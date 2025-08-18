ETV Bharat / bharat

ప్రధాని మోదీతో శుభాంశు భేటీ-  యాత్ర విశేషాలు పంచుకున్న శుక్లా - SHUBHANSHU SHUKLA AND MODI MEETING

రోదసిలో 18 రోజులు గడిపి భూమిపైకి తిరిగి వచ్చిన భారత వ్యోమగామి- వచ్చిన వెంటనే మోదీతో భేటీ- అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రంలో తన అనుభవాలను ప్రధానితో పంచుకున్న శుక్లా

Shubhanshu Shukla And Modi Meeting
Shubhanshu Shukla And Modi Meeting (PM Narendra Modi/X)
Published : August 18, 2025 at 9:04 PM IST

Shubhanshu Shukla And Modi Meeting: రోదసిలో 18 రోజులు గడిపి భూమిపైకి తిరిగి వచ్చిన భారత వ్యోమగామి శుభాంశు శుక్లా సోమవారం ప్రధాని మోదీని కలిశారు. ఈ సందర్భంగా అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రంలో తన అనుభవాలను ప్రధానితో శుభాంశు పంచుకున్నారు. ఐఎస్‌ఎస్‌ నుంచి తీసిన భూమి ఫొటోలను ప్రధాని మోదీకి చూపించి అక్కడి జ్ఞాపకాలను గుర్తుచేసుకున్నారు. యాక్సియం-4 మిషన్‌లో భాగంగా జూన్‌ 25 నుంచి జులై 15 వరకు శుభాంశు శుక్లా తన బృందంతో కలిసి 'ఐఎస్‌ఎస్' యాత్ర నిర్వహించారు. శుభాంశు అంతరిక్ష యాత్ర విజయవంతమవడంతో దానిపై లోక్‌సభలో ప్రత్యేక చర్చ నిర్వహించారు.

యాక్సియం-4 మిషన్‌తో భారత రోదసి చరిత్రలో తనకంటూ ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించుకున్నారు వ్యోమగామి శుభాంశు శుక్లా. అంతరిక్ష యాత్రను విజయవంతంగా పూర్తి చేసుకున్న తర్వాత ఆదివారం తెల్లవారుజామున ఆయన స్వదేశానికి విచ్చేశారు. ఆయనకు భార్య కామ్నా శుక్లా, కుమారుడు సమక్షంలో కేంద్ర సహాయ మంత్రి డాక్టర్ జితేంద్ర సింగ్, దిల్లీ ముఖ్యమంత్రి రేఖ గుప్తా ఘన స్వాగతం పలికారు.

ఏఎక్స్- 4 మిషన్‌లో అంతరిక్షంలోకి శుభాంశు
ఏఎక్స్- 4 మిషన్‌లో భాగంగా శుభాంశు శుక్లా, ఇతర వ్యోమగాములు కలిసి 20 రోజుల పాటు ఐఎస్ఎస్‌లో గడిపారు. అక్కడి సాంకేతిక, వాతావరణ, జీవనశైలి, నిర్వహణపరమైన అంశాలపై అవగాహనకు వచ్చారు. శుభాంశు పొందిన ఈ అనుభవం రాబోయే రోజుల్లో భారత్ చేపట్టనున్న 'గగన్‌యాన్' మిషన్‌కు ఎంతగానో ఉపయోగపడనుంది. ఇస్రో ఛైర్మన్ వి.నారాయణన్ కూడా ఇదే విషయాన్ని చెప్పారు. యాక్సియం స్పేస్ మిషన్​, భారత్ చేపట్టనున్న గగన్ ‌యాన్ కార్యక్రమానికి బీజాలు వేసిందన్నారు. దీని నుంచి నేర్చుకున్న పాఠాలు, భారత్ మానవసహిత అంతరిక్ష మిషన్లకు ఊతం ఇస్తుందని ఆయన విశ్వాసం వెలిబుచ్చారు. శుభాంశు శుక్లా అంతరిక్షంలో ఉండగా ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్​ నుంచి విద్యార్థులతో మాట్లాడారు. భవిష్యత్తులో వ్యోమగాములు కావొచ్చని, చంద్రుడిపైనా నడుస్తారని వారికి చెప్పారు. హ్యామ్​ రేడియో సాయంతో మాట్లాడిన ఆయన విద్యార్థులు అడిగిన ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఇచ్చారు.

