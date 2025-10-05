ETV Bharat / bharat

కొండచరియలు విరిగిపడి 17 మంది మృతి! బంగాల్​లో భారీ వర్షాలు

డార్జిలింగ్‌ జిల్లా జస్బీర్‌ బస్తీలో కొండచరియలు విరిగిపడి 17 మంది మృతి- విచారం వ్యక్తం చేసిన ప్రధాని మోదీ

LANDSLIDES AT DARJEELING
LANDSLIDES AT DARJEELING (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 5, 2025 at 1:11 PM IST

Landslides At Darjeeling Several People Killed: శనివారం రాత్రి నుంచి ఎడతెరిపిలేకుండా కురుస్తున్న భారీ వర్షాల కారణంగా బంగాల్ డార్జిలింగ్ జిల్లాలోని మిరిక్‌తో పాటు సుఖియా పొఖారీ ప్రాంతాల్లో మట్టిపెళ్లలు విరిగిపడి 17మందికి పైగా మృతిచెందినట్లు తెలుస్తోంది. మృతుల్లో పలువురు చిన్నారులు ఉన్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. వెంటనే అక్కడకు చేరుకున్న విపత్తు నిర్వహణ సిబ్బంది సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. గాయపడ్డవారిని రక్షించి ఆస్పత్రులకు తరలించారు. నదులు ప్రమాదకర స్థాయిలో ప్రవహిస్తున్నాయి.

విచారణ వ్యక్తం చేసిన ప్రధాని మోదీ
మరోవైపు బంగాల్‌ డార్జిలింగ్‌ ఘటనపై ప్రధాని మోదీ విచారం వ్యక్తం చేశారు. మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సంతాపం తెలిపారు. క్షతగాత్రులు త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షించారు. బాధితులకు అన్ని రకాల సహాయ చర్యలు అందించేందుకు కట్టుబడి ఉన్నామని హామీ ఇచ్చారు. భారీ వర్షాల దృష్ట్యా డార్జిలింగ్‌ ప్రాంతంలో పరిస్థితిపై నిశిత పరిశీలన చేస్తున్నామని పేర్కొన్నారు.

Landslides At Darjeeling
ప్రమాదకర స్థాయిలో ప్రవహిస్తున్న నదులు (ETV Bharat)

మిరిక్, కుర్సియాంగ్ పట్టణాలను కలిపే దుడియా ఇనుప వంతెన కూలి వాహనాల రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. కొండచరియలు విరిగిపడి బంగాల్‌, సిక్కిం మధ్య రోడ్లు తెగిపోయాయి. డార్జిలింగ్‌-సిలిగుడి మధ్య ప్రధాన రహదారి దెబ్బతింది. ఫలితంగా కాలింపాంగ్ జిల్లాలోని లావా-గోరుబతన్ స్ట్రెచ్‌ గుండా రాకపోకలు సాగించాలని ప్రయాణికులకు పోలీసులు సూచించారు. ముర్షిదాబాద్, బిర్భూమ్, నాడియా జిల్లాలతో పాటు డార్జిలింగ్, కాలింపాంగ్, కూచ్ బెహార్, జల్పైగురి, అలీపుర్దువార్‌లలో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. తీస్తా, మాల్ వంటి పర్వత ప్రాంత నదులు ప్రమాదకర స్థాయిలో ప్రవహిస్తున్నాయి. లోతట్టు ప్రాంతాలు నీటమునిగాయి. సిలిగుడి, టెరాయ్, డూయర్స్ ప్రాంతాల్లో కమ్యూనికేషన్, రవాణా సంబంధాలు దెబ్బతిన్నాయి.

Landslides At Darjeeling
భారీ వర్షాలతో విరిగిపడ్డ కొండచరియలు (ETV Bharat)
Landslides At Darjeeling
డార్జిలింగ్‌ జిల్లా జస్బీర్‌ బస్తీలో విరిగిపడ్డ కొండచరియలు (ETV Bharat)

కుంభవృష్టి కారణంగా బంగాల్‌లోని ఉత్తరాది జిల్లాల్లో సహాయక చర్యలకు తీవ్ర ఆటంకం ఏర్పడుతోంది. కొండచరియల విరిగిపడే ప్రమాదం ఉందనే హెచ్చరికలతో డార్జిలింగ్‌లోని టైగర్ హిల్, రాక్ గార్డెన్‌తో సహా పర్యాటక ప్రదేశాలను మూసివేయాలని స్థానిక యంత్రాంగం నిర్ణయించింది. డార్జిలింగ్ టాయ్ ట్రైన్ సర్వీసులను నిలిపివేశారు. మరోవైపు సిక్కింలోని అన్ని జిల్లాలకు భారత వాతావరణ విభాగం ఆరెంజ్‌ అలర్ట్‌ జారీ చేసింది. ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన భారీవర్షాలు కురుస్తాయని ఐఎండీ హెచ్చరించింది. భూటాన్‌లో దంచికొడుతున్న వానల కారణంగా బంగాల్‌లోని ఉత్తరాది జిల్లాల్లో ఆకస్మిక వరదలు పోటెత్తే ప్రమాదం ఉందని అంచనా వేసింది.

LANDSLIDES AT DARJEELINGLANDSLIDES AT DARJEELING

