విదేశీ గడ్డపై భారత్ ప్రతిష్ఠను దిగజార్చేలా రాహుల్ వ్యాఖ్యలు- అది దేశ ప్రజాస్వామ్యంపై దాడి : బీజేపీ

కొలంబియాలో రాహుల్ గాంధీ చేసిన వ్యాఖ్యలపై బీజేపీ ఫైర్- విదేశీ గడ్డపై భార‌త్ ప్రతిష్ఠను దిగజార్చేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారని వెల్లడి

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 3, 2025 at 11:30 AM IST

2 Min Read
BJP Slams Rahul Gandhi : కొలంబియా దేశంలో కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ చేసిన వ్యాఖ్యలను భారత ప్రజాస్వామ్యంపై దాడిగా బీజేపీ అభివర్ణించింది. విదేశీగడ్డపై భారత ప్రతిష్ఠను దిగజార్చేందుకే ఆయన అలా మాట్లాడారని విమర్శించింది. 'బ్రిటీషర్లు దేశభక్తుల ప్రాణాలు తీసినా, భారత స్వాతంత్య్ర పోరాట యోధులు హింసాత్మకంగా స్పందించలేదు' అని రాహుల్ గాంధీ చేసిన వ్యాఖ్యలను బీజేపీ తప్పుపట్టింది. ఇలాంటి మాటల ద్వారా భారతావని కోసం ప్రాణాలిచ్చిన దేశ భక్తులను రాహుల్ అవమానించారని ధ్వజమెత్తింది. మంగళ్ పాండే, సుభాష్ చంద్రబోస్, భగత్ సింగ్ లాంటి విప్లవ యోధుల త్యాగాలను దేశం ఎప్పటికీ మరువదని పేర్కొంది. అధికారం దక్కడం లేదనే నైరాశ్యంలో ఉన్న రాహుల్ గాంధీ చివరకు దేశానికి వ్యతిరేకంగానూ మాట్లాడుతున్నారని బీజేపీ ఆరోపించింది. భారత్‌ను అవమానించేలా ఇలాగే కాంగ్రెస్ నేతలు మాట్లాడుతుంటే, రాబోయే ఎన్నికల్లో ఆ పార్టీ మరింత ఎక్కువగా నష్టపోవడం ఖాయమని తెలిపింది.

భారత్​లో పూర్తి ప్రజాస్వామ్యం ఉందని, అక్కడ ప్రజలు స్వేచ్ఛగా ఉంటారని బీజేపీ సీనియర్ నాయకుడు రవిశంకర్ ప్రసాద్ తెలిపారు. కొలంబియాలో తన వ్యాఖ్యలతో దేశాన్ని సిగ్గుచేటుగా అవమానించడాన్ని ఆయన ఖండించారు. 'మీరు దేశమతటా తిరుగుతూ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీపై తప్పుడు ఆరోపణల చేస్తుంటారు. దేశంలోని ప్రజలను దుర్వినియోగం చేసే హక్కును ప్రజాస్వామ్యం మీకు ఇచ్చింది. కానీ ఇక్కడ ప్రజాస్వామ్యం లేదని మీరు అంటున్నారు. రాహుల్ గాంధీతో సమస్య ఏమిటంటే వారికి (కాంగ్రెస్) ఓట్లు రావు. ఆయనకు అధికారం కావాలి. మీరు విదేశాలకు వెళ్లి భారతదేశాన్ని అవమానిస్తే, మీకు వచ్చిన సీట్లను కూడా ప్రజలు గెలిపించరు. మీరు ఈ విషయం తెలుసుకోవాలి' అని హితవు పలికారు.

రాజ్యాంగ విలువల ప్రతిష్ఠను దెబ్బతీసే యత్నం
విదేశీ గడ్డపై నుంచి భారతదేశాన్ని, దాని రాజ్యాంగ విలువల ప్రతిష్ఠను దిగజార్చేందుకు ఆయన పదేపదే యత్నిస్తున్నారని తెలంగాణ రాష్ట్ర బీజేపీ ధ్వజమెత్తింది. ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ భారతదేశానికి అతిపెద్ద ముప్పు అని రాహుల్ గాంధీ వ్యాఖ్యానించడం సరికాదని పేర్కొంది. ఆ విధంగా మాట్లాడటం ద్వారా భారత ప్రజాస్వామ్యంపై ఆయన దాడి చేశారని విమర్శించింది.

కొలంబియా పర్యటనలో ఉన్న రాహుల్‌ గాంధీ ఈఐఏ విశ్వవిద్యాలయంలో విద్యార్థులను ఉద్దేశించి మాట్లాడుతూ భారత్‌లోని మోదీ ప్రభుత్వంపై విమర్శలు చేశారు. 'ఇండియాలో ఎన్నో మతాలు, కులాలు, సంప్రదాయాలు ఉన్నాయి. అక్కడ ప్రతి ఒక్కరికీ ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ చోటుకల్పిస్తుంది. కానీ ప్రస్తుతం ఈ ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ ముప్పేటదాడికి గురువుతోంది. ఇదే ప్రస్తుతం భారత్ ఎదుర్కొంటున్న పెనుముప్పు. ​భారత్​ ఆర్థిక వృద్ధి ఉంది. అయితే మా ఆర్థిక వ్యవస్థ సేవల ఆధారితమైనది. అయితే భారత్‌కు ఉత్పత్తి సామర్థ్యం లేకపోవడంతో ఉద్యోగాల కల్పన ఆశించినస్థాయిలో జరగడం లేదు. చైనా చాలా అప్రజాస్వామిక వాతావరణంలో ఉత్పత్తి చేస్తోంది. కానీ భారత్​కు ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థే ఉండాలి. అలాంటి వ్యవస్థను అభివృద్ధి చేయడం కాస్త సవాలుతో కూడుకున్న వ్యవహారం' అని రాహుల్ గాంధీ అన్నారు.

