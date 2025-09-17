ETV Bharat / bharat

'మీ మార్గదర్శకాలపై ప్రపంచదేశాల విశ్వాసం'- మోదీకి ముర్ము బర్త్​డే విషెస్

ప్రధాని మోదీ పుట్టినరోజు- శుభాకాంక్షలు తెలిపిన రాష్ట్రపతి

Murmu Wishes To Modi
Murmu Wishes To Modi (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 17, 2025 at 8:27 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Murmu Wishes To Modi : 75వ పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి శుభాకాంక్షలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము సహా పలువురు ఆయనకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. అసాధారణ నాయకత్వం, కృషితో దేశం గొప్ప లక్ష్యాలను సాధించేలా చేశారని కొనియాడారు. ఈ మేరకు సోషల్ మీడియాలో బుధవారం ఉదయం పోస్ట్ పెట్టారు.

"ప్రధాని మోదీకి హృదయపూర్వక జన్మదిన శుభాకాంక్షలు. మీ అసాధారణ నాయకత్వం, కృషితో దేశం గొప్ప లక్ష్యాలను సాధించేలా చేశారు. నేడు ప్రపంచం మొత్తం మీ మార్గదర్శకాలపై విశ్వాసంగా ఉంది. మీరు ఎల్లప్పుడూ ఆరోగ్యంగా, ఆనందంగా ఉండాలని, మీ నాయకత్వంలో దేశం పురోగతి చెంది కొత్త శిఖరాలకు చేరుకోవాలని భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తున్నా" అంటూ ముర్ము రాసుకొచ్చారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

MODI 75TH BIRTHDAYMODI BIRTHDAY WISHESMURMU ON MODIMURMU WISHES TO MODI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

పల్లీలతో చట్నీలే కాదు - ఇలా కరకరలాడే "వడలు" చేసుకోండి! - టేస్ట్ సూపర్!

"ఒత్తిడి"కి లోనవుతున్నారా? - రోజూ 20 నిమిషాలు కేటాయిస్తే చాలంటున్న నిపుణులు!

కృష్ణాలో మరిన్ని జలాల వినియోగమే లక్ష్యం - తెరపైకి కొత్త ప్రాజెక్టులు

స్వీడన్​ నుంచి వరంగల్​దాకా : అమ్మానాన్నల కోసం ఓ మహిళ అన్వేషణ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.