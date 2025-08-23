Presidential Saloon Specialty : నేడు మన రాష్ట్రపతులు ప్రత్యేక విమానాల్లో పర్యటనలు చేస్తున్నారు కానీ, ఒకప్పుడు అందరూ రైళ్లలోనే ప్రయాణం చేసేవారు. అయితే ఆవేవో సాధారణ రైళ్లు అనుకుంటే పొరపాటే. భారత రాష్ట్రపతి ప్రయాణించే ఆ రైళ్లలో ఉండే సౌకర్యాలను చూస్తే, మన కళ్లు తిరగాల్సిందే. అలాంటి ఒక స్పెషల్ వింటేజ్ రైలు (ప్రెసిడెన్షియల్ సెలూన్) గురించి ఈ ఆర్టికల్లో తెలుసుకుందాం.
దిల్లీ, చాణక్యపురిలో ఉన్న నేషనల్ రైలు మ్యూజియంలో 'ప్రెసిడెన్షియల్ సెలూన్' ఉంది. అందులోనే ఒకప్పటి మన రాష్ట్రపతులు అందరూ ప్రయాణం చేశారు. తరువాత దానిని నేషనల్ రైల్వే మ్యూజియంలో పెట్టేశారు. తాజాగా దానిని ఆగస్టు 24 వరకు సాధారణ ప్రజల సందర్శించేందుకు అవకాశం కల్పిస్తున్నట్లు ప్రకటించారు.
అది రైలు కాదు కదిలే రాజభవనం
ప్రెసిడెన్షియల్ సెలూన్ అనేది కేవలం ఒక రైలు కంపార్ట్మెంట్ కాదు. అది ఒక విలాసవంతమైన కదిలే రాజభవనం. 1956లో నాటి బొంబాయి (ముంబయి)లోని మాతుం వర్క్షాపులో దీనిని నిర్మించారు. ఈ సెలూన్లో 2 కోచ్లు ఉంటాయి. అందుకే దానికి ట్విన్ కార్ అని పేరు పెట్టారు. దీనిలోని ఫర్నీచర్ అంతా టేకుతో తయారుచేశారు. రాష్ట్రపతి ఉండే కోచ్ నంబర్ 9000, సిబ్బంది ఉండే కోచ్ నంబర్ 9001.
భారత రాష్ట్రపతి ప్రయాణించే ఈ సెలూన్లో అత్యంత విలాసవంతమైన బెడ్రూమ్, డ్రాయింగ్ హాల్, మీటింగ్ రూమ్, డైనింగ్ రూమ్ ఉంటాయి. ఆ సెలూన్లోని వంటగదిలో ఏకంగా 14.5 కిలోల వెండి వస్తువులు, పాత్రలు ఉంటాయి. అందులోనే రాష్ట్రపతికి ఆహారం వడ్డించేవారు.
రాజేంద్ర ప్రసాద్ నుంచి అబ్దుల్ కలాం వరకు
ఈ స్పెషల్ సెలూన్లో మొదటిసారిగా భారత తొలి రాష్ట్రపతి డాక్టర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ 1957 జనవరి 11న ప్రయాణించారు. అప్పుడు ఆయన దిల్లీ నుంచి కురుక్షేత్ర వరకు పయనం చేశారని నేషనల్ రైల్ మ్యూజియం అసిస్టెంట్ గోపాల్ సైన్ తెలిపారు. రాజేంద్ర ప్రసాద్ తరువాత ఈ ప్రెసిడెన్షియల్ సెలూన్లో మన మాజీ రాష్ట్రపతులు- డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్, డాక్టర్ జాకీర్ హుస్సేన్, డాక్టర్ వీవీ గిరి, డాక్టర్ ఎన్.సంజీవ్ రెడ్డి, డాక్టర్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం ప్రయాణించారు. ఇక స్పెషల్ సెలూన్లో ప్రయాణించిన విదేశీ ప్రముఖుల్లో జర్మనీ ఛాన్స్లర్, బహ్రెయిన్ దేశాధినేత, స్వీడన్ ప్రధానమంత్రి ఉన్నారని నేషనల్ మ్యూజియం అధికారులు తెలిపారు. చివరిగా ఈ ప్రెసిడెన్షియల్ సెలూన్ను ఉపయోగించింది డాక్టర్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం.
కట్టుదిట్టమైన భద్రత
భారత రాష్ట్రపతి ప్రయాణించే రైలు కనుక దీనికి అత్యంత కట్టుదిట్టమైన భద్రత ఉండేది. ఈ రైలు ప్రయాణించే ముందు కచ్చితంగా ట్రాక్ మొత్తాన్ని పూర్తిగా తనిఖీ చేసేవారు. అలాగే ఇంజిన్ కూడా కండిషన్లో ఉందో, లేదో చూసేవారు. ఈ ట్రైన్ను గంటకు 90కి.మీ వేగంతో నడిపేవారు. ఈ ప్రెసిడెన్షిల్ సెలూన్ కోసం దిల్లీ రైల్వే స్టేషన్ సమీపంలో ఒక ప్రత్యేక షెడ్ను నిర్మించారు. అక్కడ క్రమం తప్పకుండా దానిని మెయింటైన్ చేస్తూ ఉండేవారు. దీనికి ఏటా లక్షల రూపాయలు ఖర్చు అవుతుండేది. దీనిని నివారించేందుకు, ఇకపై రాష్ట్రపతి ప్రయాణానికి ప్రత్యేక రైలు అవసరం లేదని రాష్ట్రపతి భవన్ ఉత్తర్వు జారీ చేసింది. దీనితో 2021లో ఈ చారిత్రాత్మకమైన ట్విన్ కారును శాశ్వితంగా నేషనల్ మ్యూజియంకు అప్పగించారు. ఇది మన భారతీయ రైల్వే గొప్పతనానికి, వారసత్వానికి చిహ్నంగా ఉంది. తాజాగా దీనిని సాధారణ పౌరుల సందర్శన కోసం అందుబాటులోకి తెచ్చారు. ఆగస్టు 24 వరకు పౌరులు అందరూ దీనిని నేరుగా చూడవచ్చు.
ప్రస్తుతం రాష్ట్రపతులు ప్రయాణించే ట్రైన్స్ ఇవే!
నేడు రాష్ట్రపతులు రైలు ప్రయాణాలు చేసేందుకు నాలుగు లగ్జరీ టూరిస్టు రైళ్లు ఉన్నాయి. అందులో ఒకదానిని ఉపయోగిస్తారని అధికారులు తెలిపారు. అవి ఏమిటంటే? రాయల్ ఓరియంట్ ఎక్స్ప్రెస్, డెక్కన్ ఒడిస్సీ, మహారాజా ఎక్స్ప్రెస్, ప్యాలెస్ ఆన్ వీల్స్. ప్రోటోకాల్ ప్రకారం భారత రాష్ట్రపతి ఈ లగ్జరీ రైళ్లలో ప్రయాణించవచ్చు. 2021లో మాజీ రాష్ట్రపతి రామ్నాథ్ కోవింద్, కాన్పూర్లోని తన పూర్వీకుల ఇంటికి వెళ్లేందుకు రాయల్ ఓరియంట్ ఎక్స్ప్రెస్లో ప్రయాణం చేశారు.
