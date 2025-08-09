Essay Contest 2025

ETV Bharat / bharat

రైల్వే శాఖ బొనాంజా- రిటర్న్ టికెట్​పై 20% డిస్కౌంట్- ఎలా బుక్ చేసుకోవాలి? - RAILWAY TICKET DISCOUNT OFFER

రైల్వే శాఖ డిస్కౌంట్ ఆఫర్

Railway Ticket Discount Offer
Railway Ticket Discount Offer (IANS)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 9, 2025 at 12:47 PM IST

2 Min Read

Railway Ticket Discount Offer : రైలు ప్రయాణికులకు శుభవార్త! భారతీయ రైల్వే శాఖ రౌండ్ ట్రిప్ ప్యాకేజీ స్కీమ్​ కింద రిటర్న్ ఛార్జీలపై డిస్కౌంట్‌ను ప్రవేశపెట్టింది. 20 శాతం డిస్కౌంట్​ ఇవ్వనుంది. పండుగల సీజన్‌లో ప్రయాణికుల రద్దీని నియంత్రించడానికి, సౌకర్యాలను పెంచడానికి ఇప్పుడు ప్రయోగాత్మకంగా ప్రవేశపెట్టింది. అయితే ఆ స్కీమ్ ఏంటి? 20 శాతం రాయితీ ఎలా వస్తుంది? నిబంధనలేంటో తెలుసుకుందాం.

2025 ఆగస్టు 14వ తేదీన నుంచి రౌండ్ ట్రిప్ ప్యాకేజ్ స్కీమ్ అమల్లోకి వస్తుంది. ఆన్ లైన్​లో లేదా ఆఫ్​లైన్​లో వినియోగించుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా దీపావళి, ఛట్ పండుగలను ఉద్దేశించి రైల్వే శాఖ ఆ స్కీమ్​ను ప్రవేశపెట్టింది. రైల్వే బుకింగ్ వెబ్‌సైట్‌లోని 'కనెక్టింగ్ జర్నీ' ఫీచర్ ద్వారా ప్రయాణికులు రౌండ్ ట్రిప్ ప్యాకేజ్ స్కీమ్​ను ఉపయోగించకోవచ్చు. 20 శాతం డిస్కౌంట్ పొందవచ్చు.

అక్టోబర్ 13వ తేదీన నుంచి అక్టోబర్ 26వ తేదీ మధ్య స్వస్థలాలకు వెళ్లేందుకు టికెట్ బుక్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత నవంబర్ 17వ తేదీ నుంచి డిసెంబర్ 1వ తేదీ మధ్యలో తిరుగు ప్రయాణానికి టికెట్ తీసుకోవాలి. ఒకేసారి రెండు వైపుల టికెట్స్ బుక్ చేసుకునే విధంగా ఆ స్కీమ్ ప్రోత్సహిస్తోంది. రైల్వే శాఖ చెప్పిన తేదీల్లో తిరుగు ప్రయాణం చేస్తే వారికి 20 శాతం రాయితీ రానుంది.

తిరుగు ప్రయాణ టికెట్ బేస్ ఛార్జీపై 20% తగ్గింపు లభించనుంది. అయితే రెండు టికెట్స్​పై ప్రయాణికుల పేర్లు బుక్ చేసుకోవాలి. రెండు టికెట్స్ కూడా కన్ఫర్మ్ అయితే డిస్కౌంట్ వస్తుంది. ఆ స్కీమ్ కింద వచ్చే రాయితీకి ARP నియమాలు వర్తించవు. 20% రాయితీ తిరుగు ప్రయాణం ప్రాథమిక ఛార్జీపై మాత్రమే ఉంటుంది. రౌండ్ ట్రిప్ ప్యాకేజీ పథకం కింద బుక్ చేసుకున్న టిక్కెట్లకు ఛార్జీల వాపసు కూడా ఉండదు.

అయితే ప్రభావాన్ని అంచనా వేయడానికి, ప్రయాణికుల నుంచి అభిప్రాయాన్ని పొందడానికి పథకాన్ని ప్రయోగాత్మకంగా అమలులోకి తీసుకువస్తున్నట్లు భారతీయ రైల్వే ప్రకటించింది. మెరుగైన సౌకర్యాలు, ప్రయాణికుల రద్దీ నిర్వహణ, మెరుగైన సేవల డెలివరీని నిర్ధరించడానికి పండుగ సీజన్ కాలంలో రెండు దిశల్లో రైళ్ల వినియోగాన్ని పెంచడం ప్రధాన ఆలోచనగా తెలిపింది.

Railway Ticket Discount Offer : రైలు ప్రయాణికులకు శుభవార్త! భారతీయ రైల్వే శాఖ రౌండ్ ట్రిప్ ప్యాకేజీ స్కీమ్​ కింద రిటర్న్ ఛార్జీలపై డిస్కౌంట్‌ను ప్రవేశపెట్టింది. 20 శాతం డిస్కౌంట్​ ఇవ్వనుంది. పండుగల సీజన్‌లో ప్రయాణికుల రద్దీని నియంత్రించడానికి, సౌకర్యాలను పెంచడానికి ఇప్పుడు ప్రయోగాత్మకంగా ప్రవేశపెట్టింది. అయితే ఆ స్కీమ్ ఏంటి? 20 శాతం రాయితీ ఎలా వస్తుంది? నిబంధనలేంటో తెలుసుకుందాం.

2025 ఆగస్టు 14వ తేదీన నుంచి రౌండ్ ట్రిప్ ప్యాకేజ్ స్కీమ్ అమల్లోకి వస్తుంది. ఆన్ లైన్​లో లేదా ఆఫ్​లైన్​లో వినియోగించుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా దీపావళి, ఛట్ పండుగలను ఉద్దేశించి రైల్వే శాఖ ఆ స్కీమ్​ను ప్రవేశపెట్టింది. రైల్వే బుకింగ్ వెబ్‌సైట్‌లోని 'కనెక్టింగ్ జర్నీ' ఫీచర్ ద్వారా ప్రయాణికులు రౌండ్ ట్రిప్ ప్యాకేజ్ స్కీమ్​ను ఉపయోగించకోవచ్చు. 20 శాతం డిస్కౌంట్ పొందవచ్చు.

అక్టోబర్ 13వ తేదీన నుంచి అక్టోబర్ 26వ తేదీ మధ్య స్వస్థలాలకు వెళ్లేందుకు టికెట్ బుక్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత నవంబర్ 17వ తేదీ నుంచి డిసెంబర్ 1వ తేదీ మధ్యలో తిరుగు ప్రయాణానికి టికెట్ తీసుకోవాలి. ఒకేసారి రెండు వైపుల టికెట్స్ బుక్ చేసుకునే విధంగా ఆ స్కీమ్ ప్రోత్సహిస్తోంది. రైల్వే శాఖ చెప్పిన తేదీల్లో తిరుగు ప్రయాణం చేస్తే వారికి 20 శాతం రాయితీ రానుంది.

తిరుగు ప్రయాణ టికెట్ బేస్ ఛార్జీపై 20% తగ్గింపు లభించనుంది. అయితే రెండు టికెట్స్​పై ప్రయాణికుల పేర్లు బుక్ చేసుకోవాలి. రెండు టికెట్స్ కూడా కన్ఫర్మ్ అయితే డిస్కౌంట్ వస్తుంది. ఆ స్కీమ్ కింద వచ్చే రాయితీకి ARP నియమాలు వర్తించవు. 20% రాయితీ తిరుగు ప్రయాణం ప్రాథమిక ఛార్జీపై మాత్రమే ఉంటుంది. రౌండ్ ట్రిప్ ప్యాకేజీ పథకం కింద బుక్ చేసుకున్న టిక్కెట్లకు ఛార్జీల వాపసు కూడా ఉండదు.

అయితే ప్రభావాన్ని అంచనా వేయడానికి, ప్రయాణికుల నుంచి అభిప్రాయాన్ని పొందడానికి పథకాన్ని ప్రయోగాత్మకంగా అమలులోకి తీసుకువస్తున్నట్లు భారతీయ రైల్వే ప్రకటించింది. మెరుగైన సౌకర్యాలు, ప్రయాణికుల రద్దీ నిర్వహణ, మెరుగైన సేవల డెలివరీని నిర్ధరించడానికి పండుగ సీజన్ కాలంలో రెండు దిశల్లో రైళ్ల వినియోగాన్ని పెంచడం ప్రధాన ఆలోచనగా తెలిపింది.

For All Latest Updates

TAGGED:

RAILWAY TICKET DISCOUNTS 2020 PERCENT DISCOUNT OFFERINDIAN RAILWAYS OFFERRAILWAY TICKET DISCOUNT OFFER

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

టీజీఎస్ ​ఆర్టీసీ సూపర్ ప్లాన్​ - వృద్ధులకు టికెట్​పై రాయితీ?

రూ.18 లక్షల వార్షిక వేతనంతో ఆర్మీలో ఉద్యోగాలు - దరఖాస్తుకు లాస్ట్ డేట్​ ఎప్పుడంటే?

లైంగిక సమ్మతికి 18 ఏళ్లు తప్పనిసరి- అంతకంటే తగ్గిస్తే చాలా ప్రమాదకరం: కేంద్రం

రూ.4200 కోట్ల కలెక్షన్లు, సినిమాకు రూ.200 కోట్ల రెమ్యునరేషన్- కెరీర్​లో అన్నీ సూపర్ హిట్లే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.