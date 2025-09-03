Rains In North India : ఉత్తరాది రాష్ట్రాలను జోరు వానలు వణికిస్తున్నాయి. దిల్లీ, జమ్మూకశ్మీర్, పంజాబ్లలో వరద ప్రభావం తీవ్రంగా ఉంది. దిల్లీలో యమునా నది ప్రమాద స్థాయి అయిన 205.33 మీటర్లు దాటి ప్రవహిస్తోంది. పాత రైల్వే వంతెన వద్ద యమునా నది ప్రవాహం 207 మీటర్లకు చేరుకుంది. ఫలితంగా నిగమ్బోధ్ ఘాట్, యమునా బజార్ ప్రాంతాలు చెరువులను తలపిస్తున్నాయి. కాళింది కుంజ్లోని పలు ప్రాంతాలు, విశ్వకర్మ కాలనీ జలదిగ్బంధంలో చిక్కుకున్నాయి.
సురక్షిత ప్రాంతాలకు పెంపుడు జంతువులు
వరద నేపథ్యంలో ఈ ప్రాంతాల్లోని ప్రజల్ని సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలిస్తున్నారు. సమీపంలోని ఓల్డ్ ఉస్మాన్పుర్, ఓల్డ్ గడీ మాండూ గ్రామాల్లోకి వరద చేరడంతో 2 వేల 500 మందిని, వారి పెంపుడు జంతువులను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు. లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజల్ని నాలుగు NDRF బృందాలు సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలిస్తున్నాయి. మరో 18 బృందాలు సహాయక చర్యలకు సిద్ధంగా ఉన్నట్టు అధికారులు తెలిపారు.
VIDEO | Delhi: People are being moved to safer locations from Yamuna Bazar as the area faces flood-like conditions following heavy rainfall.
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvqRQz) pic.twitter.com/YlgmDxJqTN
జనజీవనం అస్తవ్యస్తం
ఉత్తర్ప్రదేశ్లో యమునా నది ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. నోయిడా సెక్టార్ 167 సమీపంలోని ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. సరయూ నది కూడా ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తుండగా పరివాహక ప్రాంత ప్రజలను అధికారులు అప్రమత్తం చేశారు. అటు రాజస్థాన్లోనూ జోరు వానలు కురుస్తున్నాయి. జైపుర్లోని లోతట్టు ప్రాంతాలు నీట మునిగాయి. టోంక్ రోడ్ సమీపంలో జనజీవనం అస్తవ్యస్తమైంది.
పంజాబ్, హరియాణాల్లోనూ వర్షాలు దంచికొడుతున్నాయి. పంజాబ్లోని ఫిరోజ్పూర్లో వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో సహాయక సామగ్రిని పడవల ద్వారా చేరవేస్తున్నారు. జిరాక్పుర్లో భారీ వర్షం కారణంగా రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. పంజాబ్లో వరదల కారణంగా మృతుల సంఖ్య 30కి చేరింది. హరియాణాలోని ఘగ్గర్ నదిలో నీటి మట్టం భారీగా పెరిగింది. చండీగఢ్లో జకీర్ హుస్సేన్ రోస్ గార్డెన్ వద్ద వరద పరిస్థితి తీవ్రంగా ఉంది. పంచ్కులలో పాఠశాల విద్యార్థులు వెళ్తున్న వాహనంపై చెట్టు విరిగిపడి, పలువురికి గాయాలయ్యాయి.
VIDEO | Rising Yamuna river water inundates Nigambodh cremation ground in Delhi.
జమ్మూకశ్మీర్లో పరిస్థితులు దారుణం
జమ్మూకశ్మీర్లోనూ వర్షాలు దంచికొడుతున్నాయి. అఖ్నూర్లో చీనాబ్ నది ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. సమీపంలోని గర్ఖాల్ గ్రామంలోకి భారీగా వరద చేరగా పెద్ద సంఖ్యలో ఇళ్లు నీట మునిగాయి. సుమారు 50 మంది వరదల్లో చిక్కుకోగా NDRF, SDRF బృందాలు కాపాడాయి. ఉధంపూర్లోని ధార్డ్ ప్రాంతంలో కొండచరియలు విరిగిపడి జమ్మూ-శ్రీనగర్ జాతీయ రహదారిపై రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. భారీ వర్షాల కారణంగా హిమాచల్ప్రదేశ్లో పలుచోట్ల కొండచరియలు విరిగిపడ్డాయి. ఆర్మీ, NDRF, SDRF బృందాలు సహాయక చర్యల్లో నిమగ్నమయ్యాయి.
డ్యామ్ కూలి వరదలు
ఛత్తీస్గఢ్ బలరాంపుర్ జిల్లా ధనేష్పుర్ గ్రామంలో ఓ చిన్న డ్యామ్ కూలి ఆకస్మిక వరదలు సంభవించాయి. ఈ ఘటనలో ఇద్దరు మహిళలు సహా నలుగురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ముగ్గురు గల్లంతయ్యారు. మరో ముగ్గురు గాయపడ్డారు. ఈ ఘటనపై ఛత్తీస్గఢ్ సీఎం విష్ణు దేవ్ సాయి దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. గల్లంతైన వారి కోసం గాలింపు కొనసాగుతోందని మృతుల కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని చెప్పారు. గాయపడ్డ వారికి మెరుగైన చికిత్స అందించాలని.. అధికారులను ఆదేశించారు. భారీ వర్షాల కారణంగా మంగళవారం రాత్రి లుత్తీ డ్యామ్కు వరద పోటెత్తి కొంత భాగం దెబ్బతిందని అధికారులు తెలిపారు. ఈ కారణంగా ఆకస్మిక వరదలు సంభవించి ప్రాణ నష్టం వాటిల్లినట్టు చెప్పారు. లుత్తీ డ్యామ్ను 1980వ దశకం ప్రారంభంలో నిర్మించారని, ఆకస్మిక వరదల వల్ల డ్యామ్కు సమీపంలోని ఇళ్లు, పంటపొలాలకు నష్టం వాటిల్లినట్టు తెలిపారు.
మోదీని కోరిన రాహుల్
వరదలతో అతలాకుతలం అవుతున్న జమ్మూకశ్మీర్, పంజాబ్, ఉత్తరాఖండ్, హిమాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రాలకు వెంటనే ప్రత్యేక సహాయక ప్యాకేజీ ప్రకటించాలని లోక్సభలో ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీని కోరారు. ఇళ్లను, తమ కుటుంబాలను రక్షించుకునేందుకు ప్రజలు పడుతున్న ఇబ్బందులు చూస్తుంటే బాధగా ఉందని ఓ వీడియో విడుదల చేశారు. ప్రజలను రక్షించటం ప్రభుత్వ బాధ్యత కాదా అని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించారు. పంజాబ్లో వరదలు భారీ నష్టాన్ని కలిగించాయని రాహుల్ అన్నారు. జమ్మూకశ్మీర్, హిమాచల్ ప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్లో కూడా పరిస్థితులు ఆందోళనకరంగా ఉన్నాయని తెలిపారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం సాయం రాష్ట్రాలకు అత్యంత అవసరమని చెప్పారు. పంట నష్టపోయిన రైతులకు సాయం అందించాలని రాహుల్ కోరారు.