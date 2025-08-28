ETV Bharat / bharat

ప్రధాని మోదీ తల్లిపై అనుచిత వ్యాఖ్యలకు రాహుల్ క్షమాపణలు చెప్పాల్సిందే: బీజేపీ డిమాండ్ - BJP ON RAHUL GANDHI COMMENTS

ఓటర్ అధికార్ యాత్రలో ప్రధాని మోదీపై రాహుల్ గాంధీ చేసిన వ్యాఖ్యలు వివాదాస్పదమయ్యాయి. రాహల్ అసభ్యపదజాలం వాడినట్లు ఆరోపించిన బీజేపీ

BJP On Rahul Gandhi Comments (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 28, 2025 at 5:10 PM IST

BJP On Rahul Gandhi Comments : బిహార్​లో ఓటర్ అధికార్ యాత్ర సందర్భంగా ఇండియా కూటమి నేతలు చేసిన వ్యాఖ్యలు రాజకీయ దుమారం రేపాయి. యాత్ర సందర్భంగా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ, ఆయన తల్లిని లక్ష్యంగా చేసుకుని అసభ్యకరమైన పదజాలం వాడినట్లు బీజేపీ ఆరోపించింది. ఈ వ్యాఖ్యలపై కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్క్షమాపణలు చెప్పాలని డిమాండ్ చేస్తోంది.

రాహుల్ గాంధీ చేపట్టిన ఈ యాత్ర అవమానం, ద్వేషం, అసభ్యత అన్ని పరిమితులను దాటిందని కేంద్రమంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ ఆరోపించారు. 'ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ దివంగత తల్లిపై అసభ్య పదజాలం వాడటం అత్యంత సిగ్గుచేటు, ఖండించదగినది. ఈ మాటాలు రాహుల్ గాంధీ, తేజస్వీ యాదవ్, అలాగే మొత్తం ఇండియా కూటమికి ప్రధాని మోదీపై ఉన్న ద్వేషానికి నిదర్శనం. బిహార్​లో పాటు దేశవ్యాప్తంగా తల్లిని దేవతలతో సమానంగా భావించే ప్రతి భారతీయుడిని అవమానించడమే అవుతుంది. వ్యక్తిగత కోపం, ద్వేషంతో ప్రధాని మోదీ తల్లిపై ఇలాంటి భాష వాడటం ఈ నేతల నీచమైన మనస్తత్వం, తీవ్ర నిరాశకు నిదర్శనం. ప్రజల నుంచి నిరంతర ఆశీర్వాదం, మద్దతు లభించకపోవడం వల్ల కలిగే నిరాశ ఆ నాయకుల ప్రవర్తనలో స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. బిహార్ ప్రజలు అన్ని గమనిస్తున్నారు. దీనికి తమ ఓటు శక్తితో సమాధానం చెబుతారు' అని ప్రధాన్ ఎక్స్​లో పోస్ట్ చేశారు.

'బిహార్ ప్రజలు ఎప్పటికీ క్షమించరు'
రాహుల్ గాంధీ మీరు వేదికపై నుంచి ప్రధాని మోదీపై ఉపయోగించిన భాష, చేసిన వ్యాఖ్యలు పూర్తిగా సహించలేనివని బీజేపీ అధికార ప్రతినిధి నీరజ్ కుమార్ అన్నారు. దీనికి మీరు దేశానికి క్షమాపణ చెప్పాలి. అలాగే బిహార్ ప్రజలు మిమ్మల్ని ఎప్పటికీ క్షమించరు. ఒక పేదవాడి కుమారుడు, ఓబీసీ వర్గానికి చెందిన వ్యక్తి ప్రధాన మంత్రి అయ్యారు. ఈ వాస్తవాన్ని మీరు సహించలేకపోతున్నారు. ఇలాంటి అసూయతో మీరు మీకే నష్టం చేసుకుంటారు' అని అన్నారు.

'ఆ వ్యాఖ్యలు దేశానికే సిగ్గుచేటు'
దీనికి కాంగ్రెస్ నేత రాహుల్ గాంధీ, అర్​జేడీ నేత తేజస్వీ యాదవ్ బాధ్యులని సీనియర్ బీజేపీ నేత లోక్​సభ్ సభ్యుడు రవి శంకర్ ప్రసాద్ అన్నారు. ఇది కేవలం ప్రధానమంత్రికే కాకండా భారతీయ సంస్కృతి, విలువలకు కూడా సిగ్గుచేటు అని ఎక్స్​లో పోస్ట్ చేశారు. మోదీ తల్లి ఆయనకు దేశభక్తి, సేవాస్ఫూర్తి విలువలను నేర్పించారు. అదే ఆయనను దేశ అభివృద్ధికి అంకితభావంతో పనిచేయడంలో మార్గనిర్దేశం చేశాయి. రాహుల్ గాంధీ, తేజస్వీ యాదవ్ చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలకు బిహార్ ప్రజలు కచ్చితంగా సమాధానం ఇస్తారు' అని అన్నారు.

అసలేం జరిగిదంటే
దర్భంగా జిల్లాలో జరిగిన యాత్ర సందర్భంగా చేసిన వ్యాఖ్యల వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్​ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోలో మోదీపై అసభ్య పదజాలం ఉపయోగించినట్లు బీజేపీ ఆరోపిస్తోంది. అయితే ఆ వ్యాఖ్యలు చేసిన సమయంలో ఆ వేదికపై రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంకా గాంధీ, తేజస్వీ యాదవ్ పోస్టర్లు ఉన్నప్పటికీ, వారు ఆ సమయంలో వేదికపై లేరు. కానీ ఆ సమయంలోనే స్థానిక కాంగ్రెస్ నాయకుడు నౌషాద్ పేరును కార్యకర్తలు నినాదాలు చేశారు.

అయితే దీనిపై ఓ వార్త సంస్థకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో తను ముజఫర్​పుర్​ ర్యాలీకి రాహుల్ గాంధీతో కలిసి 15-20 నిమిషాల ముందే వెళ్లిపోయానని నౌషాద్ తెలిపారు. 'నేను దిల్లీ ఎన్నికల్లో రెండుసార్లు పోటీ చేశా. 20 ఏళ్లుగా పార్టీ కార్యకర్తగా ఉన్నాను. మేం అలాంటి పని చేయం. అయినప్పటికీ ఈ కార్యక్రమం మేమే నిర్వహించినందున నేను క్షమాపణ చెబుతున్నా' అని నౌషాద్ తెలిపారు.

