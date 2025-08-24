Rahul Gandhi Marriage : పెళ్లి గురించి కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్గాంధీ, ఆర్జేడీ అగ్రనేత తేజస్వి యాదవ్ మధ్య ఆసక్తికర సంభాషణ జరిగింది. ఈక్రమంలో తన పెళ్లి గురించి రాహుల్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆదివారం 'ఓటర్ అధికార్ యాత్ర'ను పురస్కరించుకొని బిహార్లోని అరారియాలో ఇండియా కూటమి నేతలు నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశం ఇందుకు వేదికగా నిలిచింది.
ఏం జరిగిందంటే?
"బిహార్లో ఆర్జేడీపైనే ఆధారపడి జాతీయ పార్టీ కాంగ్రెస్ బతుకుతోందని కేంద్ర మంత్రి, ఎల్జేపీ చీఫ్ చిరాగ్ పాశ్వాన్ విమర్శిస్తున్నారు. దానిపై ఏమంటారు?" అని విలేకరి అడిగిన ప్రశ్నకు తేజస్వి బదులిస్తూ, చిరాగ్ తనకు పెద్దన్న లాంటి వారన్నారు. త్వరగా పెళ్లి చేసుకోవాలనే సూచన చేయడం తప్ప, చిరాగ్పై విమర్శలను చేయలేనని చెప్పారు. చిరాగ్ పెళ్లి చేసుకోవడం ఇప్పటికే చాలా లేటైందన్నారు. "రాముడికి హనుమంతుడు ఎలాంటి విధేయతను చూపించాడో, ప్రధాని మోదీతో తాను అలాంటి విధేయతతోనే నడుచుకుంటానని గతంలో చిరాగ్ చెప్పుకున్నారు. అలాంటి హాస్యాస్పద కామెంట్స్పై నేను విమర్శలు చేయగలను. కానీ చేయను" అని తేజస్వి తేల్చి చెప్పారు. ఆ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ వేదికపైనే కూర్చొని ఉన్న రాహుల్గాంధీ వెంటనే చేతిలోకి మైక్ తీసుకొని మాట్లాడారు. "తేజస్వి యాదవ్ చేసిన సూచన నాకు కూడా వర్తిస్తుంది. తేజస్వి వాళ్ల నాన్న (లాలూప్రసాద్ యాదవ్) సైతం చాలా కాలంగా నాకు ఇదే సూచన చేస్తున్నారు" అని రాహుల్ చెప్పారు. దీంతో అక్కడున్న వాళ్లందరి మొహాల్లో చిరునవ్వులు విరబూశాయి. తదుపరిగా అరారియా వద్ద తొలివిడత 'ఓటర్ అధికార్ యాత్ర'ను ముగించి, విరామం కోసం రాహుల్ గాంధీ దిల్లీకి బయలుదేరారు. మళ్లీ మంగళవారం(ఆగస్టు 26) నుంచి బిహార్లోని సుపౌల్ నుంచి ఈ యాత్రను ఆయన ప్రారంభిస్తారు.
రాహుల్గాంధీని గట్టిగా కౌగిలించుకొని, ముద్దు పెట్టాడు
మరోవైపు 'ఓటర్ అధికార్ యాత్ర' వేళ షాకింగ్ ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఓ గుర్తు తెలియని వ్యక్తి అకస్మాత్తుగా దూసుకొచ్చి రాహుల్గాంధీని గట్టిగా కౌగిలించుకొని, భుజంపై ముద్దు పెట్టాడు. పూర్నియా నుంచి అరారియా వైపుగా రాహుల్ గాంధీ బైక్పై యాత్రగా వస్తుండగా ఈ ఘటన జరిగింది. బైక్ను రాహుల్ మెల్లగా నడుపుతుండగా, ఓ వ్యక్తి దూసుకొచ్చి ఆయన్ను కౌగిలించుకున్నాడు. దీంతో బైక్ను బ్యాలెన్స్ చేయడంలో రాహుల్ కొంత తడబాటుకు గురయ్యారు. దీన్ని గుర్తించిన భద్రతా సిబ్బంది వెంటనే ఆ వ్యక్తిని పక్కకు ఈడ్చేసి, చెంపదెబ్బ కొట్టారు. రాహుల్ గాంధీ మాత్రం చిరునవ్వులు చిందిస్తూ బైక్ను నడుపుతూ ముందుకు సాగారు.
VIDEO | Voter Adhikar Yatra: A man ran towards Congress MP Rahul Gandhi (@RahulGandhi) to greet him during a bike rally.— Press Trust of India (@PTI_News) August 24, 2025
(Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvqRQz) pic.twitter.com/syb61jPQrL
భద్రతా లోపంపై జిల్లా ఎస్పీ రియాక్షన్ ఇదీ
అయితే, ఈ భద్రతా లోపంపై పూర్నియా జిల్లా ఎస్పీ స్వీటీ సెహ్రావత్ను ప్రశ్నించగా, రాహుల్ గాంధీ వెంట ఉండే క్లోజ్ ప్రొటెక్షన్ టీమ్ (సీపీటీ - CPT) సత్వరం స్పందించిన విషయాన్ని గుర్తుచేశారు. ఒకవేళ ఈ అంశంపై ఏదైనా ఆందోళన ఉంటే, స్థానిక పోలీసులకు సీపీటీ తెలియజేయొచ్చన్నారు. అయితే, రాహుల్ గాంధీని కౌగిలించుకున్న వ్యక్తిని తప్పకుండా గుర్తించి తగిన చర్యలు తీసుకుంటామని ఎస్పీ స్వీటీ సెహ్రావత్ స్పష్టం చేశారు. రాహుల్ గాంధీ నడిపిన బైక్లో వెనుక కూర్చున్న బిహార్ కాంగ్రెస్ చీఫ్ రాజేశ్ కుమార్తో పాటు పలువురు పిలియన్ రైడర్లు హెల్మెట్లు ధరించలేదని స్వీటీ సెహ్రావత్కు చెప్పగా, "సీసీటీవీ ఫుటేజీ ఆధారంగా అలాంటి వారిని గుర్తించి జరిమానాలు విధిస్తాం" అని వెల్లడించారు.