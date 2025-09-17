'మీ మార్గదర్శకాలపై ప్రపంచదేశాల విశ్వాసం'- మోదీకి ముర్ము బర్త్డే విషెస్
Published : September 17, 2025 at 8:27 AM IST
Murmu Wishes To Modi : 75వ పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి శుభాకాంక్షలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము సహా పలువురు ఆయనకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. అసాధారణ నాయకత్వం, కృషితో దేశం గొప్ప లక్ష్యాలను సాధించేలా చేశారని కొనియాడారు. ఈ మేరకు సోషల్ మీడియాలో బుధవారం ఉదయం పోస్ట్ పెట్టారు.
"ప్రధాని మోదీకి హృదయపూర్వక జన్మదిన శుభాకాంక్షలు. మీ అసాధారణ నాయకత్వం, కృషితో దేశం గొప్ప లక్ష్యాలను సాధించేలా చేశారు. నేడు ప్రపంచం మొత్తం మీ మార్గదర్శకాలపై విశ్వాసంగా ఉంది. మీరు ఎల్లప్పుడూ ఆరోగ్యంగా, ఆనందంగా ఉండాలని, మీ నాయకత్వంలో దేశం పురోగతి చెంది కొత్త శిఖరాలకు చేరుకోవాలని భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తున్నా" అంటూ ముర్ము రాసుకొచ్చారు.
