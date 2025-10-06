ETV Bharat / bharat

ఆస్పత్రిలో అగ్నిప్రమాదం- ICUలో ఆరుగురు మృతి

రాజస్థాన్​లోని ఆసుపత్రిలో అగ్నిప్రమాదం- షార్ట్‌ సర్క్యూట్‌తో చెలరేగిన మంటలు

Jaipur Hospital Fire
Jaipur Hospital Fire (ETV Bharat)
ETV Bharat Telugu Team

Published : October 6, 2025 at 6:49 AM IST

Jaipur Hospital Fire: రాజస్థాన్‌లోని జైపుర్‌లో ఉన్న సవాయ్ మాన్‌సింగ్ ప్రభుత్వ ఆస్పత్రిలో ఘోర అగ్నిప్రమాగం జరిగింది. ఈ ప్రమాదంలో అత్యవసర విభాగంలో చికిత్స పొందుతున్న ఆరుగురు రోగులు మృతిచెందారు. క్షతగాత్రుల వివరాలు వెల్లడి కాలేదు. స్టోరేజ్ ఏరియాలో మంటలు చెలరేగిన సమయంలో ఐసీయూలో 11 మంది రోగులకు చికిత్స అందిస్తున్నామని డాక్టర్ అనురాగ్ ధన్‌ఖడ్‌ తెలిపారు. అగ్ని ప్రమాదానికి షార్ట్ సర్క్యూట్‌ కారణంగా భావిస్తున్నామని చెప్పారు. అగ్నిమాపక సిబ్బంది సుమారు రెండు గంటలపాటు శ్రమించి మంటలను అదుపులోకి తెచ్చారు. మెుదట పొగ అలుముకున్న సమయంలోనే ఆస్పత్రిని సిబ్బందిని హెచ్చరించినా వారు పట్టించుకోలేదని రోగుల బంధువుల ఆరోపించారు. సవాయ్ మాన్‌సింగ్ ఆస్పత్రిని రాజస్థాన్ సీఎం భజన్‌లాల్ శర్మ సందర్శించి అధికారులతో సమీక్షించారు. అనంతరం రోగుల కుటుంబ సభ్యులతో మాట్లాడి వారికి ధైర్యం చెప్పారు.

