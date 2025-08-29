Shah Said Rahul Apology To Modi: బిహార్ 'ఓటర్ అధికార్ యాత్ర'లో కాంగ్రెస్ కార్యర్తలు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీని, ఆయన తల్లిని దూషించినందుకు రాహుల్ గాంధీ క్షమాపణ చెప్పాలని కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్షా డిమాండ్ చేశారు. అసోం గువాహటిలో నిర్మించిన రాజ్భవన్ బ్రహ్మపుత్ర వింగ్ను ప్రారంభించిన షా, బిహార్లో రాహుల్ గాంధీ సభలో కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు అరుస్తూ మోదీని దూషించడంపై స్పందించారు. రాహుల్ రాజకీయాలు మరింత దిగజారిపోయాయని, దాన్ని దేశం మొత్తం గమనిస్తోందని షా అన్నారు. రాహుల్ చేసింది 'ఓటర్ అధికార యాత్ర' కాదని, ఓటు బ్యాంకు కాపాడుకునేందుకు చేస్తున్న 'చొరబాటుదారుల రక్షణ యాత్ర' అని ఆయన దుయ్యబట్టారు. ఏ ప్రజాస్వామ్యానికి అయినా ఎన్నికలే ఆత్మ అని, ఆ వ్యవస్థను కలుషితం చేయడానికి చొరబాటుదారులను అనుమతిస్తే దేశం ఎలా సురక్షితంగా ఉంటుందని ఆయన ప్రశ్నించారు.
VIDEO | Guwahati: Union Home Minister Amit Shah (@AmitShah) says, " election is the soul of a democracy and of a nation. if infiltrators’ names are included in the electoral rolls and the election process is polluted, how can the nation remain safe?... pm modi’s late mother lived… pic.twitter.com/7AQ3vn9q4a— Press Trust of India (@PTI_News) August 29, 2025
"ప్రపంచం మొత్తం ప్రధాని మోదీని గౌరవిస్తోంది. కానీ కాంగ్రెస్ నేత రాహుల్ గాంధీ భారత రాజకీయాల్లో దూషణలు, ధిక్కారాలతో ప్రతికూల రాజకీయాలను ప్రారంభించారు. బిహార్లో చొరబాటుదారులను రక్షించే ఒక యాత్రను ఆయన చేపట్టారు. అందులో కాంగ్రెస్ నేతలు మోదీ తల్లిని అత్యంత జిగుప్సాకరమైన భాషలో దూషించారు. అలాంటి మాటలు మాట్లాడితే అధికారం వస్తుందని కాంగ్రెస్ నేతలు భావిస్తున్నారా? ఇలాంటి ప్రయత్నాలను నేను ఖండిస్తున్నాను. రాహుల్ గాంధీ- మీకు కొంచమైనా సిగ్గుమిగిలి ఉంటే మోదీకి, ఆయన తల్లికి, దేశ ప్రజలకు క్షమాపణ చెప్పాలని నేను డిమాండ్ చేస్తున్నాను."
- అమిత్షా, కేంద్ర హోంమంత్రి
మరణించిన వ్యక్తిపై దూషణలా!
మోదీ తల్లి పేద కుటుంబంలో జీవితాన్ని గడిపారని, తన పిల్లలను విలువలతో పెంచారని అమిత్షా అన్నారు. తన కుమారుడు నమ్మకమైన నాయకుడిగా ఎదగడానికి ఆమె దోహదపడ్డారని తెలిపారు. అలాంటి తల్లిపై దుర్భాషలాడడం భారత ప్రజలు ఎప్పటికీ సహించరని అమిత్షా అన్నారు. రాజకీయ జీవితంలో ఇంతకన్నా పెద్ద పతనం మరొకటి ఉండదని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు.
VIDEO | Guwahati: Union Home Minister Amit Shah (@AmitShah) says, " i condemn the politics of hatred that rahul gandhi has started, and the language used for pm modi’s late mother during his rally in bihar yesterday. this is not new - since the time pm modi was gujarat cm, many… pic.twitter.com/V00DSgedg0— Press Trust of India (@PTI_News) August 29, 2025
భారతీయులను అవమానించడమే!
మరో పక్క కాంగ్రెస్ ర్యాలీలో ప్రధాని మోదీపై చేసిన అనుచిత వ్యాఖ్యలను బిహార్ సీఎం నితీశ్ కుమార్తో సహా పలువురు నాయకులు ఖండించారు. మోదీపై, ఆయన తల్లిపై అసభ్యకరమైన భాషను ఉపయోగించడాన్ని తాను తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నానని నితీశ్ కుమార్ శుక్రవారం ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు. ఉత్తర్ప్రదేశ్ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ కూడా మోదీపై కాంగ్రెస్ నేతలు చేసిన వ్యాఖ్యలపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. మోదీని, ఆయన తల్లిని దూషించడం అంటే 140 కోట్ల మంది భారతీయులను అవమానించడమేనని ఆయన అన్నారు. మరో వైపు కాంగ్రెస్ నేతలు చేసిన అనుచిత వ్యాఖ్యలకు నిరసిస్తూ, అధికార పార్టీ సభ్యులు పట్నా కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయాన్ని ముట్టడించారు. దీంతో పట్నాలో బీజేపీ, కాంగ్రెస్ కార్యకర్తల మధ్య ఘర్షణ చెలరేగింది. ఇదిలా ఉండగా, దుర్భాషలాడినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న వ్యక్తిని శుక్రవారం దర్భాంగా పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు.
" extremely unbecoming": bihar cm nitish kumar condemns use of indecent language against pm modi— ANI Digital (@ani_digital) August 29, 2025
read @ANI Story | https://t.co/AHoMUkdCcN#NitishKumar #Bihar #PMModi pic.twitter.com/30YkYfSLn1
రాహుల్ స్పందన ఇదే!
బీజేపీ చేస్తున్న ఆరోపణలపై కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ స్పందించారు. "సత్యం, అహింస గెలుస్తాయి. అసత్యం, హింస వాటి ముందు నిలబడలేవు. మేం సత్యాన్ని, రాజ్యాంగాన్ని రక్షిస్తూనే ఉంటాం. సత్యమేవ జయతే" అని 'ఎక్స్' వేదికగా స్పందించారు.
