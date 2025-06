ETV Bharat / bharat

నైరుతితో ఉత్తరాదిలో వానలే వానలు- ఆ రాష్ట్రాల్లో వర్ష బీభత్సం- కూలిన ఇళ్లు, రోడ్లు బంద్!

Rains In North India ( ETV Bharat )

Rains In North India : నైరుతి రుతుపవనాలు చురుగ్గా ఉండడంతో ఉత్తరాదిన పలు రాష్ట్రాల్లో కుంభవృష్టి కురుస్తోంది. ముఖ్యంగా పర్వత ప్రాంత రాష్ట్రాలైన ఉత్తరాఖండ్‌, హిమాచల్‌ప్రదేశ్‌లో వర్షాలు బీభత్సం సృష్టిస్తున్నాయి. కొండచరియలు విరిగిపడి అనేక రహదారులు మూత పడ్డాయి. ఇళ్లు కూలాయి. నదుల్లో ప్రవాహ ఉద్ధృతి పెరగడంతో అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. హిమాచల్​ను వణికస్తున్న వానలు

రుతుపవనాల కారణంగా కురుస్తున్న వర్షాలు హిమాచల్ ప్రదేశ్‌ను వణికిస్తున్నాయి. జోరు వానలకు అనేక ప్రాంతాల్లో కొండచరియలు విరిగిపడి పలు చోట్ల రహదారులను మూసివేశారు. శిమ్లాలోని భట్టాకుఫర్ ప్రాంతంలో ఐదంతస్తుల భవనం కుప్పకూలింది. మతుకాలనీలో ఒక భవనం కింద ఏర్పడిన గుంతలోకి కూరుకుపోయింది. అందులో ఉంటున్నవారిని ముందుగానే ఖాళీ చేయించడంతో ప్రమాదం తప్పింది. పక్కనే ఉన్న మరో రెండు భవనాల కూడా ప్రమాదం అంచున ఉన్నాయి. హిమాచల్‌ప్రదేశ్‌లో సోమవారం నాలుగు జిల్లాలకు వాతావరణ విభాగం రెడ్ అలెర్ట్ ప్రకటించడంతో ఆయా జిల్లాల అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. కంగ్రా, మండి, సిర్ మౌర్ జిల్లాల్లో విద్యాసంస్థలకు సెలవులు ప్రకటించారు. రెడ్ అలెర్ట్ ప్రకటించినప్పటికీ సోలన్ జిల్లాలో విద్యాసంస్థలను తెరిచారు. సోలన్ జిల్లాలో చండీగఢ్, శిమ్లా జాతీయ రహదారిపై కొండచరియలు విరిగిపడి రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. వాక్నాఘాట్ నుంచి సుబాతు వెళ్లే మార్గాన్ని కూడా కొండచరియల కారణంగా మూసివేశారు.

జేసీబీల సాయంతో రహదారులను పునరుద్దరించడానికి యత్నిస్తున్నారు. బిలాస్‌పుర్ జిల్లాలో అనేక చోట్ల కొండచరియలు విరిగిపడి పడడంతో చాలా రోడ్లు మూసివేశారు. చంబా, కంగ్రా, కుల్లు, మండి, శిమ్లా, సోలన్, సిర్మోర్ జిల్లాల్లో కొన్ని చోట్ల రాబోవు 24 గంటల్లో ఆకస్మిక వరదలు తలెత్తే ప్రమాదం ఉందని వాతావరణ విభాగం తెలిపింది. జులై 6 వరకూ హిమాచల్ ప్రదేశ్‌లో వర్షాలు కురుస్తాయని తెలిపింది. కుప్పకూలిన ఐదంతస్తుల భవనం

శిమ్లాలో ఓ ఐదంతస్తుల భవనం కుప్పకూలింది. ముందుజాగ్రత్త చర్యగా అందులోని నివాసితులను అధికారులు ముందే అక్కడినుంచి ఖాళీ చేయించడంతో ప్రాణనష్టం తప్పింది. సమీపంలోని మరిన్ని భవనాలకూ ముప్పు పొంచి ఉన్న నేపథ్యంలో అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. ఉత్తరాఖండ్‌లోనూ వర్షాలు బీభత్సం

రుతుపవనాల ప్రభావంతో ఉత్తరాఖండ్‌లోనూ వర్షాలు బీభత్సం సృష్టిస్తున్నాయి. పలు నదుల్లో నీటి మట‌్టం అంతకంతకూ పెరుగుతోంది. అలకానంద నదిలో ప్రవాహం పెరుగుతోంది. పౌడీ గడ్వాల్ జిల్లాలో అలకానంద నదిలో నీట మట్టం పెరిగి ప్రఖ్యాతదరి దేవి ఆలయం పాక్షికంగా నీట మునిగింది. అలకానంద నదిలో నీటమట్టం ఒక్కసారిగా పెరగడంతో రుద్రప్రయాగ్‌లో నదిలో ఉన్న మహాశివుని విగ్రహం నీట మునిగింది. చమోలి జిల్లా దషోలి డెవలప్‌మెంట్ బ్లాక్‌లో పర్వతాలపై నుంచి కిందకు జారుతున్న మట్టి, బురద, రాళ్లు కారణంగా విర్హీ మోటార్ రోడ్డుపై రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. ఆదివారం కుండపోత వర్షాలకు కొండచరియలు విరిగిపడడంతో చార్‌ధామ్‌ యాత్రపై విధించిన 24 గంటల నిషేధాన్నిఉత్తరాఖండ్ ప్రభుత్వం ఎత్తివేసింది. వాతావరణ పరిస్థితులను బట్టి చార్‌ధామ్ యాత్రీకుల వాహనాలకు అనుమతి ఇవ్వాలని కలెక్టర్లను ఆదేశించింది. అయినా కేదార్​నాథ్​లో భక్తుల సంఖ్య తగ్గింది. కొండచరియలు విరిగిపడిన బార్కోట్ - యమునోత్రి మార్గాన్ని అధికారులు పునరుద్ధరించారు. సోమవారం చంబ పట్టణంలో జోరు వర్షం కురిసింది. కూలిన పాత ఇళ్లు

ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌లో కూడా రుతుపవనాల ప్రభావంతో అనేక ప్రాంతాల్లో జోరుగా వర్షాలు పడుతున్నాయి. హాపూర్, అలీగడ్‌, మొరాదాబాద్‌లలో లోతట్టు ప్రాంతాల్లోకి నీరు చేరింది. వాహనాల రాకపోకలకు అంతరాయం కలుగుతోంది. ముజఫర్ నగర్‌ జిల్లాలో కురిసిన వానలకు అనేక చోట్ల. పాత ఇళ్లు కూలాయి. సదర్ తహశీల్ చాప్రా గ్రామంలో ఇల్లుకూలి 80 ఏళ్ల వృద్ధురాలు మృతిచెందింది. బిజ్‌నోర్‌ బ్యారేజీ వద్ద గంగా నదిలో నీటి మట్టం ప్రమాద స్థాయికి చేరిందని అధికారులు హెచ్చరించారు. ఎడతెరిపిలేని వర్షాలతో గంగా, సోలని నదిలో నీటి మట్టం పెరిగింది. ప్రయాగ్‌రాజ్‌లో కూడా గంగా నదిలో నీటి మట్టం పెరిగినట్లు స్థానికులు తెలిపారు. పంజాబ్, హరియాణా, చండీగఢ్‌లోనూ వర్షాలు కురిశాయి. హరియాణాలోని యమున నగర్‌, హిసార్‌, అంబాలా, రోహ్‌తక్‌ తదితర ప్రాంతాల్లో కురిసిన వర్షానికి లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. పంజాబ్‌లోని లూధియానా, పాటియాలా,మొహలీ, పఠాన్‌కోట్‌, గురుదాస్‌పుర్‌లోనూ వర్షం పడింది.

