రాజేంద్ర ప్రసాద్​ నుంచి అబ్దుల్ కలాం వరకు- మన రాష్ట్రపతులు ప్రయాణించిన స్పెషల్​ రైలు ఇదే​​- అందులో ఉన్న సౌకర్యాలు చూస్తే కళ్లు తిరగాల్సిందే! - PRESIDENTIAL SALOON SPECIALTY

రైల్వే మ్యూజియంలో ప్రెసిడెన్షియల్​ సెలూన్​- కదిలే ఈ రాజభవనాన్ని సందర్శించేందుకు సామాన్య ప్రజలకు ఆగస్టు 24 వరకు ఛాన్స్​!

Presidential Saloon
Presidential Saloon (ETV Bharat)
Published : August 23, 2025 at 10:12 PM IST

Presidential Saloon Specialty : నేడు మన రాష్ట్రపతులు ప్రత్యేక విమానాల్లో పర్యటనలు చేస్తున్నారు కానీ, ఒకప్పుడు అందరూ రైళ్లలోనే ప్రయాణం చేసేవారు. అయితే ఆవేవో సాధారణ రైళ్లు అనుకుంటే పొరపాటే. భారత రాష్ట్రపతి ప్రయాణించే ఆ రైళ్లలో ఉండే సౌకర్యాలను చూస్తే, మన కళ్లు తిరగాల్సిందే. అలాంటి ఒక స్పెషల్ వింటేజ్​ రైలు (ప్రెసిడెన్షియల్ సెలూన్​) గురించి ఈ ఆర్టికల్​లో తెలుసుకుందాం.

దిల్లీ, చాణక్యపురిలో ఉన్న నేషనల్ రైలు మ్యూజియంలో 'ప్రెసిడెన్షియల్ సెలూన్' ఉంది. అందులోనే ఒకప్పటి మన రాష్ట్రపతులు అందరూ ప్రయాణం చేశారు. తరువాత దానిని నేషనల్ రైల్వే మ్యూజియంలో పెట్టేశారు. తాజాగా దానిని ఆగస్టు 24 వరకు సాధారణ ప్రజల సందర్శించేందుకు అవకాశం కల్పిస్తున్నట్లు ప్రకటించారు.

అది రైలు కాదు కదిలే రాజభవనం
ప్రెసిడెన్షియల్ సెలూన్ అనేది కేవలం ఒక రైలు కంపార్ట్​మెంట్ కాదు. అది ఒక విలాసవంతమైన కదిలే రాజభవనం. 1956లో నాటి బొంబాయి (ముంబయి)లోని మాతుం వర్క్​షాపులో దీనిని నిర్మించారు. ఈ సెలూన్​లో 2 కోచ్​లు ఉంటాయి. అందుకే దానికి ట్విన్ కార్ అని పేరు పెట్టారు. దీనిలోని ఫర్నీచర్ అంతా టేకుతో తయారుచేశారు. రాష్ట్రపతి ఉండే కోచ్​ నంబర్​ 9000, సిబ్బంది ఉండే కోచ్ నంబర్ 9001.

Presidential Saloon
ప్రెసిడెన్షియల్ సెలూన్​లోని​ కోచ్​ (ETV Bharat)

భారత రాష్ట్రపతి ప్రయాణించే ఈ సెలూన్​లో అత్యంత విలాసవంతమైన బెడ్​రూమ్​, డ్రాయింగ్ హాల్​, మీటింగ్ రూమ్​, డైనింగ్ రూమ్ ఉంటాయి. ఆ సెలూన్​లోని వంటగదిలో ఏకంగా 14.5 కిలోల వెండి వస్తువులు, పాత్రలు ఉంటాయి. అందులోనే రాష్ట్రపతికి ఆహారం వడ్డించేవారు.

Presidential Saloon
రాష్ట్రపతికి భోజనం వడ్డించే వెండి పాత్రలు (ETV Bharat)

రాజేంద్ర ప్రసాద్ నుంచి అబ్దుల్ కలాం వరకు
ఈ స్పెషల్ సెలూన్​లో మొదటిసారిగా భారత తొలి రాష్ట్రపతి డాక్టర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్​ 1957 జనవరి 11న ప్రయాణించారు. అప్పుడు ఆయన దిల్లీ నుంచి కురుక్షేత్ర వరకు పయనం చేశారని నేషనల్ రైల్ మ్యూజియం అసిస్టెంట్​ గోపాల్​ సైన్ తెలిపారు. రాజేంద్ర ప్రసాద్​ తరువాత ఈ ప్రెసిడెన్షియల్ సెలూన్​లో మన మాజీ రాష్ట్రపతులు- డాక్టర్​ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్​, డాక్టర్ జాకీర్​ హుస్సేన్​, డాక్టర్ వీవీ గిరి, డాక్టర్​ ఎన్​.సంజీవ్​ రెడ్డి, డాక్టర్ ఏపీజే అబ్దుల్​ కలాం ప్రయాణించారు. ఇక స్పెషల్ సెలూన్​లో ప్రయాణించిన విదేశీ ప్రముఖుల్లో జర్మనీ ఛాన్స్​లర్, బహ్రెయిన్ దేశాధినేత, స్వీడన్ ప్రధానమంత్రి ఉన్నారని నేషనల్​ మ్యూజియం అధికారులు తెలిపారు. చివరిగా ఈ ప్రెసిడెన్షియల్ సెలూన్​ను ఉపయోగించింది డాక్టర్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం.

Presidential Saloon
నేషనల్ రైల్ మ్యూజియంలోని ప్రెసిడెన్షియల్ సెలూన్​ చిత్రాలు (ETV Bharat)

కట్టుదిట్టమైన భద్రత
భారత రాష్ట్రపతి ప్రయాణించే రైలు కనుక దీనికి అత్యంత కట్టుదిట్టమైన భద్రత ఉండేది. ఈ రైలు ప్రయాణించే ముందు కచ్చితంగా ట్రాక్​ మొత్తాన్ని పూర్తిగా తనిఖీ చేసేవారు. అలాగే ఇంజిన్​ కూడా కండిషన్​లో ఉందో, లేదో చూసేవారు. ఈ ట్రైన్​ను గంటకు 90కి.మీ వేగంతో నడిపేవారు. ఈ ప్రెసిడెన్షిల్ సెలూన్​ కోసం దిల్లీ రైల్వే స్టేషన్ సమీపంలో ఒక ప్రత్యేక షెడ్​ను నిర్మించారు. అక్కడ క్రమం తప్పకుండా దానిని మెయింటైన్ చేస్తూ ఉండేవారు. దీనికి ఏటా లక్షల రూపాయలు ఖర్చు అవుతుండేది. దీనిని నివారించేందుకు, ఇకపై రాష్ట్రపతి ప్రయాణానికి ప్రత్యేక రైలు అవసరం లేదని రాష్ట్రపతి భవన్​ ఉత్తర్వు జారీ చేసింది. దీనితో 2021లో ఈ చారిత్రాత్మకమైన ట్విన్ కారును శాశ్వితంగా నేషనల్​ మ్యూజియంకు అప్పగించారు. ఇది మన భారతీయ రైల్వే గొప్పతనానికి, వారసత్వానికి చిహ్నంగా ఉంది. తాజాగా దీనిని సాధారణ పౌరుల సందర్శన కోసం అందుబాటులోకి తెచ్చారు. ఆగస్టు 24 వరకు పౌరులు అందరూ దీనిని నేరుగా చూడవచ్చు.

Presidential Saloon
రాష్ట్రపతి కోసం స్పెషల్ పడకగది (ETV Bharat)

ప్రస్తుతం రాష్ట్రపతులు ప్రయాణించే ట్రైన్స్ ఇవే!
నేడు రాష్ట్రపతులు రైలు ప్రయాణాలు చేసేందుకు నాలుగు లగ్జరీ టూరిస్టు రైళ్లు ఉన్నాయి. అందులో ఒకదానిని ఉపయోగిస్తారని అధికారులు తెలిపారు. అవి ఏమిటంటే? రాయల్​ ఓరియంట్ ఎక్స్​ప్రెస్​, డెక్కన్ ఒడిస్సీ, మహారాజా ఎక్స్​ప్రెస్​, ప్యాలెస్ ఆన్ వీల్స్. ప్రోటోకాల్ ప్రకారం భారత రాష్ట్రపతి ఈ లగ్జరీ రైళ్లలో ప్రయాణించవచ్చు. 2021లో మాజీ రాష్ట్రపతి రామ్​నాథ్ కోవింద్, కాన్పూర్​లోని తన పూర్వీకుల ఇంటికి వెళ్లేందుకు రాయల్ ఓరియంట్​ ఎక్స్​ప్రెస్​లో ప్రయాణం చేశారు.

Presidential Saloon
నేషనల్ రైలు మ్యూజియం (ETV Bharat)

