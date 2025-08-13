ETV Bharat / bharat

చనిపోయిన ఓటర్లతో టీ తాగే ఛాన్స్​ ఇచ్చిన ఈసీకి థాంక్స్‌: రాహుల్‌ వ్యంగ్యాస్త్రం - RAHUL GANDHI ON ELECTION COMMISSION

బిహార్​లో ఓటర్ల జాబితాలో లోపాలపై కాంగ్రెస్‌ అగ్రనేత రాహుల్‌ గాంధీ తీవ్ర విమర్శలు

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 13, 2025 at 10:56 PM IST

Rahul Gandhi on Election Commission : బిహార్​లో ఓటర్ల జాబితాలో లోపాలపై లోక్​సభ ప్రతిపక్షనేత, కాంగ్రెస్‌ అగ్రనేత రాహుల్‌ గాంధీ తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. ‘చనిపోయిన’ ఓటర్లతో చాయ్‌ తాగానంటూ తాజాగా ‘ఎక్స్‌’ వేదికగా ఓ వీడియో పోస్ట్‌ చేశారు. ఈ ప్రత్యేకమైన అనుభవాన్ని అందించినందుకు ఎన్నికల సంఘానికి ధన్యవాదాలు అంటూ వ్యంగ్యాస్త్రాలు సంధించారు. బతికి ఉన్నప్పటికీ, బిహార్ ముసాయిదా ఓటరు జాబితాలో ‘మృతిచెందినట్లు’గా తేలిన పలువురు ఓటర్లను రాహుల్‌ గాంధీ దిల్లీలోని తన నివాసానికి పిలిపించి మాట్లాడారు. అనంతరం దీనికి సంబంధించిన వీడియోను పోస్ట్‌ చేశారు. జీవితంలో అనేక ఆసక్తికర అనుభవాలు ఉన్నప్పటికీ, ‘చనిపోయిన’ వారితో టీ తాగే ఛాన్స్​ ఎప్పటికీ రాలేదు. ఈ ప్రత్యేక అనుభవం కల్పించిన ఎన్నికల సంఘానికి ధన్యవాదాలు’’ అని రాసుకొచ్చారు. బిహార్‌లో ఓట్లను చోరీ కానివ్వబోమని తెలిపారు.

కాగా, బిహార్‌లో ఓటరు జాబితా నుంచి దాదాపు 65 లక్షల మంది ఓటర్లను తొలగించామని పేర్కొంటూ ఎన్నికల సంఘం ఇటీవల ముసాయిదాను విడుదల చేసింది. అయితే, ఈ ఓటర్ల జాబితాలో అక్రమాలు జరిగాయంటూ విపక్ష పార్టీలు ఆరోపిస్తున్నాయి. గుజరాత్ వ్యక్తులు బిహార్‌లో ఓటర్లుగా మారుతున్నారని ఆర్జేడీ నేత తేజస్వీ యాదవ్ విమర్శించారు. కానీ, ఈ ఆరోపణలను బీజేపీ తిప్పికొడుతోంది. భారత పౌరసత్వం పొందకముందే ఓటర్ల జాబితాలో కాంగ్రెస్‌ అగ్రనాయకురాలు సోనియా గాంధీ పేరు ఉందని, అలాంటి వారికి ఓటు హక్కు ఎలా కల్పించారో చెప్పాలంటూ ప్రశ్నించింది. కాంగ్రెస్‌ పార్టీ అధికారంలో ఉన్న సమయంలో ఈ విధంగా పౌరసత్వం లేని వారికి ఓటు హక్కు ఎలా కల్పించారో చెప్పాలని ప్రశ్నించారు

ఇప్పటికే ఎస్‌ఐఆర్‌ను సవాల్‌చేస్తూ దాఖలైన పిటిషన్లపై సుప్రీంకోర్టులో విచారణ నడుస్తోంది. ఎన్నికల సంఘం(ఈసీ) చేపట్టిన ఈ కసరత్తుపై ‘విశ్వాసం కోల్పోవడమే అసలు సమస్య అని, అంతకుమించి ఏమీ లేదని ధర్మాసనం అభిప్రాయపడింది. వాస్తవాలు, గణాంకాలతో సిద్ధంగా ఉండాలని ఎన్నికల సంఘానికి ఆదేశించింది. ఎస్‌ఐఆర్‌ ప్రక్రియ ప్రారంభానికి ముందు ఎంతమంది ఓటర్లు ఉన్నారు? గతంలో నమోదైన మరణాల సంఖ్య ఎంత? ఇప్పుడు నమోదు చేసిన మరణాల సంఖ్య ఎంత? వంటి వివరాలపై ప్రశ్నలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉందని తెలిపింది.

