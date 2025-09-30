ETV Bharat / bharat

బిహార్​లో​ తుది ఓటరు జాబితాను విడుదల చేసిన ఈసీ- త్వరలోనే ఎన్నికల షెడ్యూల్​!

బిహార్ తుది ఓటరు జాబితా విడుదల చేసిన ఎన్నికల సంఘం- మరోవారంలో శాసనసభ ఎన్నికల షెడ్యూల్ ప్రకటించే అవకాశం!

Bihar Final Voter List
Bihar Final Voter List (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 30, 2025 at 5:15 PM IST

2 Min Read
Bihar Final Voter List : బిహార్‌లో అనేక వివాదాలకు నెలవుగా మారిన ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సవరణను పూర్తి చేసిన ఎన్నికల సంఘం తుది ఓటరు జాబితాను ప్రకటించింది. ఎస్​ఐఆర్​ డ్రాఫ్ట్ జాబితాపై వచ్చిన అన్ని అభ్యంతరాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని ఈ జాబితాను తయారు చేసినట్టు తెలిపింది. బిహార్‌లో ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి తన సోషల్ మీడియాలో ఈ ప్రకటన చేశారు. ప్రజలు తమ పేర్లను voters.eci.gov.in లింక్‌పై క్లిక్ చేసి చూసుకోవచ్చని తెలిపారు.

త్వరలోనే ఎన్నికల షెడ్యూల్​ ప్రకటన!
బిహార్ ఓటరు తుది జాబితా ప్రకటించడంతో వచ్చేవారం బిహార్‌ శాసనసభ ఎన్నికల షెడ్యూలును కూడా ప్రకటించే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది. అక్టోబర్ చివరలో ఛట్‌ పండగ తర్వాత తొలిదశ ఎన్నికలు నిర్వహించనున్నట్టు సమాచారం. బిహార్‌ ఎన్నికలతో పాటు దేశంలోని ఇతర ప్రాంతాల్లో జరగనున్న ఉప ఎన్నికల కోసం ఈసీ 470 మంది పరిశీలకుల్ని నియమించింది. వచ్చేనెల 3న సాధారణ, పోలీసు, వ్యయ పరిశీలకుల వివరాలపై ప్రకటన వెలువడుతుందని అధికారిక వర్గాలు వెల్లడించాయి.

భారీగా ఓటర్ల తొలగింపు
ఎస్​ఐఆర్​ ప్రక్రియ తరువాత ఎలక్షన్ కమిషన్​ బిహార్​ ఓటర్ల జాబితాలో చాలా సవరణలు చేసింది. పెద్ద సంఖ్యలో ఓటర్ల తొలగించింది. ముసాయిదా జాబితా ప్రకారం, ఎస్​ఐఆర్ ప్రక్రియకు ముందు బిహార్​లో 7.89 కోట్ల మంది ఓటర్లు ఉంటే, అందులో 65.63 లక్షల మంది ఓటర్లను తొలగించింది. వీరిలో మరణించిన, నకిలీ పత్రాలు సమర్పించిన వారు ఉన్నట్లు పేర్కొంది. ఇతర ప్రాంతాలకు వలస వెళ్లిన ఓటర్ల చిరునామాలను నవీకరించినట్లు తెలిపింది. ఎస్​ఐఆర్​ ప్రక్రియ కింద కొత్త ఓటర్ల పేర్లను కూడా ఓటరు లిస్ట్​లో చేర్చినట్లు స్పష్టం చేసింది. ఆగస్టు 1 నుంచి సెప్టెంబర్​ 1 మధ్య ఏకంగా 16.56 లక్షలకు పైగా యువత కొత్తగా ఓటర్ రిజిస్ట్రేషన్ కోసం ఫారం-6ను సమర్పించారు.

ఎన్నికల కమిషన్​ అక్టోబర్ 4-5 తేదీల్లో బిహార్​ను సందర్శించనుంది. దీని తరవాత ఏ క్షణంలోనైనా బిహార్ ఎన్నికల షెడ్యూల్​ ప్రకటించవచ్చని తెలుస్తోంది. బిహార్​ శాసనసభ పదవీకాలం 2025 నవంబర్ 22న ముగియనుంది. ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్రంలోని 246 స్థానాలకు ఎన్నికలు జరగనున్నాయి.

వేడెక్కుతున్న రాజకీయం
ఎన్నికలు దగ్గరపడుతున్న నేపథ్యంలో బిహార్​లో రాజకీయం వేడెక్కుతోంది. కాంగ్రెస్, ఆర్జేడీలతో కూడిన​ మహాఘట్ బంధన్, బీజేపీ నేతృత్వంలోని ఎన్​డీఏ కూటములు ఎత్తుకు పైఎత్తులు వేస్తున్నాయి. 1990వ దశకం నుంచి అక్కడి రాజకీయ పటంలో కనిపించకుండా పోయిన కాంగ్రెస్ పార్టీ మళ్లీ పట్టు సాధించేందుకు యత్నిస్తోంది. పూర్వ వైభవాన్ని తిరిగి సాధించేందుకు శ్రమిస్తోంది. అగ్రనేతల యాత్రలతో ఓటర్లకు చేరువయ్యేందుకు ప్రయత్నిస్తోంది. ఇప్పటికే బీహార్​లోని 80 స్థానాలకు కాంగ్రెస్ తన అభ్యర్థులను ఖరారు చేసింది. మరోవైపు అధికారంలో ఉన్న నితీశ్​ కుమార్​ కూడా తనదైన రీతిలో పావులు కదుపుతున్నారు. ప్రధాని మోదీ కూడా బిహార్​పై ప్రత్యేక దృష్టి పెడుతున్నారు. మరోవైపు 2020 ఎన్నికల్లో సాధించిన విజయాన్ని రిపీట్ చేయాలని ఏఐఎంఐఎం భావిస్తోంది. ఇక ప్రశాంత్ కిశోర్ నేతృత్వంలోని జన్ సురాజ్ పార్టీ కూడా బరిలో ఉంది. పీకే ఇప్పటికే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పాదయాత్ర చేసిన విషయం తెలిసిందే. దీనితో ఈసారి పార్టీల మధ్య పోటీ తీవ్రంగా ఉండే అవకాశం కనిపిస్తోంది.

