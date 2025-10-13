ETV Bharat / bharat

ఓ వైపు వ్యవసాయం, మరోవైపు కోళ్ల పెంపకం- ఏటా రూ.20 కోట్ల టర్నోవర్

సంపన్న రైతుగా ఎదిగిన సన్నకారు రైతు దశరథ్ సావ్‌- వ్యవసాయం, కోళ్ల పెంపకంతో సిరుల పంట- దశరథ్ సావ్ సక్సెస్​ స్టోరీ ఇదే!

Dashrath Saav Poultry Farming
Dashrath Saav Poultry Farming (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 13, 2025 at 5:32 PM IST

4 Min Read
Dashrath Saav Agriculture Poultry Farming : దశరథ్ సావ్‌ పేద కుటుంబంలో జన్మించాడు. అతడొక సన్నకారు రైతు. తనకున్న 31 గుంటల భూమిలో సంప్రదాయ పద్ధతిలో వ్యవసాయం చేసేవారు. అరకొర ఆదాయమే వచ్చేది. కట్ చేస్తే, ఇప్పుడు దశరథ్ సావ్‌‌ది సంపన్న కుటుంబం. వ్యవసాయంతో పాటు కోళ్ల పెంపకం చేస్తూ సిరులు పండిస్తున్నారు. రూ.15 కోట్ల నుంచి రూ.20 కోట్ల దాకా వార్షిక టర్నోవర్‌ను సాధిస్తున్నారు. వారు పండించే కూరగాయలు భారత్‌లోని వివిధ రాష్ట్రాలతో పాటు నేపాల్ దేశానికీ ఎగుమతి అవుతున్నాయి. ఈ మార్పు ఎలా సాధ్యమైంది? దశరథ్ సావ్‌‌ జీవితం ఎలా మారింది ? ఆయన సన్నకారు రైతు స్థాయి నుంచి సంపన్న రైతు స్థాయికి ఎలా ఎదిగారు? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

జీవితాన్ని మార్చేసే ఐడియా
ఝార్ఖండ్ రాష్ట్రం ఛత్రా జిల్లా లామ్టా గ్రామానికి చెందిన రైతు దశరథ్ సావ్‌ అంటే చాలా ఫేమస్. ఆయనను స్ఫూర్తిగా తీసుకొని ఎంతోమంది యువజనులు రైతులుగా మారారు. కానీ కొన్నేళ్ల క్రితం దశరథ్ సావ్‌‌కు ఇంతటి ఫేమ్ లేదు. టెన్త్ క్లాస్ వరకు చదివిన ఆయన, తనకున్న 31 గుంటల భూమిలో వ్యవసాయం చేసుకునేవారు. అందులో వచ్చే అరకొర ఆదాయంతో జీవితాన్ని వెళ్లదీసేవారు. కానీ ఒక ఐడియా దశరథ్ జీవితాన్ని మార్చేసింది. తన భార్య మీనాదేవితో కలిసి అత్తవారింటికి వెళ్లినప్పుడు ఆయనకు మెరుపులాంటి ఐడియా ఒకటి వచ్చింది. తన అత్తామామలు ఆధునిక పద్ధతులతో వ్యవసాయం, కోళ్ల పెంపకం చేస్తూ ఆదాయాన్ని గడిస్తుండటం దశరథ్‌ను ఆలోచింపజేసింది.

Dashrath Saav Agriculture Poultry Farming
కోళ్లను పెంచుతున్న దశరథ్ సావ్ (ETV Bharat)

ఐడియాకు రెక్కలు తొడిగారు
తనకున్న కొద్దిపాటి భూమిలో ఆధునిక పద్ధతులతో వ్యవసాయం చేయడాన్ని దశరథ్ సావ్‌ మొదలుపెట్టారు. బిందు సేద్యం (డ్రిప్ ఇరిగేషన్) వ్యవస్థలు, సేంద్రియ ఎరువులు, మెరుగైన విత్తనాలను ఉపయోగించారు. మొక్కల పెరుగుదల, నేల సారాన్ని కాపాడుకోవడం, సాగునీటి వసతి, తెగులు నియంత్రణ చర్యలు, పర్యావరణ సమతుల్యతను పరిరక్షించడం వంటి అంశాల గురించి స్కూలులో నేర్చుకున్న నాలెడ్జ్‌ను ప్రాక్టికల్‌గా తన పొలంలో అమలు చేశారు. ఫలితంగా కూరగాయల దిగుబడి గణనీయంగా పెరిగింది. ఈనేపథ్యంలో తన వ్యవసాయాన్ని మరింత విస్తరించాలని దశరథ్ నిర్ణయించారు. ఇందులో భాగంగా ఎకరానికి రూ.12వేల నుంచి రూ.15వేల రేటుతో దాదాపు 20 ఎకరాలను లీజుకు తీసుకున్నారు. ఈ వ్యవసాయ భూములు లామ్టా, గెరువా, మసురియా గ్రామాలలో విస్తరించి ఉన్నాయి. అనంతరం ఈ భూముల్లో వ్యవసాయం చేయడానికి రూ.5 లక్షల వరకు పెట్టుబడి పెట్టారు. ప్రతి సంవత్సరం ఈ భూముల్లో దాదాపు 600 టన్నుల టమాటాలు, 900 టన్నుల క్యాప్సికం (కూర మిరప), 40 టన్నుల క్యాబేజీ, 150 టన్నుల పుచ్చకాయ, 150 టన్నుల దోసకాయలను పండిస్తున్నారు. వంకాయ, బెండకాయ, ఆకు కూరలను సైతం సీజన్ల వారీగా పండిస్తున్నారు. వీటన్నింటిని ఝార్ఖండ్ నుంచి బిహార్, బంగాల్, ఛత్తీస్‌గఢ్ రాష్ట్రాలకు సప్లై చేస్తున్నారు. నేపాల్ రాజధాని కాఠ్​మాండూకు కూడా కూరగాయలను దశరథ్ ఎగుమతి చేస్తుంటారు. ఆయన పండిస్తున్న క్యాప్సికం, టమాటాలు రసాయన రహితంగా ఉండటం వల్ల నేపాల్‌లో పెద్దఎత్తున సేల్ అవుతున్నాయి.

Dashrath Saav Poultry Farming
కూరగాయలను పండిస్తున్న దశరథ్ సావ్ (ETV Bharat)

ఏటా రూ.20 కోట్ల టర్నోవర్
దశరథ్ సావ్‌ దాదాపు 7 సంవత్సరాల క్రితం ఈ భూముల్లోని కొంత భాగంలో కోళ్ల పెంపకం యూనిట్‌ను ఏర్పాటు చేశారు. అనంతరం దానిపై ప్రధానమంత్రి ముద్ర యోజన (PMMY) పథకం కింద రూ.45 లక్షల రుణాన్ని తీసుకున్నారు. తొలినాళ్లలో కోళ్ల యూనిట్‌లో 500 కోళ్లే ఉండేవి. ఇప్పుడు ఈ యూనిట్‌లో 20వేల బాయిలర్ కోళ్లు ఉన్నాయి. ఉష్ణోగ్రత, తేమ, వెంటిలేషన్‌ను నియంత్రించడానికి ఈ కోళ్ల ఫామ్‌లో ఏసీలు, హీటర్‌లను సైతం ఏర్పాటు చేశారు. ఈ ఫామ్‌ నుంచి ఝార్ఖండ్ ఇరుగుపొరుగు రాష్ట్రాలకూ కోళ్లను సప్లై చేస్తున్నారు.

Dashrath Saav Poultry Farming
కోళ్ల పెంపకం (ETV Bharat)

ఓ వైపు కూరగాయల సాగు, మరోవైపు కోళ్ల పెంపకం ద్వారా దశరథ్ రూ.15 కోట్ల నుంచి రూ.20 కోట్ల టర్నోవర్‌ను సాధిస్తున్నారు. దశరథ్ సావ్‌ సక్సెస్ స్టోరీ ఆర్థిక స్వావలంబనకు ఉదాహరణ మాత్రమే కాదు, ఆయన వల్ల ఇరుగుపొరుగు గ్రామాలకు చెందిన వందలాది మందికి ఉపాధి కూడా లభిస్తోంది. దశరథ్‌కు చెందిన పొలాలు, కోళ్ల ఫామ్‌లలో వందలాది మంది పని చేస్తున్నారు.

వారి స్ఫూర్తితోనే ముందడుగు వేశాను : దశరథ్ సావ్‌
'నా అత్తమామల స్ఫూర్తితో ధైర్యంగా ముందడుగు వేశాను. నా ప్రయత్నం ఫలించింది. అదనంగా 20 ఎకరాల భూమిని లీజుకు తీసుకొని పెద్దఎత్తున కూరగాయలను పండించడం నాకు కలిసొచ్చింది. కోళ్ల ఫామ్‌లు కూడా మంచి ఆదాయాన్ని అందించాయి. వ్యవసాయ, కోళ్ల పెంపకం రెండుచోట్ల కూడా ఆధునిక పద్ధతులనే అవలంభించాను. నా విజయంలో భార్య మీనాదేవి పాత్ర కూడా ఉంది. నా ఇద్దరు పిల్లలు డిగ్రీ చేశారు. వారు కూడా వ్యవసాయంపైనే ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. ఇరుగుపొరుగు గ్రామాలకు చెందిన చాలామంది రైతులకు బిందు సేద్యం, పాలీహౌస్‌లు, సేంద్రీయ పురుగుమందుల గురించి అవగాహన కల్పించాను. దీనివల్ల వారి పంట దిగుబడులు సైతం రెట్టింపు అయ్యాయి. ప్రభుత్వ సబ్సిడీలు, పథకాల గురించి చాలామంది రైతులకు సమాచారం అందించాను. ఎంతోమందికి ముద్ర రుణాలు వచ్చేలా చేశాను' అని ఈటీవీ భారత్​కు దశరథ్ సావ్‌ తెలిపారు.

Dashrath Saav Agriculture Poultry Farming
దశరథ్ కోళ్ల ఫామ్ (ETV Bharat)

'మా నాన్నకు సాయం చేస్తున్నందుకు హ్యాపీగా ఉంది'
'వ్యవసాయం, కోళ్ల పెంపకంలో తన తండ్రికి సాయం చేస్తున్నందుకు ఆనందంగా ఉందని దశరథ్ సావ్ పెద్ద కుమారుడు కన్హయ్య ప్రసాద్ తెలిపాడు. 'మా కుటుంబం ప్రతీ పనిలో కలిసి ముందుకు సాగుతుంది. కానీ కొన్ని సవాళ్లు ఉన్నాయి. విద్యుత్తు అతిపెద్ద సమస్య. విద్యుత్ శాఖ ద్వారా మేం ట్రాన్స్‌ఫార్మర్‌ను ఏర్పాటు చేశాం. కానీ విద్యుత్ కోతల సమయంలో జనరేటర్‌ను నడపాల్సి వస్తుంది. విద్యుత్ సరఫరా వ్యవస్థను ప్రభుత్వం మెరుగుపరిస్తే రైతులకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. రోడ్లు కూడా అధ్వాన్నంగా ఉన్నాయి. దీనివల్ల పంట ఉత్పత్తుల రవాణా ఖర్చు పెరుగుతోంది' అని కన్హయ్య ప్రసాద్ పేర్కొన్నాడు.

Dashrath Saav Agriculture Poultry Farming
రైతు దశరథ్ సావ్ (ETV Bharat)

