Women Barbie Doll Robotic Style : అమెరికన్ కంపెనీ తయారు చేసిన బార్బీ బొమ్మకు అత్యంత ప్రజాదరణ ఉంది. 1959లో రూత్ హ్యాండ్లర్ సృష్టించిన ఆ బొమ్మ చాలా ప్రసిద్ది పొందింది. అయితే అది జరిగిన ఏడు శతాబ్దాల తర్వాత హరియాణాలోని ఓ గ్రామంలో ఉన్న ఓ మహిళ అదే రీతిలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందుతోంది. ఆమె రోబోటిక్ పద్ధతిలో తన రోజూ వారీ పనులు చేసుకుంటూ సోషల్ మీడియాలో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంటోంది. సాధారణ భారతీయ దుస్తుల్లో కనిపిస్తూ అందరిని ఆకట్టుకుంటోంది. అయితే ఆ మహిళ ఎవరు? స్టోరీ ఏంటీ? పూర్తి వివరాలు ఈటీవీ భారత్లో తెలుసుకుందాం.
భివానీ జిల్లాలోని కళింగ గ్రామంలో నివసించే పూజ కళింగ వృత్తిరీత్యా ఉపాధ్యాయురాలు. ఆమె భర్త నరేంద్ర కళింగ. వీరికి ఇద్దరు పిల్లలున్నారు. 'హర్యాన్వీ బార్బీ డాల్' గా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంటున్న పూజ నేడు లక్షలాది మందికి ప్రేరణగా నిలుస్తోంది. రోబోటిక్ పద్ధతుల్లో, సాధారణ దుస్తుల్లో తన రోజూవారి పనులను చేసుకుంటున్న వీడియోలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఫుల్ వైరల్ అవుతున్నాయి.
బార్బీ బొమ్మలంటే ఇష్టం!
చిన్నప్పటి నుంచే బార్బీ బొమ్మలంటే తనకు ఇష్టమని పూజ చెబుతోంది. నడవడం, మాట్లాడడం, బార్బీ అలవాట్లను అలవర్చుకోవడం ఆమెకు అలవాటని అంటోంది. పూజ ప్రతిభను గుర్తించిన ఆమె భర్త వీడియోలు తీసి యూట్యూబ్, ఇన్స్టాగ్రామ్లో షేర్ చేయడంతో ఆమెకు మంచి ఆదరణ లభిస్తోంది. సాధారణంగా బార్బీ బొమ్మలు పాశ్చాత్య దుస్తుల్లో కనిపిస్తాయి. కానీ పూజ హర్యాన్వీ సంస్కృతిలో మార్చుకుంది. కుర్తా, డామన్, చుండారి వంటి సాంప్రదాయ దుస్తుల్లో కనిపిస్తూ అందరిని ఆకట్టుకుంటోంది. ఇది కేవల వినోదం మాత్రమే కాదని, సంస్కృతిని కాపాడే ప్రయత్నం అని పూజ తెలిపారు. నేటి తరం హర్యాన్వీ దుస్తులను గుర్తించట్లేదని, వారు సంప్రదాయాలను స్వీకరించాలని తాను కోరుకుంటున్నట్లు తెలిపారు. అందుకే బార్బీ బొమ్మ పాత్రకు తాను హర్యాన్వీ రంగును ఇచ్చానని పూజ చెప్పారు.
మొదట్లో కెమెరా ముందుకు రావాలంటే భయపడిన పూజ, భర్త ప్రోత్సాహంతో ఆమెలో ఆత్మవిశ్వాసం పెరిగింది. క్రమంగా ఆమెకు మంచి ఆదరణ కూడా లభించింది. ఇప్పుడు పూజ సోషల్ మీడియా స్టార్ అవ్వడమే కాకుండా ఎంతో మందికి ప్రేరణగా నిలుస్తోంది. ఆమె వీడియోలు జాతీయంగా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంటున్నాయి. గ్రామీణ మహిళ కూడా ప్రపంచ స్థాయిలో తనదైన ముద్ర వేసుకోగలదని నిరూపిస్తోంది. తాను ఒక సాధారణ మహిళను అని, కానీ బార్బీ లాగా ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును సంపాదించుకోవాలనుకున్నానని పూజ తెలిపారు. 'ఈ రోజు నా అభిరుచి ద్వారా సమాజానికి, సంస్కృతికి దిశానిర్దేశం చేయగలిగినందుకు నేను సంతోషంగా ఉన్నాను' అని పూజ పేర్కొన్నారు.
