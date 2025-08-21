ETV Bharat / bharat

వేధింపులకు గురిచేశారంటూ నటి సంచలన ఆరోపణలు- ఆ రాష్ట్ర యూత్ కాంగ్రెస్‌ అధ్యక్షుడు రాజీనామా - RAHUL MAMKOOTATHIL RESIGN

సంచలన ఆరోపణలు చేసిన మలయాళ నటి రిని జార్జ్‌- కాంగ్రెస్‌ నేత రాహుల్‌ రాజీనామా

Rahul Mamkootathil Resign
Actor Rini Ann George, Palakkad MLA Rahul Mamkoottathil (ANI, ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 21, 2025 at 5:35 PM IST

Rahul Mamkootathil Resign : మలయాళ నటి రిని జార్జ్‌ చేసిన వేధింపుల ఆరోపణలు కేరళ రాజకీయాల్లో ప్రకపంనలు సృష్టించాయి. ఓ యువ రాజకీయ నేత మూడేళ్లుగా తనను వేధింపులకు గురిచేస్తున్నట్లు నటి ఆరోపించారు. ఆమెను వేధించింది కాంగ్రెస్‌ ఎమ్మెల్యే రాహుల్‌ మామ్‌కూటతిల్ అని ఆరోపిస్తూ బీజేపీ ఆందోళనలు చేసింది. దీంతో పార్టీ రాష్ట్ర యువజన విభాగం అధ్యక్ష పదవికి రాహుల్‌ రాజీనామా చేశారు.

ప్రముఖ రాజకీయపార్టీ చెందిన ఓ యువ నాయకుడు మూడేళ్లుగా తనకు అసభ్యకర సందేశాలు పంపిస్తూ వేధిస్తున్నట్టు రిని ఓ ఇంటర్వ్యూలో తెలిపారు. ఫైవ్‌స్టార్‌ హోటల్‌లో రూమ్‌ బుక్‌ చేసి రావాలని వేధించినట్టు ఆరోపించారు. అయితే అతడి పేరు, పార్టీ పేరు మాత్రం నటి వెల్లడించలేదు. మూడేళ్ల క్రితం సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా అతడితో పరిచయం ఏర్పడినట్లు నటి తెలిపారు. అప్పటి నుంచి తనను వేధిస్తున్నట్టు ఆమె ఆరోపించారు. అతడిపై చర్యలు తీసుకోవాలని ఆ పార్టీకి ఎన్నిసార్లు ఫిర్యాదు చేసినా పట్టించుకోలేదని వాపోయారు. భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా, న్యాయ వ్యవస్థపై నమ్మకం లేకపోవడం వల్లే అతడిపై ఫిర్యాదు చేయలేదని రినీ జార్జ్‌ వెల్లడించారు. తననే కాదు మరికొందరు మహిళలను కూడా అతడు వేధించినట్లు నటి ఆరోపించారు.

బీజేపీ నేతలు ఆందోళలు
అటు రినీ జార్జిని వేధించింది కాంగ్రెస్‌ ఎమ్మెల్యే రాహుల్‌ మామ్‌కూటతిల్ అని ఆరోపిస్తూ పాలక్కడ్‌లోని ఆయన కార్యాలయం వద్ద బీజేపీ నేతలు ఆందోళన చేశారు. రాహుల్‌ పేరును ఆమె నేరుగా ప్రస్తావించనప్పటికీ ఆయన ప్రమేయం ఉందని బీజేపీ నేతలు ఆరోపించారు. వెంటనే ఆయన రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్‌ చేశారు. అటు ఈ వ్యవహారంపై కేరళ కాంగ్రెస్‌ పార్టీ స్పందించింది. పార్టీలో అంతర్గత విచారణ చేపట్టినట్లు, దోషులు తప్పించుకోలేరని కాంగ్రెస్‌ సీనియర్‌ నేత వీడీ సతీశన్‌ ప్రకటించారు.

'ఏ తప్పు చేయకపోయినా రాజీనామా చేస్తున్నా'
ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో కేరళ యూత్‌ కాంగ్రెస్‌ అధ్యక్ష పదవికి రాహుల్‌ రాజీనామా చేశారు. తనపై వచ్చిన ఆరోపణల విషయంలో పార్టీ పెద్దలతో మాట్లాడాననని, వారెవరూ తనను రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్‌ చేయలేదని రాహుల్‌ చెప్పారు. నటి జార్జ్‌ తన స్నేహితురాలని ఆమె ఆరోపణలు చేసిన వ్యక్తి తాను కాదన్నారు. తాను ఎటువంటి చట్టవిరుద్ధమైన చర్యలకు పాల్పడలేదని రాహుల్‌ వివరణ ఇచ్చారు. ఏ తప్పు చేయకపోయినా తనపై వచ్చిన ఆరోపణలు అవాస్తవాలేనని నిరూపించేందుకు రాజీనామా చేసినట్లు చెప్పారు.

