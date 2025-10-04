బిహార్లో PK భారీ స్కెచ్- '60-40' ఫార్ములాతో ఎన్నికల రేసులోకి- వ్యూహం ఫలించేనా?
బిహార్లో రసవత్తరంగా రాజకీయాలు- కొత్త వ్యూహంతో రంగంలోకి పీకే
Published : October 4, 2025 at 9:04 AM IST
Bihar Polls Prashant Kishor Strategy : బిహార్ రాజకీయాలు ఎల్లప్పుడూ కుల, మత సమీకరణాలపై ఆధారపడి ఉంటాయి. కొన్నిసార్లు ముస్లిం, యాదవ్ (ఎంవై) సమీకరణం ఆర్జేడీని అధికారంలో తెచ్చింది. కొన్నిసార్లు ఈబీసీలు, మహిళా ఓటు బ్యాంకు నీతీశ్ను సీఎం పీఠంపై కూర్చొబెట్టింది. ఇప్పుడు కుల, మత సమీకరణాల మధ్య జన్ సురాజ్ పార్టీ కన్వీనర్ ప్రశాంత్ కిశోర్ కొత్త ఓటు బ్యాంకు కార్డును ప్లే చేశారు. 60-40 ఫార్ములా కింద ఒక వ్యూహాన్ని రచించారు. ఇంతకీ ప్రశాంత్ కిశోర్ రచించిన వ్యూహమేంటి? బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఆయన ప్లాన్ ఫలిస్తుందా? జన్ సురాజ్ పార్టీ ఎత్తుగడలు ఏంటి? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.
ఆర్జేడీకి పీకే ఆఫర్
తనకు ముస్లిం ఓట్లు అవసరం లేదని, వారి మద్దతు అవసరమని ప్రశాంత్ కిశోర్ ఇటీవలే ఓ సందర్భంలో వ్యాఖ్యానించారు. 40శాతం హిందువులు, 20శాతం ముస్లింలు లేదా మొత్తం జనాభాలో 60శాతం మంది తన వెంట నిలిస్తే జన్ సురాజ్ పార్టీ విజయం ఖాయమని అభిప్రాయపడ్డారు. రాష్ట్రీయ జనతాదళ్ ముస్లిం అభ్యర్థిని ఎక్కడ నిలబెట్టిన చోట, తమ పార్టీ అక్కడ ముస్లిం అభ్యర్థిని నిలబెట్టదని ఆర్జేడీకి ఆఫర్ ఇచ్చారు. అయితే, అందుకు ఒక షరతు పెట్టారు. జన్ సురాజ్ ముస్లిం అభ్యర్థిని నిలబెట్టే చోట, ఆర్జేడీ కూడా ఆ వర్గానికి చెందిన వ్యక్తిని బరిలో నిలపకూడన్నారు. పీకే చేసిన ఈ ప్రకటన బిహార్ రాజకీయాల్లో కొత్త చర్చకు దారితీసింది. ప్రశాంత్ కిశోర్ కొత్త రాజకీయ సమీకరణానికి తెరలేపాడని వాదనలు వినిపిస్తున్నాయి.
ముస్లిం, యాదవ్ సమీకరణంతో దూసుకెళ్తున్న ఆర్జేడీ
ఆర్జేడీ అధినేత లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ 1990లలో ముస్లింలు, యాదవులను ఏకం చేయడం ద్వారా బిహార్లో అధికారంలోకి వచ్చారు. 1990లో ప్రారంభమైన ఈ ఫార్ములా నేటికీ ఆర్జేడీతో బలంగా ముడిపడి ఉంది. ఇప్పటికీ ముస్లింలు, యాదవులు ఆర్జేడీకి ప్రధాన ఓటు బ్యాంకుగా ఉన్నారు. తేజస్వీ యాదవ్ ఈ ఓటు బ్యాంకును మరింత విస్తరించడానికి నిరంతరం ప్రయత్నిస్తున్నప్పటికీ, ఇప్పటివరకు పెద్దగా మార్పేమీ లేదు.
ఈబీసీ, మహిళ ఓట్లపై ఆధారపడిన జేడీయూ
2005లో బిహార్ రాజకీయాలు ఒక కీలక మలుపు తిరిగాయి. అత్యంత వెనుకబడిన తరగతి (ఈబీసీ) ఓటు బ్యాంకు మద్దతుతో నీతీశ్ కుమార్ బిహార్లో అధికారంలోకి వచ్చారు. ప్రత్యేక పథకాల ద్వారా ఈబీసీలు, మహిళా ఓటర్లను ఆకర్షించి ఇప్పటివరకు విజయపరంపరను కొనసాగిస్తున్నారు. దాదాపు 20 ఏళ్లుగా కొద్దికాలం మినహా ఆయనే బిహార్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు.
'బీజేపీకి బీ టీమ్గా పీకే'
మరోవైపు, ప్రశాంత్ కిశోర్ చేసిన ఆఫర్పై ఆర్జేడీ స్పందించింది. ప్రశాంత్ కిశోర్ను బీజేపీకి బీ- టీంగా అభివర్ణించింది. ఈ వాస్తవాన్ని బిహార్ బీజేపీ చీఫ్ దిలీప్ జైస్వాల్ స్వయంగా అంగీకరించారని పేర్కొంది. ప్రశాంత్ కిశోర్ కొత్త అలజడిని సృష్టించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారని, కానీ బిహార్ ముస్లింలకు అతని నిజ స్వరూపం ఏంటో తెలుసని వెల్లడించింది. ఈ మేరకు ఆర్జేడీ అధికార ప్రతినిధి ఎజాజ్ అహ్మద్ వ్యాఖ్యానించారు. "బిహార్లో పీకే ప్రచారం వెనుక ఉన్న ఉద్దేశ్యం ఏంటో రాష్ట్ర ప్రజలకు బాగా తెలుసు. ప్రశాంత్ కిశోర్ ముస్లింల పట్ల ఎప్పుడూ సానుభూతి చూపలేదు. ఎందుకంటే ఆయన 2014లో నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయడానికి అవిశ్రాంతంగా పనిచేశారని అందరికీ తెలుసు. 2024 లోక్ సభ ఎన్నికల్లో కూడా బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసే అవకాశం లేదని గ్రహించినప్పుడు, పీకే మళ్లీ మోదీకి మద్దతు ఇవ్వడం ప్రారంభించారు." అని ఎజాజ్ అహ్మద్ స్పష్టం చేశారు.
'పీకే రాజకీయ ఉద్దేశం క్రమంగా అర్థమవుతోంది'
ప్రశాంత్ కిశోర్ కొత్త రాజకీయ ఫార్ములాపై బీజేపీ అధికార ప్రతినిధి కుంతల్ కృష్ణ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. తాను బిహార్ రాజకీయాల్లోకి వేటగాడిగా ప్రవేశించానని పీకే చెప్పారని, ఇప్పుడు ఆయన రాజకీయ ఉద్దేశం క్రమంగా అర్థమవుతోందని అన్నారు. బిహార్ను మళ్లీ జంగిల్ రాజ్కు అప్పగించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. "బిహార్లో లాలూ ప్రసాద్ కుటుంబం జంగిల్ రాజ్ను తిరిగి స్థాపించడమే పీకే కొత్త రాజకీయ ప్రాజెక్ట్. ప్రశాంత్ కిశోర్కు నిధులు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయని అడిగినప్పుడు ఆయన మౌనంగా ఉన్నారు. ఇప్పుడు, పీకే చేసిన ఈ ప్రకటన తర్వాత బిహార్ను రాజకీయంగా అస్థిరపరచాలనుకునే వారు పీకేకు నిధులు అందిస్తున్నారని స్పష్టమవుతోంది. దీంతో పీకే రాజకీయ ఉద్దేశం ఏంటో తెలిసిపోతోంది." అని కుంతల్ కృష్ణ పేర్కొన్నారు.
'బిహార్ ప్రజలు నీతీశ్ను విశ్వసిస్తున్నారు' ముస్లింల గురించి జన్ సురాజ్ కన్వీనర్ ప్రశాంత్ కిశోర్ చేసిన ప్రకటన ఆయన ఉద్దేశాలను స్పష్టంగా వెల్లడిస్తుందని జేడీయూ అధికార ప్రతినిధి అంజుమ్ అరా అన్నారు. ముఖ్యమంత్రి నీతీశ్ కుమార్ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాతే ముస్లిం సమాజం సర్వతోముఖాభివృద్ధిని చూసిందని ఆమె పేర్కొన్నారు. అందుకే బిహార్ మైనారిటీ సమాజం ఇప్పుడు ఎన్డీఏ, నీతీశ్ కుమార్కు అండగా ఉందని వెల్లడించారు.
'మైనారిటీలు పీకేకి మద్దతు ఇవ్వరు'
"బిహార్ లోని మైనారిటీ వర్గం ప్రశాంత్ కిశోర్కు ఎప్పటికీ మద్దతు ఇవ్వదు. ఎందుకంటే బిహార్లోని మైనారిటీ వర్గం అవగాహన పెంచుకుంది. నీతీశ్ కుమార్ కన్నా ముందు, అన్ని రాజకీయ పార్టీలు ముస్లింలను సంతృప్తి పరచడంలో మాత్రమే నిమగ్నమై ఉన్నాయి. వారు ఓట్లు పొందడానికి బెదిరింపులకు పాల్పడ్డాయి. కానీ నేడు మైనారిటీల కోసం జరుగుతున్న అభివృద్ధి పనుల కారణంగా వారు ముఖ్యమంత్రి నీతీశ్ కుమార్తో ఉన్నారు."
--అంజుమ్ అరా, జేడీయూ అధికార ప్రతినిధి
రాజకీయ విశ్లేషకులు ఏమన్నారంటే?
జన్ సురాజ్ పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు ప్రశాంత్ కిశోర్ ఎల్లప్పుడూ 19 శాతం ముస్లిం జనాభాపై దృష్టి సారించారని సీనియర్ జర్నలిస్ట్ అరుణ్ పాండే తెలిపారు. ఇంకా అత్యంత వెనుకబడిన తరగతి (ఈబీసీ) టికెట్లు కేటాయిస్తామని పీకే ఇప్పటికే ప్రకటించారని గుర్తు చేశారు. ఈ లెక్క ఆధారంగా, ప్రశాంత్ కిశోర్ 40 మంది ముస్లిం అభ్యర్థులకు, 70 మంది అత్యంత వెనుకబడిన వర్గాలకు చెందినవారికి టికెట్లు కేటాయించే అవకాశం ఉందన్నారు.
"ప్రశాంత్ కిశోర్ 40 సీట్లలో ముస్లిం అభ్యర్థులను ఎన్నికల్లో పోటీకి నిలబెడతానని ఇప్పటికే ప్రకటించారు. ఆర్జేడీతో ఆ 40 సీట్ల ఒప్పందంపై చర్చలు జరపడానికి ప్రయత్నించారు. ఇంకా, పీకే బిహార్లోని 70 సీట్లలో అత్యంత వెనుకబడిన తరగతులకు చెందిన అభ్యర్థులను నిలబెట్టడం ద్వారా మొత్తం 110 సీట్లలో పోటీ చేస్తున్నారు. అసదుద్దీన్ ఓవైసీ తర్వాత, ప్రశాంత్ కిశోర్ కూడా ముస్లింలను బిహార్ రాజకీయాల్లోకి తీసుకురావడానికి సన్నాహాలు ప్రారంభించారు. కొన్ని రోజుల క్రితం, ఓవైసీ కూడా ఆర్జేడీకి ఆరు సీట్లు ఆఫర్ చేశారు. ఇప్పుడు ప్రశాంత్ కిశోర్ ఆర్జేడీతో 40 సీట్ల ఒప్పందంపై చర్చలు జరపడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు."
-- అరుణ్ పాండే, సీనియర్ జర్నలిస్ట్
'పీకే గురి ముస్లిం ఓటర్లపైనే'
పీకే అతిపెద్ద లక్ష్యం ముస్లిం ఓటర్లేనని సీనియర్ జర్నలిస్ట్ కౌశలేంద్ర ప్రియదర్శి అభిప్రాయపడ్డారు." జన్ సురాజ్ పార్టీకి ముస్లిం ఓట్లు వద్దు, వారి మద్దతు కావాలని పీకే అంటున్నారు. ప్రశాంత్ కిశోర్ ప్రకటన ఆయన ముస్లింలను కేవలం ఎన్నికల ఓటర్లుగా కాకుండా, ఉమ్మడి రాజకీయ భాగస్వామిగా చూపించాలనుకుంటున్నట్లు సూచిస్తుంది. ఇప్పటి వరకు ముస్లింలలో ఎక్కువ భాగం ఆర్జేడీతో ఉన్నారు. జన్ సురాజ్ తమకు సురక్షితమైన ఎంపిక అని ముస్లింలను ఒప్పించడం పీకేకు సవాల్తో కూడుకున్న విషయం. అందువల్ల, ఆయన ఇప్పుడు 40శాతం హిందువులు + 20ముస్లింలు అనే కొత్త సమీకరణాన్ని ప్రతిపాదించారు. " అని కౌశలేంద్ర ప్రియదర్శి స్పష్టం చేశారు.
'పీకే ఒకే దెబ్బకు రెండు పిట్టలు'
ప్రశాంత్ కిశోర్ ఒకే దెబ్బకు రెండు పిట్టలను కొట్టడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారని సీనియర్ జర్నలిస్ట్ కౌశలేంద్ర ప్రియదర్శి చెప్పారు. ముస్లిం కార్డును ఉపయోగించి ఆర్జేడీ ఓటు బ్యాంకులోకి చొచ్చుకుపోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారని పేర్కొన్నారు. అందుకే ముస్లిం అభ్యర్థులను ఒకరిపై ఒకరు పోటీకి నిలపవద్దని ఆర్జేడీని ఆఫర్ ఇచ్చారన్నారు. అత్యంత వెనుకబడిన తరగతుల కార్డును ఉపయోగించి పీకే నీతీశ్ ఓటు బ్యాంకుపై కన్నేశారని వెల్లడించారు.
పీకే ఫార్ములా సక్సెస్ అయితే దాని ప్రభావం మూడు స్థాయిలలో కనిపించవచ్చని నిపుణులు అంటున్నారు. ముస్లిం ఓటులో కొంత భాగం చీలి ఆర్జేడీ బలహీనపడే అవకాశం ఉందంటున్నారు. అలాగే ఈబీసీ, దళిత వర్గాల ఓట్లు చీలి జేడీయూ, బీజేపీ ఓట్లకు గండి పడే అవకాశం ఉందని అభిప్రాయపడ్డారు. అలాగే జన్ సురాజ్ పార్టీ మూడో శక్తిగా ఉద్భవించి, బిహార్ రాజకీయాలకు కొత్త మలుపు ఇస్తుందని చెబుతున్నారు.