని అక్కడి గ్రామపెద్దలు తీర్మానం చేశారు. అలాగే సమాచారం ఇచ్చిన వారికి బహుమతిగా రూ.1000 అందజేస్తామని ప్రకటించారు. దీంతో ఇప్పుడు ఆ గ్రామంలో చాలా వరకు పిల్లల ఫోన్​ వాడకం తగ్గింది. ఛత్తీస్​గఢ్​లోని ఓ గ్రామంలో అమలవుతోన్న ఈ నిర్ణయం గురించి పూర్తి సమాచారం గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

గ్రామస్తులు ఏం చెప్పారంటే
రాజ్​నంద్​గావ్​ జిల్లాలోని ఛురియా బ్లాక్​లోని గహీరాభేడీ గ్రామ పంచాయతీ పెద్దలు మొబైల్​లో గేమ్ ఆడే పిల్లలను కట్టడి చేయాలని నిర్ణయించారు. పిల్లల నుంచి ఈ వ్యసనాన్ని దూరం చేయాలని భావించారు. గ్రామంలోని చాలా మంది పిల్లలు మొబైల్​ గేమ్​లతో సమయం వృథా చేసుకోవడం, ఫోన్​లకు అతుక్కుపోవడం, రోజంతా శారీరక కార్యకలాపాల్లో పాల్గొనకపోవడం వంటిని పెద్దలు గమనించారు. ఈ వ్యవసానికి చెక్ పెట్టేందుకు విన్నూతమైన ఆలోచన చేశారు. పిల్లులు సెల్​ఫోన్లకు బానిసలు కావడంతో చిన్నారుల పాత్ర ఎంత ఉందో, వారి తల్లిదండ్రుల పాత్ర కూడా అంతే ఉందని భావించారు. ఈ క్రమంలో పిల్లలు మొబైల్​కు బానిసలుగా మారకుండా నిరోధించడానికి గ్రామపెద్దలంతా ఓ చోట సమావేశమై జరిమానా విధించాలని నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు గ్రామ సర్పంచ్​ బెద్​బాయి తెలిపారు.

చదువు, ఇతర కార్యకలాపాల వైపు పిల్లలు దృష్టిని మళ్లించేందుకు ఈ చొరవ తీసుకున్నట్లు సర్పంచ్ తెలిపారు. వారం క్రితమే ఈ నిర్ణయాన్ని అమలు చేయడం ప్రారంభించామని, దీని ప్రయోజనాలు ఇప్పుడు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయని తెలిపారు. ఎవరైనా గేమ్​ ఆడినట్లు తెలిస్తే వారి తల్లిదండ్రులకు రూ. 3000 జరిమానా విధిస్తామని ప్రకటించినట్లు తెలిపారు. అలాగే ఎవరైతే సమాచారం ఇస్తారో వారికి రూ.1000 బహుమతిగా ఇస్తామని కూడా చెప్పామన్నారు. ఈ నిర్ణయం వల్ల రాబోయే రోజుల్లో పిల్లల్లో మంచి మార్పులు తీసుకొస్తుందన్న ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.

ఏనుగుతో సెల్ఫీ- రూ.25,000 జరిమానా విధించిన అధికారులు!

'బార్బీ డాల్'​ పూజ- అచ్చం బొమ్మలాగే విన్యాసాలు, ఇంట్లో పనులు- సోషల్​ మీడియాలో ఫుల్ వైరల్!

Fine For Playing Mobile Games : 'స్మార్ట్​ ఫోన్​' ఇది లేని ఇళ్లు లేదు. తెలియని పిల్లాడు లేడు. చిన్నతనం నుంచే ఫోన్​ను ఆపరేట్​ చేయడం, అందులో గేమ్స్​ ఆడడం పిల్లలకు పరిపాటిగా మారింది. కొంతమంది పిల్లలైతే ఫోన్​ ఇవ్వకపోతే భోజనం చేయనని మారాం చేస్తుంటారు. మొబైల్​కు బానిసలవడం వల్ల పిల్లల ఎదుగుదలలో సమస్యలు వస్తాయని డాక్టర్లు పదేపదే చెబుతున్నా తల్లిదండ్రులు పట్టించుకోవడం లేదు. అయితే ఈ సమస్యకు విన్నూతమైన ఆలోచన చేశారు ఓ గ్రామస్తులు.

ఎవరైన పిల్లలు ఫోన్​లో గేమ్​ ఆడితే వారి తల్లిదండ్రులకు రూ.3000 జరిమానా విధిస్తామని అక్కడి గ్రామపెద్దలు తీర్మానం చేశారు. అలాగే సమాచారం ఇచ్చిన వారికి బహుమతిగా రూ.1000 అందజేస్తామని ప్రకటించారు. దీంతో ఇప్పుడు ఆ గ్రామంలో చాలా వరకు పిల్లల ఫోన్​ వాడకం తగ్గింది. ఛత్తీస్​గఢ్​లోని ఓ గ్రామంలో అమలవుతోన్న ఈ నిర్ణయం గురించి పూర్తి సమాచారం గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

గ్రామస్తులు ఏం చెప్పారంటే
రాజ్​నంద్​గావ్​ జిల్లాలోని ఛురియా బ్లాక్​లోని గహీరాభేడీ గ్రామ పంచాయతీ పెద్దలు మొబైల్​లో గేమ్ ఆడే పిల్లలను కట్టడి చేయాలని నిర్ణయించారు. పిల్లల నుంచి ఈ వ్యసనాన్ని దూరం చేయాలని భావించారు. గ్రామంలోని చాలా మంది పిల్లలు మొబైల్​ గేమ్​లతో సమయం వృథా చేసుకోవడం, ఫోన్​లకు అతుక్కుపోవడం, రోజంతా శారీరక కార్యకలాపాల్లో పాల్గొనకపోవడం వంటిని పెద్దలు గమనించారు. ఈ వ్యవసానికి చెక్ పెట్టేందుకు విన్నూతమైన ఆలోచన చేశారు. పిల్లులు సెల్​ఫోన్లకు బానిసలు కావడంతో చిన్నారుల పాత్ర ఎంత ఉందో, వారి తల్లిదండ్రుల పాత్ర కూడా అంతే ఉందని భావించారు. ఈ క్రమంలో పిల్లలు మొబైల్​కు బానిసలుగా మారకుండా నిరోధించడానికి గ్రామపెద్దలంతా ఓ చోట సమావేశమై జరిమానా విధించాలని నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు గ్రామ సర్పంచ్​ బెద్​బాయి తెలిపారు.

చదువు, ఇతర కార్యకలాపాల వైపు పిల్లలు దృష్టిని మళ్లించేందుకు ఈ చొరవ తీసుకున్నట్లు సర్పంచ్ తెలిపారు. వారం క్రితమే ఈ నిర్ణయాన్ని అమలు చేయడం ప్రారంభించామని, దీని ప్రయోజనాలు ఇప్పుడు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయని తెలిపారు. ఎవరైనా గేమ్​ ఆడినట్లు తెలిస్తే వారి తల్లిదండ్రులకు రూ. 3000 జరిమానా విధిస్తామని ప్రకటించినట్లు తెలిపారు. అలాగే ఎవరైతే సమాచారం ఇస్తారో వారికి రూ.1000 బహుమతిగా ఇస్తామని కూడా చెప్పామన్నారు. ఈ నిర్ణయం వల్ల రాబోయే రోజుల్లో పిల్లల్లో మంచి మార్పులు తీసుకొస్తుందన్న ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.

ఏనుగుతో సెల్ఫీ- రూ.25,000 జరిమానా విధించిన అధికారులు!

'బార్బీ డాల్'​ పూజ- అచ్చం బొమ్మలాగే విన్యాసాలు, ఇంట్లో పనులు- సోషల్​ మీడియాలో ఫుల్ వైరల్!

For All Latest Updates

TAGGED:

GAHIRABHEDI PANCHAYAT NEW RULECHILD PLAYS NEW RULEMOBILE GAMES ADDICTIONFINE FOR MOBILE GAMESFINE FOR PLAYING MOBILE GAMES

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

పొలానికి మందులు పిచికారీ చేస్తున్నారా? - రైతన్నలూ ఈ జాగ్రత్తలు మరవకండి

మధురమైన జ్ఞాపకాలు ఈ 'రెజిన్​ ఆర్ట్​'లో దాచుకుంటే - జీవితాంతం మీ వెంటే!

ములుగుకు కొత్త అందాలు - సందర్శకులను కట్టిపడేస్తున్న లక్నవరం సరస్సు, బొగత జలపాతాలు

శనగలతో అద్దిరిపోయే "చాట్" - బఠాణీతో చేసే దానికంటే ​కమ్మగా ఉంటుంది!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.