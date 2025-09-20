ETV Bharat / bharat

'రైల్​ నీర్' ధరలు తగ్గింపు​- అక్కడ వంధే భారత్ నడపబోమని రైల్వే మంత్రి వెల్లడి

బుల్లెట్​ ట్రైన్​పై రైల్వే మంత్రి అశ్విణి వైష్ణవ్​ కీలక వ్యాఖ్యలు

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 20, 2025 at 11:52 PM IST

2 Min Read
Rail Neer Price Reduced : రైల్వేకు సంబంధించిన ప్యాకెజ్డ్​ డ్రికింగ్ వాటర్​ రైల్​ నీర్ ధర తగ్గించింది బోర్డు. లీటర్​ బాటిల్​పై ఒక రూపాయి తగ్గిస్తూ రైల్వే బోర్డు ఉత్తర్వులు జారీచేసింది. ఈ మేరకు అన్ని జోనల్​ రైల్వేలకు ఐఆర్​సీటీసీకి లేఖలు రాసింది. ​ప్యాకేజ్డ్​ డ్రికింగ్ వాటర్​ రైల్​ నీర్​ లీటర్​ ధర రూ. 15 నుంచి రూ.14కు సవరించామని, ఇక అర లీటర్​ బాటిల్​పై రూ. 10 నుంచి రూ.9 తగ్గించామని పేర్కొంది. రైల్వే ప్రాంగణాలు, రైళ్లలో విక్రయించే ఇతర బ్రాండ్లకు చెందిన బాటిళ్లపై కూడా ఈ మేరకు తగ్గుతాయని వివరించింది.

ఈ కారిడార్​లో వందే భారత్​ నడపం
మరోవైపు ముంబయి- అహ్మదాబాద్​ మధ్య చేపట్టిన హై స్పీడ్​ రైల్​ కారిడర్​ను వందేభారత్​ రైళ్ల కోసం వినియోగించమని రైల్వే మంత్రి అశ్విణి వైష్ణవ్​ చెప్పారు. 508 కిలోమీటర్ల ఈ ప్రాజెక్ట్​లో 21కిలోమీటర్ల పొడవైన సొరంగాన్ని పూర్తి చేసిన క్రమంలో మహారాష్ట్ర ఠాణెలో మీడియాతో మాట్లాడిన ఆయన ఈ విషయాన్ని వెల్లడించారు. వందే భారత్​, బుల్లెట్​ రైళ్లు వేర్వేరు ప్లాట్​ఫారాలపై నడుస్తాయని వివరించారు. ప్రపంచంలోనే లేటెస్ట్​ ట్రైన్ ఈ-10 రైలును ముంబయి- అహ్మదాబాద్​ మధ్య నడిపిస్తామని తెలిపారు. ఈ మేరకు భారత్​- జపాన్​ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు పేర్కొన్నారు. జపాన్​కు చెందిన బృందం కూడా ప్రాజెక్ట్​పై ఆనందం వ్యక్తం చేసినట్లు చెప్పారు.

అంతకుముందు రిజర్వేషన్‌ విధానానికి సంబంధించి రైల్వే బోర్డు మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇకపై సాధారణ రిజర్వేషన్ టికెట్లకూ ఆధార్‌ అథెంటికేషన్‌ను తప్పనిసరి చేస్తూ నిర్ణయిచింది. మొదటి 15 నిమిషాలు కేవలం అథార్‌ వెరిఫైడ్‌ యూజర్లు మాత్రమే ఐఆర్‌సీటీసీ లేదా అధికారిక యాప్‌లో టికెట్లు రిజర్వేషన్‌ చేసుకునేందుకు వీలుంటుందని చెప్పింది. ప్రస్తుతం ఇది తత్కాల్‌ బుకింగ్‌ విధానంలో అమల్లో ఉండగా, అక్టోబర్‌ 1 నుంచి సాధారణ రిజర్వేషన్లకు కూడా వర్తింపజేస్తున్నట్లు వెల్లడించింది.

కాగా, ఏదైనా ట్రైన్‌కు ప్రస్తుతం 60 రోజుల ముందే టికెట్‌ రిజర్వేషన్‌ చేసుకునేందుకు అవకాశం ఉంది. కానీ, తత్కాల్‌ టికెట్ల మాదిరిగానే బుకింగ్‌ ప్రారంభమైన వెంటనే అక్రమార్కులు సాఫ్ట్‌వేర్ సాయంతో టికెట్లను బుక్‌ చేస్తున్నారు. ఫలితంగా సాధారణ ప్రయాణికులు నష్టపోతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో రిజర్వేషన్‌ టికెట్లు పక్కదోవ పట్టకుండా సామాన్య ప్రజలకు ఆ ప్రయోజనాలు అందాలన్న ఉద్దేశంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు రైల్వే బోర్డు తెలిపింది. ఈ మేరకు అన్ని జోనల్‌ కార్యాలయాలకు సమాచారం ఇచ్చింది. అయితే, రైల్వే స్టేషన్ రిజర్వేషన్ కౌంటర్‌లో టికెట్ బుకింగ్ సమయాల్లో ఎటువంటి మార్పూ ఉండదు.

