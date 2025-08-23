FIR On Tejaswi Yadav : ప్రధాని నరేంద్ర మోదీపై అభ్యంతరకరమైన పోస్ట్ పెట్టారన్న ఆరోపణలతో ఆర్జేడీ నాయకుడు, బిహార్ మాజీ ఉప ముఖ్యమంత్రి తేజస్వీ యాదవ్పై ఎఫ్ఐఆర్ నమోదైంది. సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ ఎక్స్లో తేజస్వి యాదవ్, మోదీపై పరువు నష్టం కలిగించే వ్యాఖ్యలు చేశారని ఫిర్యాదు అందడంతో మహారాష్ట్రలోని గడ్చిరోలి పోలీసులు ఎఫ్ఐఆర్ పొందుపరిచారు.
గడ్చిరోలికి చెందిన బీజేపీ ఎమ్మెల్యే మిలింద్ రాంజీ నరోటే శుక్రవారం తేజస్వీ యాదవ్పై ఫిర్యాదు చేశారు. బిహార్లోని గయా జిల్లాలో ఇటీవల మోదీ పర్యటించారు. ఆ సందర్భాన్ని ఉద్దేశించి తేజస్వీ యాదవ్ అభ్యంతరకరమైన పోస్ట్ చేశారని ఫిర్యాదులో మిలింద్ ఆరోపించారు. ఫిర్యాదు అందుకున్న పోలీసులు, సెక్షన్ 196(1)(a)(b), 356(2)(3), 352, 353(2) కింద ఎఫ్ఆర్ నమోదు చేశారు.