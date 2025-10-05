2,400ఏళ్ల నాటి నోట్లు, 900ఏళ్ల కిందటి నాణేలు- 30 ఏళ్లలో 215 దేశాల కరెన్సీ కలెక్షన్
గత 30 ఏళ్లుగా అరుదైన కరెన్సీల సేకరణ- వాటి కోసం ఎన్నో రాష్ట్రాల్లో పర్యటన- అధిక ధరను చెల్లించి మరీ పాత నోట్లు, నాణేల కొనుగోలు
Published : October 5, 2025 at 7:35 PM IST
Old Currency Notes Collection : 50 కాదు, 100 కాదు, ఏకంగా 215 దేశాల కరెన్సీని ఒకేచోట చూడాలంటే మనం హరిచంద్ ప్రజాపతి ఇంటికి వెళ్లాలి. ఈయన గత 30 ఏళ్లలో వివిధ దేశాల కరెన్సీ నోట్లు, నాణేలను సేకరించి భద్రపరిచారు. 2,400 ఏళ్ల కిందటి ప్రాచీన కరెన్సీ నోట్లు, 900 ఏళ్ల కిందటి నాణేలు సైతం హరిచంద్ కలెక్షన్ల జాబితాలో ఉన్నాయి. ప్రపంచంలోనే అతి చిన్న బంగారు నాణెం కూడా ఆయన వద్ద ఉంది. మొఘల్స్ కాలం, బ్రిటీష్ కాలంతో పాటు భారత్కు స్వాతంత్య్రం వచ్చినప్పటి నుంచి విడుదలైన అన్ని నాణేలు, కరెన్సీలను సేకరించారు. వీటన్నింటితో ఎగ్జిబిషన్లు ఏర్పాటుచేసి ఇప్పటివరకు ఎంతోమంది విద్యార్థులకు చరిత్ర క్రమంపై హరిచంద్ అవగాహన కల్పించారు. ఆయన హాబీని జీవితంలో కీలక భాగంగా మార్చుకున్న తీరుపై ‘ఈటీవీ భారత్’ కథనమిది.
30 ఏళ్ల క్రితం అలా మొదలైంది
పంజాబ్ రాష్ట్రం భటిండా జిల్లా భిసియానా పట్టణానికి చెందిన హరిచంద్ ప్రజాపతి రిటైర్డ్ విమానాశ్రయ ఉద్యోగి. ఆయనకు మొదటి నుంచీ హిస్టరీ సబ్జెక్టు అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్. పుస్తకాలు బాగా చదివేవారు. ఈక్రమంలోనే 30 ఏళ్ల క్రితం కరెన్సీ నోట్లు, నాణేలను సేకరించడం మొదలుపెట్టారు. కరెన్సీ చరిత్రతో ముడిపడిన చాలా పుస్తకాలను తెప్పించి చదివారు. దీంతో నోట్లు, నాణేల సేకరణపై హరిచంద్కు ఆసక్తి మరింత పెరిగింది. ఈవిషయాన్ని ఆయన తన తండ్రికి చెప్పగా, దాచుకోమంటూ పెద్దసంఖ్యలో పాత నాణేలను చేతిలో పెట్టారు. దేశ, విదేశాల నోట్లు, నాణేలను సేకరించడంలో స్నేహితులు, బంధువులు కూడా హరిచంద్కు బాగానే సాయం చేశారు. వారంతా వెన్నుతట్టి ప్రోత్సహించారు.
కరెన్సీని ఇలా సేకరించారు
మనదేశంలో ఎక్కడైనా కరెన్సీ ఎగ్జిబిషన్లు జరిగితే వెంటనే హరిచంద్ ప్రజాపతి అక్కడికి వెళ్లిపోయేవారు. ఇందుకోసం గత 30 ఏళ్లలో ఆయన హిమాచల్ ప్రదేశ్, రాజస్థాన్, మధ్యప్రదేశ్ సహా పలు రాష్ట్రాలకు వెళ్లారు. అధిక ధరను చెల్లించి మరీ కరెన్సీ నోట్లు, నాణేలను కొని తెచ్చి దాచిపెట్టారు. కొన్నిసార్లు హరిచంద్ ఆర్థిక పరిస్థితి బాగా లేక, అరుదైన నాణేలు, కరెన్సీ నోట్ల కొనుగోలుకు చేతిలో సరిపడా డబ్బులు ఉండేవి కావు. అలాంటప్పుడు తనకు కుటుంబం నుంచి పూర్తి మద్దతు లభించిందని ‘ఈటీవీ భారత్’కు హరిచంద్ ప్రజాపతి చెప్పారు. విదేశాల నుంచి, భారత్లోని వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి కరెన్సీ నోట్లు, నాణేలను సేకరించాక, అవి అసలువేనా? నకిలీవా? అనే సందేహం ఆయనకు వచ్చేది. ఈ సందేహాన్ని క్లియర్ చేసుకోవడానికి స్నేహితులు, నిపుణుల సాయాన్ని హరిచంద్ తీసుకునేవారు.
హరిచంద్ ప్రజాపతి కరెన్సీ కలెక్షన్లు
- హరిచంద్ ప్రజాపతి కరెన్సీ కలెక్షన్ల జాబితా పెద్దదే. ఆయన వద్ద దాదాపు 215 దేశాల కరెన్సీ నోట్లు ఉన్నాయి.
- 2,400 సంవత్సరాల కిందటి కరెన్సీ నోట్లు ఉన్నాయి.
- 900 సంవత్సరాల కిందటి నాణేలు ఉన్నాయి.
- మొఘల్స్ కాలం, బ్రిటీష్ కాలం నాటి నాణేలు ఉన్నాయి.
- 1947 ఆగస్టు 15 నుంచి ఇప్పటివరకు భారత సర్కారు విడుదల చేసిన అన్ని కరెన్సీలు ఉన్నాయి.
- ప్రపంచంలోనే అతి చిన్న బంగారు నాణెం ఉంది.
నా కుటుంబం సహకారం వల్లే ఇది సాధ్యమైంది
"కరెన్సీ నోట్లను, కాయిన్లను సేకరించడం నా హాబీ. ఇది నా జీవితంలో ఒక ముఖ్య భాగంగా మారింది. దీనివల్ల నాకు మంచి పేరొచ్చింది. ఎన్నో సంస్థలు నన్ను సన్మానించాయి. నా కరెన్సీ కలెక్షన్లతో ఇప్పటివరకు చాలా ఎగ్జిబిషన్లను ఏర్పాటుచేశాను. ఎంతోమంది విద్యార్థులకు కరెన్సీల ద్వారా చరిత్ర క్రమం గురించి అవగాహన కల్పించాను. మానవజాతి చరిత్ర గురించి భావితరాలకు విలువైన సమాచారాన్ని అందించే మాధ్యమంగా ప్రాచీన కరెన్సీని మనం వినియోగించాలి. నా కుటుంబం ఆర్థిక సహకారం వల్లే ఈ హాబీని 30 ఏళ్లపాటు సుదీర్ఘంగా కంటిన్యూ చేయగలిగాను. మా నాన్న, బంధువులు, స్నేహితుల సహకారాన్ని మరువలేను. ప్రాచీన కాలపు వంటపాత్రలు, గిన్నెలతో పాటు రేడియోలు, పలు పురాతన వస్తువులు సైతం నా దగ్గర ఉన్నాయి. నాకు పెయింటింగ్ అంటే చాలా ఇష్టం" అని 'ఈటీవీ భారత్'కు హరిచంద్ ప్రజాపతి వివరించారు.
నాణేల హిస్టరీ చెప్పిన హరిచంద్
ప్రపంచంలో నాణేల వినియోగం తొలుత చైనాలోనే మొదలైందని హరిచంద్ ప్రజాపతి తెలిపారు. ప్రపంచంలో తొలిసారిగా చైనాలో నాణేల మార్పిడి ద్వారా వాణిజ్యం జరిగిందన్నారు. కాలం గడిచే కొద్దీ ప్రపంచంలోని అన్ని దేశాల్లోనూ కరెన్సీ వ్యాప్తిలోకి వచ్చిందని చెప్పారు. కరెన్సీ అందుబాటులోకి రాకముందు, వస్తు మార్పిడి పద్ధతి ద్వారా వాణిజ్యం జరిగేదన్నారు. కాగా, నాణేలు, కరెన్సీ నోట్లు, టోకెన్లు, చారిత్రక సందర్భాలలో కరెన్సీలుగా పనిచేసిన ఇతర నాణేల లాంటి కళాఖండాల అధ్యయనం,సేకరణను నాణేల శాస్త్రం అంటారు.