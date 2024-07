Khalistani Separatist Amritpal Singh To Take Oath As MP : ఖలిస్థానీ వేర్పాటువాది, వారిస్‌ పంజాబ్‌ దే అధినేత అమృత్‌పాల్‌ సింగ్‌ లోక్‌సభ సభ్యుడిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు. శుక్రవారం స్పీకర్ ఓం బిర్లా ఛాంబర్‌లో ఆయన ప్రమాణ స్వీకారం చేసే అవకాశముందని ఫరీద్‌కోట్‌కు చెందిన స్వతంత్ర ఎంపీ సరబ్‌జీత్ సింగ్ ఖల్సా తెలిపారు. జాతీయ భద్రతా చట్టం కింద అరెస్టయి అసోంలోని డిబ్రూగఢ్‌ జైలులో ఉన్న అమృత్‌పాల్‌కు ప్రమాణ స్వీకారం కోసం వివిధ శాఖల నుంచి అనుమతి వచ్చినట్టు ఆయన వెల్లడించారు.

పెరోల్​పై విడుదల

అమృత్‌ పాల్ ప్రమాణ స్వీకారం గురించి స్పీకర్‌ ఓం బిర్లాతో చర్చించేందుకు సరబ్​జీత్​ సింగ్​ దిల్లీలోని ఆయన నివాసానికి వెళ్లారు. సమావేశం అనంతరం మాట్లాడిన సరబ్‌జీత్ సింగ్ ఖల్సా, ఈ శుక్రవారం అమృత్‌ పాల్ ప్రమాణ స్వీకారం చేసే అవకాశముందని చెప్పారు. దీనికి సంబంధించి అమృత్‌పాల్‌కు ఐదవ తేదీ నుంచి నాలుగురోజుల పాటు పేరోల్‌ లభించినట్లు తెలిపారు.

ఉగ్ర నేపథ్యం ఉన్నా!

అమృత్‌ పాల్‌ పంజాబ్​లోని ఖడూర్‌ సాహిబ్‌ స్థానం నుంచి స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా పోటీ చేసి గెలుపొందారు. కాంగ్రెస్‌కు చెందిన కుల్బీర్ సింగ్ జిరాపై ఆయన లక్షా 97 వేల ఓట్ల తేడాతో విజయం సాధించారు. అమృత్‌పాల్ సింగ్‌తో పాటు ఉగ్రనిధుల కేసు నిందితుడు, బారాముల్లా ఎంపీ ఇంజినీర్‌ రషీద్‌ కూడా ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నట్టు తెలుస్తోంది.