స్వచ్ఛ భారత్ - జన్ ధన్ యోజన- మోదీ 11ఏళ్ల పాలనలో టాప్ 10 పథకాలు ఇవే

ప్రధాని మోదీ 75వ బర్త్ డే స్పెషల్- 11ఏళ్ల పాలనలో తీసుకొచ్చిన టాప్ 10 స్కీమ్స్ ఇవే!
Published : September 17, 2025 at 12:30 PM IST
PM Modi Top 10 Schemes : ప్రపంచంలోని అత్యంత శక్తిమంతమైన నేతల్లో ఆయన స్థానం ఎప్పుడూ టాప్. భారత్కు అత్యధిక కాలం ప్రధానిగా పనిచేసిన రెండో వ్యక్తిగా రికార్డ్ ఆయన సొంతం. ఒక చిన్న స్థాయి కార్యకర్తగా రాజకీయ ప్రయాణం ప్రారంభించిన ఆయన, అంచలంచెలుగా ఎదిగి ముఖ్యమంత్రి, ప్రధానమంత్రి పీఠాన్ని అధిరోహించారు. ప్రపంచ దేశాలు కీర్తిస్తున్న భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ బుధవారం 75వ పడిలో అడుగుపెట్టారు. 2001-2014 వరకు గుజరాత్కు వరుసగా మూడు పర్యాయాలు సీఎంగా పనిచేసిన ఆయన, ఆ తర్వాత ప్రధానిగా బాధ్యతలు చేపట్టారు. వరుసగా 3 సార్లు ఎన్డీఏను అధికారంలోకి తెచ్చి గత 11 ఏళ్లుగా దేశ ప్రధానిగా సేవలు అందిస్తున్నారు. ఈ 11 ఏళ్ల కాలం దేశ అభివృద్ధికి అనేక విప్లవాత్మక సంస్కరణలు చేపట్టారు. ప్రజల సంక్షేమంతో పాటు ఆరోగ్యం, పారిశుధ్యం, గృహనిర్మాణం, ఆర్థిక స్వావలంభనకు చేకూర్చే ఎన్నో పథకాలను ప్రవేశపెట్టారు. భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ బుధవారం 75వ పడిలో అడుగుపెట్టిన సందర్భంగా అందులో ముఖ్యమైన 10 పథకాలు గురించి తెలుసుకుందాం.
1. స్వచ్ఛ భారత్ అభియాన్
మహాత్మా గాంధీ కలలుగన్న క్లీన్ ఇండియాను సాధించాలన్న సత్సంకల్పంతో 2014 అక్టోబరు 2న భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ 'స్వచ్ఛ భారత్'కు శ్రీకారం చుట్టారు. బహిరంగ మలవిసర్జనను అరికట్టడం, పారిశుధ్యాన్ని మెరుగుపరచడం లక్ష్యంగా దేశవ్యాప్తంగా స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ ప్రచారాన్ని చేపట్టారు. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా 100 మిలియన్లకు పైగా మరుగుదొడ్లను నిర్మించారు. 6 లక్షలకు పైగా గ్రామాలు బహిరంగ మలవిసర్జన రహితంగా మారాయి.
2. ఆయుష్మాన్ భారత్ యోజన
ఆయుష్మాన్ భారత్ యోజనను ప్రధాని మోదీ 2018 సెప్టెంబర్ 22న ప్రారంభించారు. దీన్ని 'ప్రధానమంత్రి జన్ ఆరోగ్య యోజన' అని కూడా పిలుస్తారు. ఇది ప్రపంచంలోనే ప్రభుత్వ నిధులతో నడిచే అతిపెద్ద ఆరోగ్య సంరక్షణ పథకంగా నిలిచింది. ఈ స్కీమ్ ద్వారా ప్రతి ఏటా కుటుంబానికి రూ.5 లక్షల వరకు మెడికల్ కవరేజీ లభిస్తుంది. ఈ పథకం ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా ఏడు కోట్లమందికి లబ్ధి చేకూరుతుందని అంచనా. వైద్యం కోసం వారి జేబులో నుంచి డబ్బును తీసే అవసరాన్ని తగ్గించింది. లక్షలాది మంది పౌరులకు డిజిటల్ హెల్త్ ఐడీ కార్డులు అందాయి.
3. ప్రధాన మంత్రి ఆవాస్ యోజన
దేశంలోని పేదలకు పక్కా ఇళ్లు కట్టించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎంతో ప్రతిష్ఠాత్మకంగా ప్రారంభించిన పథకం ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన (పీఎంఏవై). ఈ గృహనిర్మాణ పథకం 2015 జూన్లో ప్రారంభించారు. ఈ స్కీమ్ ద్వారా లబ్ధిదారులు ఇల్లు నిర్మించుకోవడానికి ప్రభుత్వం సాయం చేస్తుంది. ఇళ్లు కొనుగోలు చేసుకోవడానికి రాయితీలను అందిస్తుంది. ఈ పథకాన్ని మహిళలు, అణగారిన వర్గాలకు అండగా ఉండేందుకు ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చింది.
4. ప్రధాన మంత్రి జన్ ధన్ యోజన
ప్రధాన మంత్రి జన్ ధన్ యోజన 2014 ఆగస్టు 28న ప్రారంభమైంది. ఈ పథకం కింద అన్ని వర్గాల ప్రజలకు, ముఖ్యంగా పేద, బలహీనవర్గాలు, మహిళలకు బ్యాంకింగ్ సేవలు అందించాలనేది ప్రధాన లక్ష్యం. ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వం చేపట్టిన ఆర్థిక చేరిక కార్యక్రమం. ఈ పథకం ద్వారా ఇప్పటివరకు కోట్లాది మంది ప్రజలు బ్యాంకు అకౌంట్లను ఓపెన్ చేశారు. అవకతవకలకు చోటు లేకుండా ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలు ప్రజలకు అందించేందుకు ఈ జన్ ధన్ యోజన ఉపయోగపడింది.
5. ప్రధాన మంత్రి ఉజ్వల యోజన
కేంద్ర ప్రభుత్వం దారిద్య్ర రేఖకు దిగువన ఉన్న కుటుంబాలకు ఉచిత గ్యాస్ కనెక్షన్ ఇస్తోంది. ప్రధాన మంత్రి ఉజ్వల యోజన (పీఎంయూవై) కింద స్టౌవ్తో పాటు గ్యాస్ సిలిండర్ అందజేస్తోంది. ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వం అందిస్తున్న ప్రధాన సామాజిక సంక్షేమ పథకం. ఈ స్కీమ్ను ప్రధాని మోదీ 2016 మే1న ఉత్తర్ ప్రదేశ్లో ప్రారంభించారు. కట్టెలు, బొగ్గు, ఆవు పేడ లేదా కిరోసిన్తో వంట చేయడం వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రమాదాలను తగ్గించడానికి, ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని పేద కుటుంబాలకు స్వచ్ఛమైన వంట ఇంధనం (ఎల్పీజీ) అందించడమే ఈ పథకం లక్ష్యం. ఇప్పటివరకు దేశ వ్యాప్తంగా ప్రధాన మంత్రి ఉజ్వల యోజన కింద 9 కోట్లకు పైగా కనెక్షన్లు మంజూరు అయ్యాయి.
6. బేటీ బచావో, బేటీ పఢావో
బేటీ బచావో, బేటీ పఢావో పథకాన్ని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ 2015 జనవరి 22న ప్రారంభించారు. ఆడ పిల్లల లింగ నిష్పత్తిని కాపాడడం, వారికి విద్యను చేరువ చేయాలనే 'బేటీ బచావో, బేటీ పఢావో (ఆడపిల్లలను కాపాడుదాం, చదివిద్దాం)' ను తీసుకొచ్చారు.
7. నమామి గంగే కార్యక్రమం
గంగా నదిని శుభ్రపరచడానికి, పునరుజ్జీవింపజేయడానికి సమగ్ర పరిరక్షణ మిషన్గా నమామి గంగే కార్యక్రమాన్ని 2014 జూన్లో ప్రారంభించారు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ. ఇప్పటివరకు ఈ కార్యక్రమం కింద వందలాది మురుగునీటి శుద్ధి కర్మాగారాలు, నదీ తీర ప్రాజెక్టులు మంజూరు అయ్యాయి.
8. సుకన్య సమృద్ధి యోజన
సుకన్య సమృద్ధి యోజన (ఎస్ఎస్ వై) పథకం అనేది ఆడ పిల్లల కోసం ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తున్న ఒక ప్రత్యేక పొదుపు స్కీమ్. దీనిని బేటీ బచావో బేటీ పఢావో కార్యక్రమంలో భాగంగా 2015లో ఆడపిల్లల కోసం ప్రత్యేకంగా ప్రారంభించింది కేంద్ర ప్రభుత్వం. ఈ పథకం కింద తల్లిదండ్రులు లేదా చట్టపరమైన సంరక్షకులు 10 ఏళ్లు కంటే తక్కువ వయసు ఉన్న ఆడపిల్లల పేరుతో పొదుపు ఖాతాను ఓపెన్ చేయవచ్చు. ఈ పథకంలో పెట్టుబడులు పెట్టి సెక్షన్ 80సీ కింద ఆదాయపు పన్ను ప్రయోజనాలు పొందొచ్చు. అలాగే మంచి వడ్డీ రేటును పొందొచ్చు. ఈ నిధులను బాలికకు 18 ఏళ్లు నిండిన తర్వాత ఆమె విద్య, వివాహం కోసం ఉపయోగించవచ్చు. ఇది దీర్ఘకాలిక ఆర్థిక భద్రతను నిర్ధారిస్తుంది.
9. లఖ్ పతి దీదీ యోజన
స్వయం సహాయక సంఘాల్లో సభ్యులుగా ఉన్న గ్రామీణ మహిళల ఆదాయాన్ని పెంచడానికి లఖ్పతి దీదీ యోజన పథకాన్ని ప్రధాని మోదీ 2023 ఆగస్టులో ప్రారంభించారు. గ్రామీణ మహిళల ఆర్థిక సాధికారిత కోసం ఈ స్కీమ్ను తీసుకొచ్చారు. కనీసం కోటి మంది మహిళలు నైపుణ్యాభివృద్ధి, ఆర్థిక అక్షరాస్యత, వ్యవసాయం, పశుసంవర్ధకం, చిన్న వ్యాపారాలు, హస్తకళలు వంటి రంగాలలో రాణించడమే ఈ పథకం లక్ష్యం.
10. ప్రధాన మంత్రి మాతృ వందన యోజన
గర్భిణిలు, పాలిచ్చే మహిళల ఆరోగ్యం, పోషకాహారాన్ని ప్రోత్సహించే లక్ష్యంతో మోదీ సర్కార్ 2017 జనవరి 1న ప్రధాన మంత్రి మాతృ వందన యోజన(పీఎంవీవై) ను ప్రారంభించింది. ఈ స్కీమ్ కింద తొలి కాన్పులో ఆడ లేదా మగ బిడ్డ పుడితే మూడు దశల్లో రూ.5వేలు ఇస్తారు. మహిళ గర్భం దాల్చినట్లు ఆన్ లైన్లో నమోదుకాగానే రూ.1,000, ఆరు నెలల తర్వాత రూ.2,000, ప్రసవం జరిగిన 14 వారాల్లో ఇమ్యూనైజేషన్ సైకిల్ పూర్తయ్యాక రూ.2,000 చొప్పున అందజేస్తారు. ఈ పథకం మొదట 2010లో ప్రారంభమైంది. దాని పేరును 2017లో మార్చారు.
