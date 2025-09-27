ETV Bharat / bharat

మార్కెట్లోకి కొత్తరకం గోధుమ విత్తనాలు- నీరు, ఎరువుల అవసరం తక్కువ- దిగుబడి ఎక్కువ!

మార్కెట్లోకి PBW 872 గోధుమ విత్తనాలు- తక్కువ నీరు, ఎరువులతోనే చేతికి పంట- ఎకరాకు ఎంత దిగుబడి వస్తుందంటే?

New Wheat Variety PBW 872
New Wheat Variety PBW 872 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 27, 2025 at 5:28 PM IST

New Wheat Variety PBW 872 : పంజాబ్​లో జరుగుతున్న కిసాన్ మేళలో కొత్త గోధుమ వంగడం 'పీబీడబ్ల్యూ 872' ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తోంది. తక్కువ నీరు, ఎరువులతోనే అధిక దిగుబడిని ఇచ్చే ఈ గోధుమ విత్తనాలు, రైతులకు మంచి లాభాలు తెచ్చిపెడతాయని వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు.

పంజాబ్​లోని లూధియానాలో పంజాబ్​​ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం (పీఏయూ) ఈ కిసాన్​ మేళాను నిర్వహిస్తోంది. ఈ సందర్భంగా వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ సతీందర్​ సింగ్​ మాట్లాడుతూ, " దాదాపు మూడేళ్లపాటు అనేక ప్రయోగాలు చేసి మేము పీబీడబ్ల్యూ 872 గోధుమ విత్తనాలను అభివృద్ధి చేశాం. 2022లోనే వీటి వాడకానికి ఆమోదం లభించింది. ఈ విత్తనాలను మేము రెండేళ్లకుపైగా పరిశీలించాం. ఇవి తక్కువ నీరు, ఎరువులతోనే అధిక దిగుబడి ఇస్తున్నాయని నిర్ధరించాం. అందుకే వీటిని పంజాబ్​ రైతులకు అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చాం" అని చెప్పారు.

రైతుల ఆసక్తి
"రైతులు ఈ కొత్త గోధుమ రకంపై ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ఎందుకంటే రైతులు ఎప్పుడూ కొత్త రకాలను వాడడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు. అందువల్ల మేము పీబీడబ్ల్యూ 872 రకం గోధుమ విత్తనాలను అందుబాటులోకి తెచ్చాం. దీని వల్ల రైతులకు ఎక్కువ దిగుబడి, ఎక్కువ ఆదాయం వస్తుందని మేము రైతులకు చెబుతున్నాం." అని డాక్టర్​ సతీందర్ సింగ్ తెలిపారు.

ఎకరానికి ఎంతంటే?
మరోవైపు, ప్రస్తుతం ఈ కొత్త రకం గోధుమ విత్తనాలకు ఎకరాకు 40 కిలోల వరకు వాడుతున్నట్లు రైతులు చెబుతున్నారు. ఇది లాభదాయకంగా ఉంటుందో, లేదో చూస్తామని, మంచి ఫలితాలు వస్తే, వచ్చే ఏడాది కూడా ఈ రకాన్ని నాటుతామని వారు అంటున్నారు.

అధిక దిగుబడి ఖాయం!
పీఏయూ ప్రకారం, 2024-25 పంట సీజన్​లో నిర్వహించిన నేషనల్ వీట్ వెరైటల్​ ట్రయల్స్​లో, భారత్​లోని వాయువ్య ప్రాంతంలో (ఎన్​డబ్ల్యూపీజెడ్​) ముందస్తుగా నాటిన విత్తనాల్లో, అధిక దిగుబడి ఇచ్చే గోధుమ రకంగా పీబీడబ్ల్యూ 872 నిలిచింది. ఈ ట్రయల్స్ ఫలితాలను గ్వాలియర్​లోని ఆర్​వీఎస్​ కృషి విశ్వవిద్యాలయంలో ఇటీవల జరిగిన ఆల్​ ఇండియా వీట్​ రీసెర్చ్ వర్కర్స్ మీటింగ్​లో వెల్లడించారు.

ఈ ట్రయల్స్​ను, ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఆగ్రికల్చర్​ రీసెర్చ్​ (ఐసీఏఆర్​)కు అనుబంధంగా పనిచేసే ఆల్ ఇండియా కో-ఆర్డినేటెడ్​ వీట్ అండ్ బార్లీ ఇంప్రూవ్​మెంట్ ప్రాజెక్టు (AICW&BIP) నిర్వహిస్తుంది. ఇందులో ఐసీఏఆర్ రీసెర్చ్​ ఇన్​స్టిట్యూట్​లు, 29 రాష్ట్రాలకు చెందిన వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయాలు, ప్రైవేటు రంగ కంపెనీలు పాల్గొంటాయి. ఇలా దేశంలో వివిధ సంస్థలు, విశ్వవిద్యాలయాలు రూపొందించిన గోధుమ వంగడాల్లో ఉత్తమమైన వాటిని ఎంపిక చేసి, మూడు సంవత్సరాల పాటు వాటిని మూల్యాంకనం చేస్తారు. ఆ తరువాతనే ఉత్తమమైన వంగడాలను విడుదల చేస్తారు.

ఇదే బెస్ట్!
"పీబీడబ్ల్యూ 872 వంగడాలపై కూడా మూడేళ్లకు పైగా ట్రయల్స్ నిర్వహించారు. ముఖ్యంగా 2022లో ఈ వంగడాలను పంజాబ్​, హరియాణా, దిల్లీ, రాజస్థాన్​ (కోటా, ఉదయపూర్​ డివిజన్ మినహా), పశ్చిమ ఉత్తరప్రదేశ్​ (ఝాన్సీ డివిజన్ మినహా), జమ్మూకశ్మీర్​లోని జమ్మూ, కథువా జిల్లా, హిమాచల్​ప్రదేశ్​లోని పావోంటా లోయ, ఉనా జిల్లా, ఉత్తరాఖండ్​లోని తారై ప్రాంతంలో వాడారు. మొత్తంగా చూసుకుంటే దేశంలోని వాయువ్య ప్రాంతంలో (ఎన్​డబ్ల్యూపీజెడ్​)లో ఈ విత్తనాలు అధిక దిగుబడిని ఇచ్చాయి" అని పంజాబ్​ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం తెలిపింది. ఇక 2025లో నిర్వహించిన ట్రయల్స్​లో ఈ పీబీడ్ల్యూ 872 రకం వంగడం ఎకరానికి ఏకంగా 24.4 క్వింటాళ్ల ధాన్యం దిగుబడిని ఇచ్చింది అని పేర్కొంది.

రోగనిరోధక శక్తి కూడా ఎక్కువే!
'ఈ నయా గోధుమ వంగడానికి రోగ నిరోధక శక్తి కూడా ఎక్కువే. ఇది సహజంగా గోధుమ పంటకు వచ్చే ఎల్లో, బ్రౌన్​ రస్టులను కూడా తట్టుకుంటుంది. అందువల్ల రైతులకు దిగుబడి ఎక్కువగా వస్తుంది' అని పంజాబ్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయ శాస్త్రవేత్తలు చెప్పారు.

For All Latest Updates

