15రోజుల శిశువు నోట్లో రాళ్లు కుక్కి పాతిపెట్టారు- ఒంటిపై కాలిన గాయాలు కూడా!

Published : September 24, 2025 at 3:15 PM IST
Newborn Baby Buried With Stones : రాజస్థాన్లోని భిల్వారాలో ఓ దారుణం వెలుగుచూసింది. గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు ఓ నవజాత శిశువు నోట్లో రాళ్లు కుక్కి, నోరు తెరవకుండా ఫెవిక్విక్ పెట్టారు. తరువాత ఆ పసికందును గోతిలో వేసి, రాళ్లతో కప్పెట్టారు. మానవత్వాన్ని మంటగలిపిన ఈ ఘటన స్థానికంగా కలకలం రేపింది.
ఇంతకీ ఏం జరిగిందంటే?
"రాజస్థాన్లోని భిల్వారాలోని బిజోలియా అడవుల్లో సిట్ మాతా కుండ్ ఆలయం ఉంది. ఆ ఆలయానికి సమీపంలో గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు ఓ నవజాత శిశువును పాతిపెట్టారు. బిడ్డ అరుపులు ఎవరికీ వినిపించకుండా నోట్లో, రాళ్లు కుక్కి, ఫెవిక్విక్తో అంటించారు. తరువాత బిడ్డపై రాళ్లు పెట్టి కప్పెట్టారు. అయితే అటుగా వెళ్తున్న ఓ గొర్రెల కాపరి బిడ్డ మూలుగులు విని, వెళ్లి చూడగా, రాళ్ల కుప్ప కింద బిడ్డ కనిపించింది. వెంటనే అతను ఊళ్లో వారికి ఈ విషయం చెప్పాడు. దీనితో ఆ గ్రామానికి చెందిన భన్వర్సింగ్ సహా పలువురు ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. బిడ్డను బయటకు తీసి ఈ విషయాన్ని పోలీసులకు, వైద్యాధికారులకు తెలియజేశారు. బిడ్డను హుటాహుటిన భిల్వారాలోని మహాత్మ గాంధీ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఈ నేపథ్యంలో మేము కేసు నమోదు చేసి, దర్యాప్తు ప్రారంభించాం" అని పోలీసులు తెలిపారు.
ప్రస్తుతం బిడ్డ పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే?
నవజాత శిశువుకు వైద్యులు ప్రాథమిక చికిత్స అందించారు. తరువాత పీడియాట్రిక్ వార్డుకు తరలించి మెరుగైన చికిత్స అందిస్తున్నారు.
"బిడ్డ చాలా బలహీనంగా ఉన్నాడు. బహుశా ఈ శిశువుకు 10 నుంచి 15 రోజుల వయస్సు ఉండవచ్చు. నోటిలో రాళ్లు పెట్టి, ఫెవిక్విక్ అంటించడం వల్ల, నోటిపై కోతలు పడ్డాయి. దుండగులు పసి బిడ్డపై రాళ్లు వేసి పాతిపెట్టారు. అవి వేడెక్కడంతో శిశువు ఎడమవైపు అంతా కాలిన గాయాలు అయ్యాయి" అని డాక్టర్ ముకేశ్ ధకడ్ చెప్పారు.
"ప్రాథమిక చికిత్స తరువాత బిడ్డ ఆరోగ్యం కాస్త స్థిరంగా ఉంది. మెరుగైన వైద్యం కోసం బిడ్డను పీడియాట్రిక్ వార్డులో ఉంచాం. ప్రస్తుతం వివిధ పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నారు. వైద్యులు అనుక్షణం బిడ్డ ఆరోగ్యాన్ని పర్యవేక్షిస్తున్నారు" అని మహాత్మా గాంధీ ఆసుపత్రి ప్రిన్సిపల్ మెడికల్ ఆఫీసర్ డాక్టర్ అరుణ్ గౌర్ తెలిపారు.
తర్వాత బిడ్డ పరిస్థితి ఏమిటి?
నవజాత శిశువును దారుణంగా పాతిపెట్టారనే విషయం తెలియడంతో, భిల్వారా ఛైల్డ్ వెల్ఫేర్ కమిటీ కూడా ఈ కేసుపై ప్రత్యేకంగా దృష్టి కేంద్రీకరించింది. "నవజాత శిశువుకు మెరుగైన చికిత్స కోసం ఆసుపత్రిలోని పీడియాట్రిక్ వార్డులో ఉంచారు. బిడ్డ ఆరోగ్యం కుదటపడ్డాక, ఫోస్టర్ హోమ్కు తరలించే ప్రక్రియను ఇప్పటికే ప్రారంభించాం" అని ఛైల్డ్ వెల్ఫేర్ కమిటీ సభ్యుడు వినోద్రావు తెలిపారు.
మరోవైపు ఈ దారుణ ఘటనతో భిల్వారా ప్రాంతంలో కలకలం రేగింది. స్థానికుల్లో ఆగ్రహావేశాలు రేకెత్తాయి. దీనికి కారణమైన వారిని పట్టుకొని కఠినంగా శిక్షించాలని వారు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. మరోవైపు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి, దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. బిడ్డను ఘోరంగా చంపడానికి ప్రయత్నించిన నిందితుల కోసం గాలిస్తున్నట్లు వారు తెలిపారు.
