అమ్మవారి చేతుల్లో ఎనిమిది ఆయుధాలు- కానీ అవి ఎవరికీ కనిపించవ్- ఈ గుడి గురించి మీకు తెలుసా?

దేశవ్యాప్తంగా ఘనంగా దసరా శరన్నవరాత్రులు- ప్రత్యేకంగా నిలిచిన రాజరాజేశ్వరి ఆలయం

Rajarajeshwari Temple In Jaipur
Rajarajeshwari Temple In Jaipur (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 28, 2025 at 11:56 AM IST

Rajarajeshwari Temple In Jaipur : దేశవ్యాప్తంగా దేవీ నవరాత్రులను భక్తులు ఘనంగా జరుపుకుంటున్నారు. పలు రూపాల్లో కొలువైన దుర్గమ్మను దర్శించుకుని ఆశీర్వాదం పొందుతున్నారు. అయితే నవరాత్రుల సందర్భంగా రాజస్థాన్​లోని ప్రతిష్టాత్మకమైన రాజరాజశ్వరి దేవాలయానికి భక్తులు పోటెత్తుతున్నారు. అక్కడి అమ్మవారిని దర్శించుకుంటే కోరిన కోర్కెలు తీరుతాయని భక్తుల ప్రగాఢ విశ్వాసం. అయితే ఈ దేవతకు ఎనిమిది చేతులు ఉంటాయి. అందులో ఒక్కో ఆయుధం ఉంటుంది. అవేమి భక్తులకు కనిపించవు. కేవలం రాజరాజేశ్వరి దేవి ముఖం మాత్రమే భక్తులకు కన్పిస్తుంది. ఈ క్రమంలో ఈ ఆలయ విశిష్టత గురించి ఈటీవీ భారత్ స్పెషల్ స్టోరీ.

అమ్మవారి ముఖాన్నే చూడగలరు
జైపుర్​లోని మాన్​బాగ్ కొండ దిగువన ఉన్న గుడిలో ఉన్న రాజరాజేశ్వరి దేవతకు ఎనిమిది చేతులు ఉంటాయి. ఆ చేతుల్లో ఖడక్, త్రిశూలం, కత్తి వంటి ఇతర ఆయుధాలు ఉంటాయి. అయితే వాటిని భక్తులు చూడలేరు. ఎందుకంటే ఆయుధాలపై దుస్తులపై కప్పి ఉంచుతారు. కేవలం అమ్మవారి ముఖాన్ని మాత్రమే చూడగలరు. ఈ సంప్రదాయం, విశ్వాసం ఈ ఆలయాన్ని మరింత ప్రత్యేకంగా నిలిపింది. మాన్​బాగ్​లోని గుడి జైపుర్ చారిత్రక, మతపరమైన వారసత్వంలో ఒక ప్రత్యేకమైన అధ్యాయంగా నిలిచింది. అలాగే భక్తుల కోర్కెలు తీర్చే దేవతగా రాజరాజేశ్వరి దేవీకి పేరుంది. అందుకు దుర్గా నవరాత్రుల సందర్భంగా ఈ ఆలయానికి భక్తులు భారీగా తరలివచ్చి అమ్మవారిని దర్శించుకుంటారు.

Rajarajeshwari Temple In Jaipur
మాన్​బాగ్ కొండ దిగువన ఉన్న రాజరాజేశ్వరి ఆలయం (ETV Bharat)

యుద్ధంలో గెలిచిన రాజు- ఆలయ నిర్మాణం
రాజరాజేశ్వరి దేవీ ఆలయం మహంత్ బద్రీ పూరి గోస్వామి తెలిపిన వివరాల ప్రకారం- 1780లో జైపుర్​పై మరాఠాలు దాడి చేశారు. అప్పటి మహారాజా సవాయి ప్రతాప్​సింగ్ తుంగ యుద్ధంలో ఓడిపోయే స్థితిలో ఉన్నారు. ఆ సమయంలో తంత్ర విద్యలో నిష్ణాతుడైన బాబా అమృతపురి అనే ఋషి మాన్​బాగ్​లో తపస్సు చేస్తున్నారు. మహారాజు ఆ ఋషి వద్దకు వెళ్లి యుద్ధంలో ఓడిపోతాననే భయాన్ని వ్యక్తం చేశారు. యుద్ధంలోకి వెళ్లే ముందు ఈ ప్రదేశంలో ఆలయం నిర్మిస్తానని ప్రమాణం చేయమని బాబా అమృతపురి మహారాజుకు సలహా ఇచ్చారు. అలా చేస్తే విజయం లభిస్తుందని చెప్పారు. దీంతో మహారాజు చేతినిండా నీరు పట్టుకుని ప్రతిజ్ఞ చేశారు. ఆ తర్వాత తుంగ యుద్ధంలో గెలిచారు. ఆపై సవాయి ప్రతాప్ సింగ్ 5 బిఘాల విస్తీర్ణంలో ఆలయాన్ని నిర్మించారు. (ఉత్తర భారతంలోని కొన్ని చోట్ల భూమిని బిఘా రూపంలో కొలుస్తారు. ఒక భిఘా అంటే 8,712 చదరపు అడుగులు) అలాగే దేవుడి సేవ, పూజ కోసం మరో 130 బిఘాల భూమిని దానం చేశారు. ఈ చారిత్రక పత్రం ఇప్పటికీ సిటీ ప్యాలెస్​లో భద్రంగా ఉంది.

కోటలా ఆలయం
మాతా రాజరాజేశ్వరి ఆలయాన్ని జైపుర్ సాంప్రదాయ నిర్మాణ శైలిలో నిర్మించారు. ఈ గుడి బయట నుంచి కోటలా కనిపిస్తుంది. గర్భగుడిలో ఎనిమిది చేతుల జగదాంబ మాత విగ్రహం ఉంది. ఆమె కుడి చేతిలో ఖడక్, త్రిశూలం, కత్తి, దండ, పక్షి, ఎడమ చేతిలో పాము, విల్లు, బాణం వంటివి ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా అన్ని ఆయుధాలు దుస్తులలో దాగి ఉన్నాయి. దేవత ముఖం మాత్రమే భక్తులకు కనిపిస్తుంది. ఇది తరతరాలుగా అనుసరిస్తున్న సంప్రదాయం. రాజరాజేశ్వరి మాతా కుడిపక్కన గణేషుడు, ఎడమ వైపున సూర్యుభగవానుడి విగ్రహాలు ఉన్నాయి. ఆలయాన్ని తాంత్రిక ఆచారాలను ఉపయోగించి నిర్మించారు. ఎనిమిది చేతులు ఉన్న భైరవనాథ్, పది చేతుల బజరంగబలి, ఐదు ముఖాల భోలేనాథ్ విగ్రహాలు కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయి.

Rajarajeshwari Temple In Jaipur
ఎనిమిది చేతులు ఉన్న భైరవనాథ్ (ETV Bharat)

ఆలయానికి పోటెత్తుతున్న భక్తులు
రాజరాజశ్వరి ఆలయంలో పూజలు చేస్తే తమ కోరికలు నెరవేరుతాయని భక్తులు బాగా విశ్వసిస్తారు. నవరాత్రుల సమయంలో ఉదయం 6 గంటల నుంచి ఆలయం తెరిచి ఉంటుంది. అప్పటి నుంచే అమ్మవారి దర్శనం కోసం భక్తులు పోటెత్తుతారు. పదకొండు మంది పూజారులు కలిసి దుర్గా సప్తశతిని పఠిస్తారు. ఎనిమిది, తొమ్మిదో రోజున వేలాది మంది భక్తులు గుడికి ఎక్కువ మంది భక్తులు వస్తారు. ఈ ఆలయం సిద్ధ పీఠమని భక్తులు నమ్ముతారు. మాథుర్లు, ఠాకూర్లు, బ్రాహ్మణులు రాజరాజేశ్వరి దేవీని తమ కుటుంబ దేవతగా భావిస్తారు. దేశం నలుమూలల నుంచి ఆమెను దర్శించుకోవడానికి తరలివస్తారు.

