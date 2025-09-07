B.Ed ఎగ్జామ్కు హెలికాప్టర్లో వెళ్లిన విద్యార్థులు- అది కూడా పక్క రాష్ట్రానికి- ఎందుకో తెలుసా?
పరీక్ష రాయడానికి హెలికాప్టర్ ద్వారా వెళ్లిన విద్యార్థులు
Published : September 7, 2025 at 11:49 PM IST
Students Went Exam By Helicopter : మనసుంటే మార్గం ఉంటుందని పెద్దలు చెప్పినట్లు వర్షాలు వారికి పరీక్ష రాయడానికి అడ్డు కాలేదు. భారీ వర్షాలకు రోడ్లు మూతపడగా, వారు సంకల్పం వీడలేదు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఎగ్జామ్స్ రాయాలని నిర్ణయించుకున్నారు. అందుకు ఆకాశ మార్గాన్ని ఎంచుకున్నారు. ఏకంగా హెలికాప్టర్ ద్వారా వెళ్లి పరీక్షకు హాజరయ్యారు. మళ్లీ అందులోనే తిరిగి వచ్చారు. అసలేం జరిగందంటేం?
గత మూడు నెలలుగా కురుస్తున్న వర్షాల కారణంగా ఉత్తరాఖండ్, రాజస్థాన్ సరిహద్దు ప్రాంతమైన మున్సియారీని కలిపే రహదారిని మూసివేశారు అధికారులు. వర్షాకాలంలో ఈ రహదారి చాలా సమయం మూసివేస్తుంటారు. ఇప్పుడు కూడా వర్షాల వల్ల మూసివేయడంతో రాజస్థాన్కు చెందిన నలుగురు యువకులు ఉత్తరాఖండ్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ పరీక్ష రాయడానికి హెలికాప్టర్ ద్వారా హిమ్నగరికి చేరుకున్నారు.
పరీక్ష రాసిన తర్వాత మళ్లీ ఆ యువకులందరూ మళ్లీ హెలికాప్టర్ ద్వారా తిరిగి వచ్చారు. ఆ పరీక్షకు హాజరు కావడానికి మొత్తం నలుగురు యువకులు 40 వేల రూపాయలకు పైగా ఖర్చు చేయాల్సి వచ్చింది. డబ్బులు ఖర్చు అయ్యాయని, కానీ తమ అకడమిక్ కెరీర్లో ఒక సంవత్సరం వృధా కాకుండా కాపాడుకున్నామని యువకులు చెబుతున్నారు. అందుకే ఆ నిర్ణయం తీసుకున్నామని తెలిపారు.
ఉత్తరాఖండ్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీకి చెందిన బీఈడీ పరీక్ష నాలుగు రోజుల క్రితం బుధవారం జరిగింది. దీని కోసం, రాజస్థాన్లోని బలోత్రాకు చెందిన ఓమారం జాట్, మగరం జాట్, ప్రకాశ్ గోదార జాట్, నర్పత్ కుమార్ మున్సియారీ పరీక్షా కేంద్రానికి చేరుకోవాలి. అందుకు పరీక్షకు రెండు రోజుల ముందు వారు హల్ద్వానీ చేరుకున్నారు. కొండచరియలు విరిగిపడిన తర్వాత చాలా చోట్ల రోడ్లు మూసివేశారని వారికి సమాచారం అందింది.
అలాంటి పరిస్థితిలో వారు పరీక్షకు హాజరు కావడం గురించి ఆందోళన చెందడం ప్రారంభించారు. దీని తర్వాత, వారు హల్ద్వానీ- మున్సియారీ హెలికాప్టర్ సర్వీస్ నడుపుతున్న కంపెనీని సంప్రదించారు. హెలికాప్టర్ సర్వీస్ నడుపుతున్న కంపెనీకి తమ పరీక్ష గురించి చెప్పారు. కంపెనీ సహాయంతో తాను 4వ తేదీన మున్సియారీకి వచ్చానని ఒమారం జాట్ చెప్పాడు. ఆ తర్వాత తాను పరీక్షకు హాజరయ్యానని తెలిపాడు. గురువారం మళ్లీ నలుగురు యువకులు హెలికాప్టర్లో హల్ద్వానీకి తిరిగి వచ్చారు.
హెలికాప్టర్ సర్వీస్ అందించినందుకు వారు CEO రోహిత్ మాథుర్, పైలట్ ప్రతాప్ సింగ్కు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. అయితే ఉత్తరాఖండ్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ B.Ed. పరీక్షకు మహావిద్యాలయ మున్సియారీని కేంద్రంగా మార్చారని UOU పరీక్ష ఇన్ఛార్జ్ సోమేశ్ కుమార్ అన్నారు. అక్కడ నలుగురు విద్యార్థులు పరీక్షకు హాజరయ్యారని తెలిపారు. UOU పరీక్ష కోసం, విద్యార్థులే పరీక్షా కేంద్రాన్ని ఎంచుకుంటారని ఆయన తెలిపారు. నలుగురు విద్యార్థులు రాజస్థాన్ నివాసితులని వెల్లడించారు.
మున్సియారీ నుంచి హల్ద్వానీకి ఛార్జీ ఎంతంటే?
గత సంవత్సరం నుంచి హల్ద్వానీ- మున్సియారికి హెలికాప్టర్ సర్వీస్ నడుస్తోంది. ఒక వ్యక్తికి ఛార్జీ రూ.5,200. పరీక్ష రాయడానికి వచ్చిన విద్యార్థులు తమ ప్రయాణానికి రూ. 10,400 ఖర్చు చేయాల్సి వచ్చింది. ఇప్పుడు ఈ నలుగురు విద్యార్థులు వార్తల్లో నిలిచారు.