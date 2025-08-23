ETV Bharat / bharat

తేజస్వీ యాదవ్​పై FIR నమోదు- ప్రధాని మోదీని అలా అన్నందుకే! - FIR ON TEJASWI YADAV

తేజస్వీ యాదవ్​పై FIR నమోదు చేసిన గడ్చిరోలి పోలీసులు

Tejaswi Yadav
Tejaswi Yadav (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 23, 2025 at 9:38 AM IST

1 Min Read

FIR On Tejaswi Yadav : ప్రధాని నరేంద్ర మోదీపై అభ్యంతరకరమైన పోస్ట్ పెట్టారన్న ఆరోపణలతో ఆర్జేడీ నాయకుడు, బిహార్ మాజీ ఉప ముఖ్యమంత్రి తేజస్వీ యాదవ్​పై ఎఫ్​ఐఆర్ నమోదైంది. సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్ ఎక్స్​లో తేజస్వి యాదవ్​, మోదీపై పరువు నష్టం కలిగించే వ్యాఖ్యలు చేశారని ఫిర్యాదు అందడంతో మహారాష్ట్రలోని గడ్చిరోలి పోలీసులు ఎఫ్ఐఆర్ పొందుపరిచారు.

గడ్చిరోలికి చెందిన బీజేపీ ఎమ్మెల్యే మిలింద్ రాంజీ నరోటే శుక్రవారం తేజస్వీ యాదవ్​పై ఫిర్యాదు చేశారు. బిహార్‌లోని గయా జిల్లాలో ఇటీవల మోదీ పర్యటించారు. ఆ సందర్భాన్ని ఉద్దేశించి తేజస్వీ యాదవ్ అభ్యంతరకరమైన పోస్ట్ చేశారని ఫిర్యాదులో మిలింద్ ఆరోపించారు. ఫిర్యాదు అందుకున్న పోలీసులు, సెక్షన్ 196(1)(a)(b), 356(2)(3), 352, 353(2) కింద ఎఫ్​ఆర్​ నమోదు చేశారు.

