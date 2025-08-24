Rahul Tejashwi Bike Rally : ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సవరణ పేరిట బిహార్లో ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం పేదల ఓట్ల చోరీకి పాల్పడుతోందని కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ విమర్శించారు. 'ఓటర్ అధికార్ యాత్ర'లో భాగంగా ఎనిమిదో రోజు పూర్ణియా జిల్లా ఆరాలో ఆర్జేడీ ముఖ్యనేత తేజస్వీ యాదవ్తో కలిసి రాహుల్గాంధీ బైక్ ర్యాలీ నిర్వహించారు. అనంతరం విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడారు. ఎన్నికల సంఘం సహకారంతో మోదీ ప్రభుత్వం ఓట్ల అక్రమాలకు పాల్పడుతోందని రాహుల్గాంధీ ఆరోపించారు.
ఈ సందర్భంగా రాహుల్గాంధీ, ఆర్జేడీ నేత తేజస్వీ యాదవ్ బిహార్లోని పూర్నియా జిల్లాలోని అరారియా వీధుల గుండా మోటారు సైకిళ్ నడిపారు. వీరిని చూడటానికి జనం భారీ సంఖ్యలో బారులు తీరారు. ఆగస్టు 17న రాహుల్ గాంధీ ప్రారంభమైన ఓటర్ అధికార్ యాత్ర, 1300 కిలోమీటర్ల మేర కొనసాగనుంది. ఈ యాత్ర 16 రోజుల పాటు 20 జిల్లాలకు పైగా కొనసాగి, సెప్టెంబర్ 1న పట్నాలో నిర్వహించే భారీ సభతో ముగియనుంది.
Rahul Gandhi, Tejashwi Yadav ride motorcycles in Bihar's Purnea as 'Voter Adhikar Yatra' enters Day-8— ANI Digital (@ani_digital) August 24, 2025
Read @ANI Story | https://t.co/sO92ZlXLAU#RahulGandhi #TejashwiYadav #VoterAdhikarYatra pic.twitter.com/GRRL00KLI8
#WATCH | Araria, Bihar: RJD leader Tejashwi Yadav says, " this process is so difficult, whether it is adding votes or removing them through a complaint, there is still no clarity in this process. the election commission is with the bjp, so the bjp people brought a law in… pic.twitter.com/wwWHeXNEdB— ANI (@ANI) August 24, 2025
Shri @RahulGandhi rides a bike #VoterAdhikarYatra 🇮🇳 📍 Bihar pic.twitter.com/cPKgdOPCDk— Gongu Raj 🇮🇳 (@GonguRaj) August 24, 2025
అయితే ఈ యాత్రలో భాగంగా జరిగిన ర్యాలీలో రాహుల్ గాంధీ ప్రసంగించారు. దేశంలో ప్రభుత్వరంగ సంస్థలను ప్రైవేటీకరించడం ద్వారా పేదలు, యువతకు ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు లేకుండా చేస్తోందని విమర్శించారు. బిహార్లో ఓట్ల చోరీని ప్రతిపక్ష ఇండియా కూటమి అడ్డుకొని తీరుతుందని రాహుల్గాంధీ వ్యాఖ్యానించారు. ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సవరణ రాజ్యాంగ విరుద్ధమన్న రాహుల్ వచ్చే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఎన్డీఏ కూటమికి ప్రజలు బుద్ధి చెప్పాలని కోరారు.
VIDEO | Voter Adhikar Yatra: RJD leader Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) during a joint press conference in Araria with Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi says, " the election commission is standing with the bjp, which is why the bjp brought this bill (130th constitution… pic.twitter.com/UuKH0t6rt2— Press Trust of India (@PTI_News) August 24, 2025
"దొంగ ఓట్ల విషయాన్ని నేను చెప్పాను, అనురాగ్ ఠాకూర్ కూడా చెప్పారు. నేను చెప్పిన ఐదు నిమిషాల్లోనే అఫిడవిట్ ఇవ్వాలని ఈసీ అడిగింది. కానీ ఇప్పటివరకూ అనురాగ్ ఠాకూర్ నుంచి ఎలాంటి వివరణ కోరలేదు. దీని ద్వారా మీకు ఎన్నికల సంఘం ఎవరి పక్షాన ఉందో స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది. ఈసీ నిస్పక్షపాతంగా ఉంటే అనురాగ్ ఠాకూర్ నుంచి అఫిడవిట్ అడిగి ఉండేది. అందుకే అది నిస్పక్షపాతంగా లేదు. బిహార్లో ఎస్ఐఆర్ ద్వారా సంస్థాగతంగా ఓట్ల చోరీ జరుగుతోంది. లక్షలాది ఓటర్ల పేర్లు తొలగించారు. విపక్షం అనేక ఫిర్యాదులు చేసింది. కానీ బీజేపీ ఒక్క ఫిర్యాదు కూడా చేయలేదు. ఎందుకంటే వారి మధ్య భాగస్వామ్యం ఉంది. ఎన్నికల సంఘం, ఎన్నికల కమిషనర్, బీజేపీ మధ్య ఈ భాగస్వామ్యం ఉంది. ఓటర్లను జోడించడం, తొలగించడంపై ఇప్పటివరకు స్పష్టత లేదు. ఎన్నికల కమిషన్ బీజేపీతో ఉంది కాబట్టి ఎన్నికల కమిషనర్ను రక్షించడానికి పార్లమెంట్లో ఒక చట్టాన్ని తీసుకువచ్చారు. తద్వారా వారిపై ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోలేరు. ముఖ్యమంత్రులపై పీఎంఎల్ఏ చట్టాన్ని ప్రయోగిస్తే, బెయిల్ పొందడం కష్టం, కాబట్టి వారు చట్టాన్ని ఎంతగా తారుమారు చేస్తున్నారో మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఈ విషయం ప్రజలకు తెలిసింది. ప్రజలు వారిని వదిలిపెట్టరు"
-- రాహుల్గాంధీ, కాంగ్రెస్ అగ్రనేత
అవినీతి, నేర రహిత ప్రభుత్వం కోసం నిరంతరం కృషి చేస్తాం: తేజస్వీ యాదవ్
ఆర్జేడీ నేత తేజస్వీ యాదవ్ బీజేపీ ప్రభుత్వంపై విమర్శలు గుప్పించారు. ఇప్పటివరుకు ఈ ప్రభుత్వం నివాస, కుల ధృవీకరణ పత్రాలు పొందడానికి రూ. 4000 కోట్లు వసూలు చేసిందని ఆరోపించారు. తిరిగి ఆ డబ్బును ఎన్నికల్లో ఉపయోగిస్తారన్నారు. అందుకే అవినీతి నిరంతరం పెట్రోగిపోతుందన్నారు. అవినీతి, నేర రహిత ప్రభుత్వాన్ని అందించడానికి తాము నిరంతరం కృషి చేస్తామని ఆయన అన్నారు.
#WATCH | Araria, Bihar: Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi says, " ...there is a partnership between the election commission, election commissioner and bjp."— ANI (@ANI) August 24, 2025
"there has been no answer to those questions till date. where did one lakh fake voters come from, how did they… pic.twitter.com/KQZ0Dozu91
