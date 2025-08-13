Fine For Playing Mobile Games : 'స్మార్ట్ ఫోన్' ఇది లేని ఇళ్లు లేదు. తెలియని పిల్లాడు లేడు. చిన్నతనం నుంచే ఫోన్ను ఆపరేట్ చేయడం, అందులో గేమ్స్ ఆడడం పిల్లలకు పరిపాటిగా మారింది. కొంతమంది పిల్లలైతే ఫోన్ ఇవ్వకపోతే భోజనం చేయనని మారాం చేస్తుంటారు. మొబైల్కు బానిసలవడం వల్ల పిల్లల ఎదుగుదలలో సమస్యలు వస్తాయని డాక్టర్లు పదేపదే చెబుతున్నా తల్లిదండ్రులు పట్టించుకోవడం లేదు. అయితే ఈ సమస్యకు విన్నూతమైన ఆలోచన చేశారు ఓ గ్రామస్తులు.
ఎవరైన పిల్లలు ఫోన్లో గేమ్ ఆడితే వారి తల్లిదండ్రులకు రూ.3000 జరిమానా విధిస్తామని అక్కడి గ్రామపెద్దలు తీర్మానం చేశారు. అలాగే సమాచారం ఇచ్చిన వారికి బహుమతిగా రూ.1000 అందజేస్తామని ప్రకటించారు. దీంతో ఇప్పుడు ఆ గ్రామంలో చాలా వరకు పిల్లల ఫోన్ వాడకం తగ్గింది. ఛత్తీస్గఢ్లోని ఓ గ్రామంలో అమలవుతోన్న ఈ నిర్ణయం గురించి పూర్తి సమాచారం గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
గ్రామస్తులు ఏం చెప్పారంటే
రాజ్నంద్గావ్ జిల్లాలోని ఛురియా బ్లాక్లోని గహీరాభేడీ గ్రామ పంచాయతీ పెద్దలు మొబైల్లో గేమ్ ఆడే పిల్లలను కట్టడి చేయాలని నిర్ణయించారు. పిల్లల నుంచి ఈ వ్యసనాన్ని దూరం చేయాలని భావించారు. గ్రామంలోని చాలా మంది పిల్లలు మొబైల్ గేమ్లతో సమయం వృథా చేసుకోవడం, ఫోన్లకు అతుక్కుపోవడం, రోజంతా శారీరక కార్యకలాపాల్లో పాల్గొనకపోవడం వంటిని పెద్దలు గమనించారు. ఈ వ్యవసానికి చెక్ పెట్టేందుకు విన్నూతమైన ఆలోచన చేశారు. పిల్లులు సెల్ఫోన్లకు బానిసలు కావడంతో చిన్నారుల పాత్ర ఎంత ఉందో, వారి తల్లిదండ్రుల పాత్ర కూడా అంతే ఉందని భావించారు. ఈ క్రమంలో పిల్లలు మొబైల్కు బానిసలుగా మారకుండా నిరోధించడానికి గ్రామపెద్దలంతా ఓ చోట సమావేశమై జరిమానా విధించాలని నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు గ్రామ సర్పంచ్ బెద్బాయి తెలిపారు.
చదువు, ఇతర కార్యకలాపాల వైపు పిల్లలు దృష్టిని మళ్లించేందుకు ఈ చొరవ తీసుకున్నట్లు సర్పంచ్ తెలిపారు. వారం క్రితమే ఈ నిర్ణయాన్ని అమలు చేయడం ప్రారంభించామని, దీని ప్రయోజనాలు ఇప్పుడు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయని తెలిపారు. ఎవరైనా గేమ్ ఆడినట్లు తెలిస్తే వారి తల్లిదండ్రులకు రూ. 3000 జరిమానా విధిస్తామని ప్రకటించినట్లు తెలిపారు. అలాగే ఎవరైతే సమాచారం ఇస్తారో వారికి రూ.1000 బహుమతిగా ఇస్తామని కూడా చెప్పామన్నారు. ఈ నిర్ణయం వల్ల రాబోయే రోజుల్లో పిల్లల్లో మంచి మార్పులు తీసుకొస్తుందన్న ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
