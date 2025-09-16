రూ.60కోట్ల చీటింగ్ కేసు- రాజ్ కుంద్రాను 5 గంటల పాటు ప్రశ్నించిన పోలీసులు
Published : September 16, 2025 at 10:11 AM IST
Raj Kundra Attended Before EOW: ఓ వ్యాపారవేత్తను రూ.60 కోట్ల మేరకు మోసం చేశారని ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న బాలీవుడ్ హీరోయిన్ శిల్పాశెట్టి భర్త రాజ్కుంద్రా ముంబయి పోలీసుల ఎదుట హాజరయ్యారు. సోమవారం రాజ్కుంద్రాను అధికారులు 5 గంటల పాటు సుదీర్ఘంగా ప్రశ్నించారు.
ఈ కేసులో, ముంబయి ఆర్థిక నేరాల విభాగం రాజ్ కుంద్రాను దర్యాప్తు అధికారుల ముందు హాజరు కావాలని సెప్టెంబర్ 10న సమన్లు జారీ చేసింది. అయితే, కొన్ని కారణాల వల్ల ఆయన హాజరు కాలేదు. ఈ క్రమంలో రాజ్కుంద్రా సెప్టెంబర్ 15న హాజరవుతారని ఈ మేరకు గడువు కావాలని ఆయన తరఫు న్యాయవాది కోరారు. దీంతో రాజ్కుంద్రా సోమవారం ముంబయి పోలీసుల ఎదుట హాజరయ్యారు.
అధికారులు రాజ్కుంద్రాను ఐదు గంటల పాటు విచారించి ఆయన బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్, ఇతర ఖర్చుల వివరాల గురించి ఆరా తీసినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే కొన్ని కంపెనీల్లో రూ. 60 కోట్లు పెట్టుబడులుగా పెట్టినట్లు రాజ్ కుంద్రా విచారణలో ఒప్పుకున్నట్లు సమాచారం. నిధులను సంబంధిత కంపెనీలకు మళ్లించారా? లేదా ఇతర వ్యక్తిగత ఖర్చులకు ఉపయోగించారా? అన్న కోణంలో పోలీసులు దర్యాప్తు కొనసాగిస్తున్నారు.
అదేవిధంగా రాజ్ కుంద్రా ఇతర వ్యాపారాలపై, ఆయన అద్దెకు తీసుకున్న కార్యాలయాలకు సంబంధించిన చెల్లింపులపై పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. ఏక్తాకపుర్ బాలాజీ టెలీఫిల్మ్స్కు రాజ్కుంద్రా చెల్లింపులు చేశారని అందుకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను అందించాలని ఆర్థిక నేరాల విభాగం రాజ్కుంద్రాను కోరింది. ఈ నేపథ్యంలో ఆయన ఇచ్చిన వాంగ్మూలాన్ని అధికారులు నమోదు చేశారు. ఈ కేసులో బాలీవుడ్ నటి శిల్పా శెట్టిని కూడా త్వరలో విచారించే అవకాశం ఉంది.
శిల్పా దంపతులపై లుక్అవుట్ నోటీసులు!
రూ. 60 కోట్ల రూపాయల ఆర్థిక మోసానికి సంబంధించి ఇప్పటికే ముంబయి ఆర్థిక నేరాల విభాగం ఈ దంపతులపై లుక్ అవుట్ నోటీసులు జారీ చేసింది. శిల్పాశెట్టి దంపతులిద్దరూ తరచూ అంతర్జాతీయ పర్యటనలు చేస్తున్న నేపథ్యంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. పెట్టుబడులకు సంబంధించి తనను మోసం చేశారని దీపక్ కొఠారి అనే వ్యాపారవేత్త శిల్పా దంపతులు ఆగస్టు 14న జుహూ పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో శిల్పా దంపతులపై కేసు నమోదైంది.
2015లో రాజేశ్ ఆర్య అనే వ్యక్తి ద్వారా శిల్పా శెట్టి రాజ్కుంద్రాతో తనకు పరిచయం ఏర్పడిందని దీపక్ ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. అప్పడు వీరు ఆన్లైన్ షాపింగ్ ప్లాట్ఫామ్ అయిన బెస్ట్ డీల్ టీవీకి డైరెక్టర్లుగా ఉన్నారని, అప్పటికి ఆ కంపెనీలో 87 శాతం కంటే ఎక్కువ వాటా ఉందని పేర్కొన్నారు. అయితే 2015-2023 మధ్య కాలంలో వ్యాపార విస్తరణ కోసం దీపక్ ఈ దంపతులకు రూ. 60.48 కోట్లు ఇవ్వగా, ఆ నిధులను శెట్టి తన వ్యక్తిగతంగా ఖర్చు చేశారని వాపోయారు. సెప్టెంబర్లో శెట్టి కంపెనీ డైరెక్టర్ పదవికి రాజీనామా చేశారని, ఆ తర్వాత ఆ కంపెనీపై రూ.1.28 కోట్ల దివాలా కేసు బయటపడిందని తెలపారు. ఈ విషయాన్ని బయటకి చెప్పలేదని దీపక్ ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు.
