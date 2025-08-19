Tejashwi Yadav On Rahul Gandhi : వచ్చే లోక్సభ ఎన్నికల తర్వాత కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీనే ప్రధానమంత్రి అవుతారని ఆర్జేడీ నేత తేజస్వీ యాదవ్ అన్నారు. ఆయనను ప్రధాని చేయడమే లక్ష్యంగా పని చేస్తామని తెలిపారు. బిహార్లో బలహీనమైన ఎన్డీఏ ప్రభుత్వాన్ని గద్దె దించాలని యువతకు పిలుపునిచ్చారు. బిహార్లో ఓటర్ అధికార్ యాత్ర మంగళవారం మూడో రోజుకు చేరుకుంది. ఈ క్రమంలోనవాడాలో నిర్వహించిన ర్యాలీలో రాహుల్ గాంధీతో కలిసి పాల్గొన్న తేజస్వీ యాదవ్ ఈ మేరకు మాట్లాడారు.
#WATCH | Congress MP & LoP Lok Sabha Rahul Gandhi, RJD leader Tejashwi Yadav and CPI-M leader Dipankar Bhattacharya take out 'Voter Adhikar Yatra' in Bihar's Nawada, against Special Intensive Revision of electoral rolls in the state pic.twitter.com/WITS87s2cb— ANI (@ANI) August 19, 2025
'రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈ యాత్రను చేపట్టి, ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీకి నిద్రలేని రాత్రులు ఇచ్చిన నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ. గత 20 ఏళ్లుగా పాత కారును నడుపుతున్న ఎన్డీఏ ప్రభుత్వాన్ని రానున్న అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో తప్పక ఓడిస్తాం. అలాగే వచ్చే లోక్సభ ఎన్నికల్లో రాహుల్ గాంధీని ప్రధానమంత్రిని చేస్తాం. కొత్త బిహార్ కోసం మాకు స్పష్టమైన విజన్ ఉంది' అని తేజస్వీ యాదవ్ తెలిపారు.
VIDEO | RJD leader Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) pitches for Rahul Gandhi (@RahulGandhi) as PM in next Lok Sabha polls, vows to 'root out' NDA from Bihar in Assembly polls.— Press Trust of India (@PTI_News) August 19, 2025
(Full video available on PTI Videos- https://t.co/dv5TRARJn4) pic.twitter.com/TlykclwLbn
'కాపీక్యాట్గా నీతీశ్ ప్రభుత్వం'
ఇదే ర్యాలీలో ముఖ్యమంత్రి నీతీశ్ కుమార్కి తెలివి లేదంటూ తేజస్వీ యాదవ్ విమర్శించారు. 'ఆయన బిహార్ను పరిపాలించలేకపోతున్నారు. నీతీశ్ ప్రభుత్వం కాపీక్యాట్గా మారింది. ఉచిత విద్యుత్, స్థిర నివాసం, సామాజిక భద్రత, పెన్షన్ పెంపు, యువజన కమిషన్ ఏర్పాటుకు నేను హామీ ఇచ్చా. కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వాటినే కొత్త పథకాలుగా రూపొందించి ప్రజలకు చూపించింది. అయితే విద్య, ఆరోగ్యం, ఉపాధి, సాగునీటి సదుపాయాలు, బాధ్యతాయుత పాలన వంటి రాష్ట్రానికి అత్యవసరమైన అంశాలను పూర్తిగా నిర్లక్ష్యం చేసింది" అని విమర్శించారు.
VIDEO | RJD leader Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) pitches for Rahul Gandhi (@RahulGandhi) as PM in next Lok Sabha polls, vows to 'root out' NDA from Bihar in Assembly polls.— Press Trust of India (@PTI_News) August 19, 2025
(Full video available on PTI Videos- https://t.co/dv5TRARJn4) pic.twitter.com/TlykclwLbn
ఇక బతికే ఉన్న చాలా మందిని చనిపోయినట్లు ప్రకటించి, వారి పేర్లను ఓటర్ల జాబితా నుంచి తొలగిస్తున్నారని తేజస్వీ యాదవ్ పేర్కొన్నారు. ఎన్నికల సంఘంతో కుమ్మక్కై బిహార్ ప్రజల ఓటు హక్కును దోచుకోవాలని బీజేపీ చూస్తోందని ఆరోపించారు. ఎస్ఐఆర్ అంటేనే ఓట్ల దోపీడీ అని పేర్కొన్న తేజస్వీ యాదవ్, దాన్ని జరగనివ్వమని తెలిపారు. బిహార్లో ఓట్లను తొలగించడానికి పాలక వర్గం కుట్ర చేస్తోందని విమర్శించారు. బీజేపీ, ఈసీ కలిసి ప్రజలను మోసం చేయగలమని భావిస్తోందని ఎద్దేవా చేశారు. కానీ బిహార్లో ఖైనీతో సున్నం కలిపి ఎలాంటి హడావిడి లేకుండా మింగేస్తామని వారు తెలుకోవాలని అన్నారు. తాము బిహారీలని, ఎవరినైనా ఎదుర్కొవచ్చని చెప్పారు.
#WATCH | Nawada, Bihar: RJD leader Tejashwi Yadav says, " ...in collusion with the election commission, these bjp people are snatching away the voting rights of poor youths. the names of poor people have been removed, and a living person who voted during the lok sabha elections… pic.twitter.com/Y3EQ6H7FHi— ANI (@ANI) August 19, 2025
కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వస్తే- ఓట్ల చోరీ వ్యవహారంలో CECపై చర్యలు తీసుకుంటాం: రాహుల్ గాంధీ
16 రోజులు, 24 జిల్లాలు- రాహుల్ 'ఓట్ అధికార్ యాత్ర' ప్రారంభం- బిహార్ ఓటర్లపై ప్రభావం చూపుతుందా?