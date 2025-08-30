Uma Bharti On Vote Chori Allegations: బీజేపీ, ఎన్నికల కమిషన్పై కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ చేస్తున్న 'ఓటు చోరీ' ఆరోపణలపై మాజీ కేంద్ర మంత్రి ఉమాభారతి స్పందించారు. 'కేవలం ఎన్నికల కమిషన్తో ఎలక్షన్లలో గెలవలేం. ప్రజల హృదయాలను గెలుచుకోవడం ద్వారానే గెలవగలం' అని ఆమె అన్నారు. కాంగ్రెస్ నాయకుడు ఈ విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలని ఆమె తెలిపారు. రాహుల్గాంధీ మాట్లాడే ముందు ఆలోచించాలని, జ్ఞాపకశక్తిని మెరుగుపరుచుకోవడానికి హోమియోపతి మందులు వాడాలని ఆయనపై విమర్శలు గుప్పించారు. ఈ మేరకు ఏఎన్ఐకి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఆమె కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
మధ్యప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి మాజీ ముఖ్యమంత్రి, బీజేపీ నాయకురాలు ఉమాభారతి కాంగ్రెస్పై విమర్శలు గుప్పించారు. కాంగ్రెస్ ఎన్నికల్లో గెలవలేకపోయిందని, అది తుడిచిపెట్టుకుపోతోందని విమర్శించారు. ఎన్నికల కమిషన్తో ఎన్నికల్లో గెలవలేం. ప్రజల హృదయాలను గెలుచుకోవడం ద్వారానే గెలవగలుగుతాం అనేది రాహుల్ గాంధీ గుర్తుంచుకోవాలన్నారు. ముందుగా ప్రజల హృదయాలను గెలుచుకోవడం నేర్చుకోమని రాహుల్కు సూచించారు.
"మీరు సాయుధ దళాలను అగౌరపరుస్తున్నారు. జమ్ముకశ్మీర్లో ఆర్టికల్ 370 పునరుద్ధరణ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. ఆయోధ్యలో నిర్మించిన రామాలయ ప్రతిష్ఠ కార్యక్రమానికి ఆహ్వానం ఉన్నప్పటికీ మీరు హాజరు కాలేదు. జాతీయ గర్వానికి సంబంధించిన అన్ని విషయాలను మీరు విస్మరిస్తున్నారు. ఎమర్జెన్సీ సమయంలో అప్పటి ప్రధాన మంత్రి ఇందిరా గాంధీ సలహాదారులు తాము ఎన్నికల్లో గెలుస్తామని, ప్రజలు వారి నియంత్రణలో ఉన్నారని అనుకున్నారు. కానీ ఆమె ఓడిపోయారు. ఓటర్లు ఎవరిని ఎన్నుకోవాలో నిర్ణయం వారి చేతిల్లోనే ఉంటుంది"
-- ఉమా భారతి, మాజీ కేంద్ర మంత్రి
ఉమాభారతి రాజకీయ ప్రస్థానం!
ఉమాభారతి రాజకీయ ప్రయాణం గణనీయమైన ఎత్తుపల్లాలతో నడిచింది. 2003లో మధ్యప్రదేశ్లో బీజేపీని విజయపథంలో నడిపించారు. దిగ్విజయ్ సింగ్ పది సంవత్సరాల పాలనకు ముగింపు పలికి బీజేపీకి భారీ విజయాన్ని అందించారు. క్రమశిక్షణారాహిత్యానికి 2005లో బీజేపీ పార్టీ ఆమెను నుంచి బహిష్కరించింది. అనంతరం మళ్లీ 2011లో తిరిగి పార్టీలో చేర్చుకుంది. 2014లో ఝాన్సీ నుంచి పార్లమెంటరీ ఎన్నికల్లో గెలిచి నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వంలో క్యాబినెట్ మంత్రిగా పనిచేశారు.
'ఎస్ఐఆర్'ను వ్యతిరేకించిన ప్రతిపక్షాలు!
బిహార్లో కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం చేపట్టిన ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ(ఎస్ఐఆర్) పై ప్రతిపక్షాలు తీవ్ర వ్యతిరేకత ఎదురైంది. కాంగ్రెస్ అగ్రనేత, లోక్సభలో ప్రతిపక్షనేత రాహుల్ గాంధీ బీజేపీ, ఎన్నికల సంఘంపై తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. తమ ఓట్లను దొంగిలిస్తే ప్రజలు సహించబోరని అన్నారు. ఓటర్ల జాబితా నుంచి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 65 లక్షల మంది ఓటర్ల పేర్లను తొలగించారని అరోపించారు. ఓటర్ల తొలగింపుకు నిరసనగా 'ఓట్ చోర్- గద్దీ ఛోడ్' అనే నినాదంతో 'ఓటర్ అధికార్ యాత్ర' చేపట్టారు. సీతామఢీలో నిర్వహించిన ఓటర్ అధికార్ యాత్రలో ఆయన మాట్లాడారు. 'ఓట్ చోరీ' గురించి రానున్న రోజుల్లో మరిన్ని ఆధారాలు బయటపెడతానని అన్నారు. 'ఎన్నికల సంఘం, భాజపా కుమ్మక్కై ఓట్లను దొంగిలించాయి. గతంలో మహారాష్ట్ర, హరియాణా, కర్ణాటకలో ఇదే పంథా కొనసాగించారు. ఇప్పుడు బిహార్ వంతు వచ్చింది. కానీ, ఇక్కడి ప్రజలు దీన్ని సహించరు' అని అన్నారు.
