మర్రిచెట్లకు 7రోజుల్లో 15వేల ఫొటోలను వేలాడదీశారు- ఎక్కడో తెలుసా?

మర్రిచెట్ల కొమ్మలపై వేలాది ఫొటోలు- రెండు మర్రిచెట్లకు 15వేల ఫొటోలను వేలాడదీసిన వైనం
Pretshila Gaya Pind Daan : ఎక్కడైనా మరణించిన తమ కుటుంబ సభ్యులకు ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రాలు, నదితీరాల్లో పిండప్రదానం చేయడం సర్వసాధారణం. చనిపోయిన తమ వారి ఆత్మ శాంతించడానికి పితృకర్మలు చేస్తుంటారు. అయితే బిహార్లోని ఓ చోట మర్రి చెట్లకు అకాల మరణం చెందినవారి ఫొటోలను వేలాడదీస్తున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల వారి ఆత్మ శాంతిస్తుందని, దెయ్యాలుగా భూమ్మీద మిగిలిపోరని నమ్మకం. ఈ క్రమంలో ఈ ఆచారం ఎప్పుటి నుంచి వచ్చింది? దీని వెనుకున్న చరిత్ర ఏంటి? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.
ప్రేత్శిల కొండపై మర్రిచెట్లు
గయాజీ పట్టణానికి సమీపంలో ప్రేత్శిల ఉంది. ప్రేత్శిల అంటే దెయ్యాల కొండ అని అర్ధం. గయాజీ పట్టణానికి దాదాపు 8 కి.మీ దూరంలో ఈ కొండ ఉంది. ఇక్కడికి చేరుకోవాలంటే 676 మెట్లు ఎక్కాల్సిందే. రాతిపై నుంచి 20 మెట్లు ఎక్కిన వెంటనే, ఒక మర్రి చెట్టు కనిపిస్తుంది. దీన్ని చూసి ప్రజలు భయపడతారు. అకాల మరణం చెందిన వ్యక్తుల వేల ఫొటోలు ఈ చెట్టుపై వేలాడదీస్తారు. వాస్తవానికి తమ పూర్వీకులకు మోక్షం కల్పించాలనే కోరికతో పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు పిండప్రదానం కోసం గయాజీకి వస్తున్నారు. వారిలో, అకాల మరణం చెందిన వ్యక్తుల కుటుంబీకులు కూడా ఉన్నారు. ఇక్కడ రెండు మర్రి చెట్లపై 7రోజుల వ్యవధిలో అకాలంగా మరణించివారి 15 వేల ఫొటోలు వేలాడదీశారు.
ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని!
కాగా, పితృ పక్ష మేళా 2025లో ఇప్పటివరకు ప్రేత్శిలలోని రెండు చెట్లపై 15 వేలకు పైగా ఫోటోలు వేలాడదీశారని పుజారి శివ పాండా తెలిపారు. "బ్రహ్మ చరణంలో మోక్షాన్ని కోరుతూ ప్రేత్శిలలోని మర్రిచెట్లకు అకాల మరణం చెందినవారి ఫొటోలను వేలాడదీస్తారు. ప్రేత్శిలలో తమవారి ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని సత్తు ఊదుతారు. అలాగే పిండప్రదానం చేస్తారు" అని శివ పాండా తెలిపారు.
'అందుకే చెట్లకు ఫొటోలు వేలాడదీత'
ప్రేత్శిల కొండపైకి 20 మెట్లు ఎక్కిన తర్వాత సంతోష్ గిరి ఉంటుంది. అక్కడి మర్రి చెట్ల పాదాల వద్ద పూర్వీకులకు పిండప్రదానం చేసి, సత్తు ఊది మోక్షాన్ని కోరుతారు. అలాగే ఆ చెట్లకు అకాల మరణం చెందినవారి ఫొటోలను వేలాడదీయం సంప్రదాయంగా వస్తోంది. ఇంట్లోని సమస్యలు, దెయ్యాల అడ్డంకులు, బాధలను వదిలించుకోవడానికి ఇక్కడ మర్రి చెట్టుపై ఫొటోలు ఉంచుతారని పూజారి సంతోశ్ గిరి చెప్పారు. దీంతో పూర్వీకులు మోక్షాన్ని పొంది విష్ణులోకానికి చేరుకుంటారని వారి నమ్మకమని పేర్కొన్నారు. మర్రిచెట్టుపై ఫొటోలను ఉంచిన తర్వాత విరాళాలు కూడా సమర్పిస్తారన్నారు. మర్రి చెట్టుపై ఉంచిన ఫొటోలను చైత్ గంగా దసరా సందర్భంగా నిమజ్జనం చేస్తారని స్పష్టం చేశారు.
"ప్రేత్శిల కొండపై ఉన్న చెట్టుపై ప్రతిరోజూ ఆకాల మరణం చెందినవారి 500 కంటే ఎక్కువ మంది ఫొటోలు ఉంచుతారు. ఇంకొందరు అకాల మరణానికి గురైన వ్యక్తుల ఫొటోలను ప్రేత్శిల కొండ పైన ఉన్న బ్రహ్మచరణ అంచున ఎక్కడో పాతిపెడతారు. అదేవిధంగా ప్రేత్శిల కొండ కింద ఉన్న బ్రహ్మ కుండ్లోని ఒక చెట్టుపై కూడా ఫొటోలను వేలాడదీస్తారు" అని పూజారి సంతోష్ గిరి తెలిపారు.
గజగజలాడుతున్న ప్రజలు
676 మెట్లున్న ప్రేత్శిల కొండ మొదటి 20 మెట్లు ఎక్కిన తర్వాత ఎడమ వైపున ఒక పెద్ద మర్రి చెట్టు ఉంటుంది. ఆ చెట్టు కాండాలపై అకాల మరణం చెందినవారి ఫొటోలు కనిపిస్తాయి. వాటిని చూసి ప్రజలు భయపడతారు. తన తండ్రి తక్కువ వయసులోనే రోడ్డు ప్రమాదంలో మరణించాడని, అతడు దెయ్యంగా తిరుగుతున్నాడని భావించి ప్రేత్శిలలోని మర్రిచెట్టు అతడి ఫొటోను వేలాడదీశామని విజయ్ కుమార్ పాఠక్ అనే భక్తుడు చెప్పాడు. దీంతో తన తండ్రికి మోక్షం లభిస్తుందని నమ్ముతున్నానన్నాడు.
సాయంత్రం అయ్యిందంటే కొండపైకి వెళ్లరు
ప్రేత్శిల పర్వతం వైపునకు సాయంత్రం అయ్యిందంటే ఎవరూ వెళ్లరని స్థానికులు చెబుతున్నారు. అక్కడ అకాల మరణం చెందిన వారి గొంతులు వినిపిస్తాయని అంటున్నారు. అకాల మరణం చెందిన పూర్వీకులు అక్కడి రాతి శిలల రంధ్రాలలో నివసిస్తారని స్థానిక పండిత్ మున్నా గిరి చెప్పారు. మరణం రెండు విధాలుగా సంభవిస్తుందని, ఒకటి సహజమైనది, మరొకటి అసహజమైనదన్నారు. అసహజ మరణాలను అకాల మరణం అంటారని పేర్కొన్నారు. అకాల మరణం చెందిన తమవారు ప్రేత్శిల పర్వతంపై ఉంటారని ప్రజల నమ్మకమని తెలిపారు.
బ్రహ్మదేవుడు నడయాడిన నేల
బ్రహ్మ దేవుడు ధర్మశిల అని పిలుచుకునే పర్వతంపై తన బొటనవేలుతో మూడు గీతలు గీశాడని పురాణ కథలు చెబుతున్నాయి. అక్కడ ఆయన పాదముద్రలు కూడా ఉన్నాయని భక్తులు నమ్ముతారు. అలాగే ప్రేత్శిలలో పిండప్రదాన కార్యక్రమంలో సత్తు ఊదడాన్ని ముఖ్యమైన కార్యక్రమంగా భావిస్తారు. శూదక కాలంలో సత్తును తినరు. అందుకే పిండప్రదానం తర్వాత సత్తును ఊదుతారు. రోడ్డు ప్రమాదాల్లో అకాల మరణం చెందిన వారి ఫొటోలు ప్రేత్శిలలోని చెట్లపై ఎక్కువగా ఉన్నాయని పండిట్ శివ చెప్పారు. ఇందులో యువకుల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉంటుందన్నారు. తండ్రి తన మరణించిన కుమారుడు ఫొటోను ఉంచినప్పుడు అత్యంత భావోద్వేగానికి గురవుతాడని పేర్కొన్నారు.
